Công an đề nghị 718 chủ phương tiện vi phạm mang biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an thành phố Bắc Ninh phát hiện 718 trường hợp điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ trong thời gian từ ngày 12/10 đến ngày 18/10/2026.

Theo thông báo của Phòng CSGT Công an thành phố Bắc Ninh, các trường hợp vi phạm được phát hiện thông qua hệ thống phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ do đơn vị vận hành.

Danh sách phương tiện vi phạm đã được công khai để người dân chủ động tra cứu như sau:

Phòng CSGT đề nghị chủ phương tiện và người vi phạm kiểm tra thông tin, chấp hành việc xử lý theo quy định của pháp luật.

Về mức phạt tiền lỗi chạy quá tốc độ đối với xe ô tô, theo Nghị định 168/2024, nếu vượt quá tốc độ từ 05-dưới 10 km/h sẽ bị phạt từ 800.000 - 1.000.000 đồng; vượt quá tốc độ từ 10-20 km/h sẽ bị phạt từ 4.000.000 - 6.000.000 đồng và trừ 2 điểm bằng lái xe; vượt quá tốc độ trên 20-35 km/h sẽ bị phạt từ 6.000.000 - 8.000.000 đồng và trừ 4 điểm bằng lái xe; vượt quá tốc độ trên 35 km/h sẽ bị phạt từ 12.000.000 - 14.000.000 đồng và trừ 6 điểm bằng lái xe.

Trường hợp điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định gây tai nạn giao thông sẽ bị phạt tiền 20.000.000 - 22.000.000 đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Về mức phạt tiền lỗi chạy quá tốc độ đối với xe máy, nếu vi phạm lỗi chạy quá tốc độ từ 05 km/h đến dưới 10 km/h phạt 400.000 đồng đến 600.000 đồng, không trừ điểm bằng lái xe; Lỗi chạy quá tốc độ từ 10 km/h đến dưới 20 km/h phạt 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng, không trừ điểm bằng lái xe; Lỗi chạy quá tốc độ trên 20km/h phạt 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng, trừ 04 điểm trên GPLX.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng khuyến cáo người tham gia giao thông nghiêm chỉnh tuân thủ quy định về tốc độ, chú ý quan sát biển báo và điều khiển phương tiện an toàn. Việc chấp hành đúng quy định góp phần phòng ngừa tai nạn, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

(Theo Phòng CSGT Công an thành phố Bắc Ninh)