Người phụ nữ bế con riêng của người tình ăn xin trên phố

Một phụ nữ bế bé gái 10 tháng tuổi đi xin tiền ở phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai gây bức xúc dư luận những ngày qua, đã được chính quyền địa phương nhanh chóng chỉ đạo xác minh, làm rõ.

Ngày 25/10, lãnh đạo Phòng Văn hóa - Xã hội phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai cho biết, đã xác minh làm rõ việc một phụ nữ bế trẻ nhỏ đi xin ăn trên địa bàn.

Theo phản ánh của người dân, thời gian qua có một người phụ nữ thường xuất hiện trên các tuyến đường thuộc phường Quy Nhơn, bế theo một bé gái tiếp cận người đi đường để xin tiền, với lý do cháu bé mắc bệnh nặng.

Hình ảnh người phụ nữ đưa trẻ nhỏ đến những nơi đông người trong thời tiết nắng nóng khiến nhiều người lo ngại về sức khỏe và sự an toàn của cháu bé.



Ngành chức năng làm việc với bà L.

Tiếp nhận thông tin trên, ngành chức năng của phường Quy Nhơn đã tiến hành kiểm tra, xử lý. Qua xác minh, người phụ nữ trong vụ việc là bà T.T.L (SN 1975, xã Cát Tiến, tạm trú xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai). Cháu bé được bà bế theo tên N.N.N (10 tháng tuổi).

Làm việc với cơ quan chức năng, bà T.T.L cho biết, cháu bé là con gái của ông P.V.C (SN 1970) và bà N.T.N.Đ (SN 1983, cùng trú xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai). Bà L. hiện chung sống với ông C. (chưa đăng ký kết hôn) và đang chăm sóc cháu bé trong thời gian ông C. đi làm.

Cũng qua làm việc với cơ quan chức năng, ông C. nói rằng không biết việc bà L. đưa cháu bé đi xin tiền và cũng không yêu cầu bà thực hiện việc này. Ông C. cam kết không để bà L. tiếp tục đưa con gái đi xin ăn; nếu sự việc tái diễn, ông xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.