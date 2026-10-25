Bắt Ngô Thái Tài SN 1970

Trong quá trình tuần tra tại địa bàn, Tổ công tác Công an phường Phước Tân phát hiện một người đàn ông có biểu hiện nghi vấn nên mời về làm việc.

Qua công tác tuần tra, kiểm soát địa bàn, ngày 23/10/2026, Công an phường Phước Tân phát hiện, bắt giữ Ngô Thái Tài (sinh năm 1970, cư trú tại xã Vĩnh Công, tỉnh Tây Ninh), đối tượng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh truy nã về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Trong quá trình tuần tra tại địa bàn, Tổ công tác Công an phường Phước Tân phát hiện một người đàn ông có biểu hiện nghi vấn nên mời về làm việc. Qua làm việc nhận thấy lời khai của người này có dấu hiệu bất thường, thường xuyên lảng tránh câu hỏi, tổ công tác tiến hành xác minh nhân thân để làm rõ.

Qua xác minh, Công an phường xác định người đàn ông trên là Ngô Thái Tài. Tài đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh ra quyết định truy nã số 775-60 ngày 11/5/2023 về hai tội danh: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”, quy định tại Điều 341 Bộ luật Hình sự.

Đối tượng Tài - Ảnh: Công an Đồng Nai

Sau khi xác định đúng nhân thân, Tổ công tác đã tiến hành bắt người đang bị truy nã theo quy định, lập biên bản và đưa đối tượng về trụ sở Công an phường để làm việc. Công an phường Phước Tân sau đó hoàn tất các thủ tục ban đầu, bàn giao Ngô Thái Tài cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Qua vụ việc, Công an phường Phước Tân khuyến cáo người dân, đặc biệt là các chủ cơ sở lưu trú, nhà trọ, thực hiện nghiêm quy định về đăng ký cư trú, thông báo lưu trú; nâng cao cảnh giác trước những trường hợp có biểu hiện nghi vấn và kịp thời cung cấp thông tin cho cơ quan Công an. Khi phát hiện dấu hiệu liên quan đến tội phạm, người dân có thể liên hệ Công an phường Phước Tân qua số điện thoại 02513.938.175 để được tiếp nhận, xử lý.