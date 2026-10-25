Đang đi trên đường, nam tài xế taxi bị người đàn ông đi xe máy chửi bới, đạp vào người, bóp cổ rồi đẩy ngã xuống đường ở phường An Hội Tây, TP.HCM.

Tài xế taxi bị người đàn ông đi xe máy bóp cổ, xô ngã giữa đường

Video: Tài xế taxi bị người đàn ông đi xe máy bóp cổ, xô ngã giữa đường ở TP.HCM

Ngày 25/10, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh tài xế taxi bị người đàn ông đi xe máy hành hung trên đường Quang Trung, phường An Hội Tây, TP.HCM.

Theo hình ảnh trong clip, người đàn ông đi xe máy lớn tiếng chửi bới, phàn nàn việc tài xế taxi ghi hình mình. Tiếp đó, người này đưa tay vào trong xe, hất điện thoại của tài xế.

Người đàn ông chửi bới, bóp cổ tài xế taxi trên đường TP.HCM. (Ảnh cắt từ clip)

Khi nam tài xế xuống xe, người đàn ông tiến đến, đạp mạnh và bóp cổ, rồi đẩy tài xế taxi ngã xuống đường.

Sau đó, người này lên xe máy nhưng tiếp tục quay lại tấn công, đồng thời buông lời đe dọa tài xế trước khi rời đi.

Toàn bộ diễn biến vụ việc được tài xế taxi ghi lại bằng điện thoại. Đoạn clip sau đó được đăng tải lên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của nhiều người.

Liên quan vụ việc, Công an phường An Hội Tây đã mời những người liên quan đến trụ sở để xác minh, làm rõ nguyên nhân.

Trước đó, Công an phường Vũng Tàu cũng triệu tập Bùi Văn Đại (SN 1977, thường trú phường Tân Bình, hiện cư trú tại phường Tam Thắng) để làm rõ hành vi hành hung nam thanh niên trên đường Hải Đăng.

Chiều 2/9, anh Đ.H.Đ (SN 2003, thường trú Lâm Đồng) cùng 3 người khác đi trên hai xe máy theo hướng từ khu vực ngọn Hải Đăng về đường Hạ Long.

Khi đang lưu thông, anh Đ. bị một người đàn ông ép xe, yêu cầu dừng lại. Người này sau đó chỉ tay, liên tiếp dùng tay đánh vào người anh Đ., rồi tiếp tục dùng dép và mũ bảo hiểm tấn công.

Dù những người có mặt tại hiện trường can ngăn, người đàn ông vẫn chửi bới trước khi rời đi.