Từng tự lái ô tô chở mì VIFON đi chào hàng tại Ba Lan, doanh nhân Tào Ngọc Tú sau đó xây dựng một hệ thống kinh doanh thực phẩm trải rộng nhiều quốc gia. Kế hoạch mở nhà máy tại Pháp là bước đi mới của tập đoàn đứng sau thương hiệu mì ăn liền chiếm 44,3% thị phần Ba Lan năm 2022.

Ngày 16/10, tại thành phố Verdun, miền Đông Bắc nước Pháp, Tập đoàn Tan-Viet VIFON đã ký kết văn bản nhận chuyển nhượng khu đất rộng khoảng 8 ha tại khu công nghiệp Souhesmes để xây dựng nhà máy thực phẩm và trung tâm hậu cần, với tổng vốn đầu tư ban đầu 20 triệu euro, tương đương 22,4 triệu USD.

Đây là một phần trong kế hoạch hình thành tổ hợp sản xuất thực phẩm châu Á tại địa phương, với mục tiêu tạo khoảng 200 việc làm trực tiếp trong dài hạn.

Dự án của VIFON được triển khai thông qua Công ty VIFON France SAS, mới thành lập tháng 9/2026. Nhà máy dự kiến tập trung sản xuất phở, bún và các mặt hàng thực phẩm chế biến, phục vụ thị trường Pháp cùng những quốc gia Liên minh châu Âu (EU).

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Tào Ngọc Tú, Chủ tịch kiêm nhà sáng lập Tan-Viet VIFON Group, cho biết khoản đầu tư nhằm mở rộng năng lực sản xuất và xây dựng chỗ đứng lâu dài trên thị trường quốc tế bằng thương hiệu Việt Nam.

Ông Tào Ngọc Tú từng là một du học sinh Việt Nam tại Ba Lan, khởi nghiệp bằng những kiện hàng nhỏ gửi từ quê nhà, trước khi trở thành doanh nhân sở hữu hệ thống kinh doanh trải rộng nhiều quốc gia.

Du học sinh Ba Lan trở thành ông chủ VIFON

Trong bài chân dung đăng tháng 5/2016, Forbes Ba Lan kể lại hành trình kinh doanh đặc biệt của ông Tào Ngọc Tú. Ông đến Ba Lan vào đầu thập niên 1980 theo chương trình trao đổi sinh viên giữa các nước xã hội chủ nghĩa, theo học ngành cơ khí tại Đại học Công nghệ Gdańsk.

Sau khi tốt nghiệp, thay vì trở thành kỹ sư, ông quyết định kinh doanh nhà hàng. Nhà hàng châu Á TaoTao đầu tiên có diện tích khoảng 400 m², sau đó phát triển thành hệ thống 11 địa điểm. Tuy nhiên, bước ngoặt thực sự đến vào năm 1990, khi ông thành lập Tan-Viet, doanh nghiệp chuyên nhập khẩu và phân phối thực phẩm châu Á tại Ba Lan.

Ông Tào Ngọc Tú, Chủ tịch kiêm nhà sáng lập Tập đoàn Tan-Viet

Một trong những mặt hàng đầu tiên của Tan-Viet là mì ăn liền VIFON nhập khẩu từ Việt Nam. Theo lời ông Tú kể với Forbes, ban đầu các cửa hàng Ba Lan không mặn mà với sản phẩm mới lạ này. Ông phải tự chất những thùng mì lên chiếc ô tô Opel rồi lái đi chào hàng.

Tại một cửa hàng thực phẩm ở Gdańsk, người quản lý không tin có thể chế biến món súp mì nhanh như vậy. Ông Tú đề nghị chứng minh rằng chỉ mất 5 phút để chuẩn bị sản phẩm. Màn giới thiệu thành công giúp ông có được những đơn hàng đầu tiên.

Từ một doanh nghiệp phân phối nhỏ, Tan-Viet từng bước mở rộng mạng lưới trên toàn Ba Lan, kinh doanh thêm nước sốt, gia vị và nhiều mặt hàng thực phẩm châu Á.

Năm 2002, doanh nghiệp khai trương tổ hợp văn phòng và kho hàng hiện đại tại Łęgowo, gần Gdańsk. Theo giới thiệu của Tan-Viet, hệ thống phân phối của công ty hiện đưa sản phẩm tới hơn 70% cửa hàng bán lẻ tại Ba Lan.

Ngoài VIFON, doanh nghiệp còn sở hữu hoặc phân phối những thương hiệu như TaoTao và Tokyoto. Hoạt động kinh doanh cũng được mở rộng sang nhiều quốc gia châu Âu và thị trường ngoài khu vực.

Thương vụ mua lại VIFON và tập đoàn đứng sau tại Luxembourg

CTCP Kỹ nghệ Thực phẩm Việt Nam (VIFON) được thành lập ngày 23/7/1963 tại Việt Nam. Sau năm 1975, công ty trở thành doanh nghiệp nhà nước.

