Chủ thương hiệu Fami bán gần 1 triệu lít sữa đậu nành mỗi ngày, nắm gần 9.000 tỷ tiền gửi, lãi 450 tỷ trong 3 tháng

Chủ thương hiệu sữa đậu nành Fami ghi nhận lợi nhuận quý III tăng 18%, trong khi lượng tiền gửi và các khoản tương đương tiền đạt gần 9.000 tỷ.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, CTCP Đường Quảng Ngãi (mã QNS), doanh nghiệp đứng sau các thương hiệu sữa đậu nành Fami và Vinasoy, ghi nhận doanh thu thuần đạt 3.073 tỷ, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận sau thuế đạt gần 450 tỷ, tăng 18,1%. Bình quân mỗi ngày trong quý III, doanh nghiệp thu về khoảng 33 tỷ doanh thu và gần 4,9 tỷ lợi nhuận.

Mảng sữa đậu nành tiếp tục là động lực tăng trưởng chính của Đường Quảng Ngãi. Theo báo cáo của Chứng khoán Vietcap ngày 23/10, doanh nghiệp tiêu thụ khoảng 85 triệu lít sữa đậu nành trong quý III, tăng 16% so với cùng kỳ. Tính bình quân, mỗi ngày có hơn 920.000 lít sữa đậu nành được bán ra thị trường.

Nhờ sản lượng tăng và giá bán bình quân cải thiện khoảng 6%, doanh thu mảng sữa đậu nành đạt 1.633 tỷ, tăng gần 24%. Lợi nhuận gộp đạt 788 tỷ, tăng 34%. Biên lợi nhuận gộp đạt 48,3%, tăng từ mức 44,8% cùng kỳ năm trước.

Ở thị trường quốc tế, Vinasoy cũng mở rộng hoạt động xuất khẩu. Theo Vietcap, sản phẩm của doanh nghiệp đã vươn lên dẫn đầu tại các điểm bán lẻ ở Campuchia sau khi một đối thủ Thái Lan rút lui.

Trong khi đó, mảng đường có diễn biến trái chiều. Doanh thu giảm gần 8%, xuống 871 tỷ, do giá bán bình quân giảm khoảng 11%. Lợi nhuận trước thuế mảng này giảm 15%, còn 130 tỷ. Dù vậy, biên lợi nhuận gộp vẫn cải thiện từ 20,2% lên 22%.

Như vậy, biên lợi nhuận gộp mảng sữa đậu nành cao hơn gấp đôi mảng đường. Tính chung toàn doanh nghiệp, biên lợi nhuận gộp quý III đạt 35,3%, tăng từ mức 32,4% cùng kỳ.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, Đường Quảng Ngãi còn sở hữu lượng tiền gửi ngân hàng lớn. Tại ngày 30/9/2026, doanh nghiệp ghi nhận 8.734 tỷ đầu tư tài chính ngắn hạn nắm giữ đến ngày đáo hạn, chủ yếu là tiền gửi có kỳ hạn. Cộng thêm 192 tỷ tiền và tương đương tiền, tổng giá trị hai khoản mục đạt khoảng 8.926 tỷ.

Con số này tương đương gần 57% tổng tài sản của doanh nghiệp, hiện ở mức 15.737 tỷ. Riêng trong quý III, QNS ghi nhận 157 tỷ doanh thu hoạt động tài chính, tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Đường Quảng Ngãi đạt doanh thu 9.125 tỷ, tăng gần 16%. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.407 tỷ, tăng gần 7% so với cùng kỳ.