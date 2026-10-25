Khám xét khẩn cấp nơi ở, tạm giữ hình sự Võ Thị Ngọc Huyền SN 1993

Từ thông tin thu thập được, Công an xã Phú Tân khẩn trương phối hợp với Công an xã Chợ Vàm tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Sang và Huyền.

Công an tỉnh An Giang ngày 25/10/2026 cho biết, ngày 24/10/2026, Công an xã Phú Tân, đã tạm giữ hình sự 03 đối tượng liên quan đến hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, thu giữ 146,5 gram ma túy các loại cùng nhiều tang vật có liên quan.

Trước đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, khoảng 19 giờ 50 phút ngày 20/10/2026, Công an xã Phú Tân phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh An Giang phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Văn Lộc Em (sinh năm 1999, ngụ xã Chợ Mới, tỉnh An Giang) đang tàng trữ trái phép chất ma túy.

Qua đấu tranh, Lộc Em khai nhận số ma túy trên mua từ Hà Ngọc Sang (sinh năm 1986, ngụ xã Chợ Vàm, tỉnh An Giang) và Võ Thị Ngọc Huyền (sinh năm 1993, ngụ xã Phú An, tỉnh An Giang). Từ thông tin thu thập được, Công an xã Phú Tân khẩn trương phối hợp với Công an xã Chợ Vàm tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Sang và Huyền.

Các đối tượng Nguyễn Văn Lộc Em, Hà Ngọc Sang, Võ Thị Ngọc Huyền - Ảnh: Công an An Giang Các đối tượng Nguyễn Văn Lộc Em, Hà Ngọc Sang, Võ Thị Ngọc Huyền - Ảnh: Công an An Giang

Quá trình khám xét, lực lượng Công an thu giữ 146,5389 gram ma túy các loại; đồng thời thu giữ 02 cân tiểu ly, 01 bộ dụng cụ sử dụng ma túy, 06 điện thoại di động, 01 xe mô tô cùng nhiều tang vật khác có liên quan. Được biết, Sang và Huyền thường xuyên đến khu vực Tịnh Biên để mua ma túy, sau đó bán lại cho các đối tượng khác và người sử dụng ma túy trên địa bàn các xã Phú Tân, Phú An và Chợ Vàm.

Hiện Công an xã Phú Tân đã cũng cố hồ sơ chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp tục xác minh, làm rõ hành vi, vai trò của từng đối tượng có liên quan, để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.