VIFON bắt đầu xuất khẩu sản phẩm từ năm 1990 và năm 1996 cho ra mắt dòng phở ăn liền đầu tiên tại Việt Nam. Đến năm 2003, doanh nghiệp tiến hành cổ phần hóa, chính thức mang tên Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Thực phẩm Việt Nam vào năm 2004.

Năm 2005 đánh dấu bước ngoặt lớn khi VIFON hoàn tất quá trình chuyển đổi thành doanh nghiệp 100% vốn cổ phần. Cũng trong năm này, VIFON chính thức trở thành thành viên của hệ sinh thái Tan-Viet International Poland do ông Tào Ngọc Tú sáng lập.

Thương vụ giúp Tan-Viet không còn đơn thuần nhập khẩu và phân phối mì Việt Nam, mà tham gia trực tiếp vào hoạt động sản xuất. Nhờ đó, tập đoàn có thể kiểm soát tốt hơn chuỗi cung ứng, chi phí và lợi nhuận.

Đằng sau mối quan hệ Tan-Viet – VIFON còn có một pháp nhân đáng chú ý: Cerioti Holding S.A., công ty holding đăng ký tại Luxembourg.

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 của Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Thực phẩm Việt Nam ghi nhận Cerioti Holding sở hữu 48,2% vốn điều lệ VIFON. Một cổ đông lớn khác là Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Việt Âu, nắm 30,8%; các nhà đầu tư khác sở hữu 21%.

Sau khi gia nhập hệ sinh thái Tan-Viet năm 2005, VIFON phát triển với cấu trúc nhiều pháp nhân. Trong đó, CTCP Kỹ nghệ Thực phẩm Việt Nam là doanh nghiệp có lịch sử từ năm 1963, còn một đơn vị khác mang tên CTCP VIFON được thành lập năm 2009. Hai doanh nghiệp từng có chung cổ đông lớn Cerioti Holding và giao dịch hàng nghìn tỷ đồng với nhau mỗi năm. Cerioti cũng là pháp nhân đứng tên sở hữu một số nhãn hiệu VIFON tại thị trường quốc tế.

Trong bài giới thiệu năm 2015, Tan-Viet mô tả Cerioti là hệ thống kinh doanh hoạt động trên năm lĩnh vực, gồm sản xuất, thương mại và phân phối quốc tế, bất động sản, bán lẻ và đầu tư. Khi đó, hệ thống có hai nhà máy tại Việt Nam và hai cơ sở sản xuất tại Ba Lan.

Theo dữ liệu NielsenIQ năm 2022 được VIFON công bố, thương hiệu chiếm 44,3% thị phần về sản lượng trong phân khúc mì ăn liền tại Ba Lan, đứng đầu thị trường. Thương hiệu gia vị TaoTao của tập đoàn cũng đạt 33,8% thị phần ở ngành hàng tương ứng.

Đến năm 2023, VIFON cho biết sản phẩm đã hiện diện tại hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ, với hơn một tỷ sản phẩm sản xuất tại Việt Nam được xuất khẩu trong 5 năm trước đó.

Hoa Hậu Ba Lan 2022 - Aleksandra Klepaczka, đại sứ thương hiệu cho dòng sản phẩm Mì VIFON chất lượng xuất khẩu trong buổi giới thiệu tại Hà Nội năm 2023

Vì sao VIFON đầu tư 20 triệu euro sản xuất ngay tại Pháp?

Sau 36 năm phát triển hệ thống kinh doanh tại Ba Lan, VIFON đang tiến thêm một bước tại thị trường Tây Âu. Trước đây, phần lớn hoạt động kinh doanh quốc tế của doanh nghiệp dựa trên việc sản xuất tại Việt Nam rồi xuất khẩu qua các đối tác và hệ thống phân phối ở nước ngoài.

Tuy nhiên, khi doanh nghiệp muốn mở rộng hiện diện tại các chuỗi bán lẻ lớn, việc phụ thuộc vào những chuyến hàng nhập khẩu từ châu Á làm tăng thời gian cung ứng và hạn chế khả năng phản ứng với biến động nhu cầu.

Pháp là thị trường có ý nghĩa đặc biệt trong chiến lược này. Tháng 2/2026, VIFON lần đầu chính thức xuất hiện tại đại siêu thị Carrefour ở Collégien, ngoại ô Paris, trong chương trình quảng bá sản phẩm Việt Nam dịp Tết Nguyên đán.

Theo Thông tấn xã Việt Nam, trong năm 2026, Tan-Viet VIFON tiếp tục thiết lập quan hệ hợp tác trực tiếp với hai hệ thống bán lẻ lớn của Pháp là Carrefour và E.Leclerc. Sản phẩm Việt Nam cũng từng được giới thiệu tới hệ thống Système U thông qua các chương trình xúc tiến thương mại.

Khi có nhà máy ngay tại thị trường tiêu thụ, VIFON kỳ vọng chủ động hơn về sản lượng, nguồn hàng và thời gian giao hàng cho các đối tác.

Vị trí dự án tại Verdun cũng phục vụ mục tiêu này. Khu vực nằm gần cao tốc A4, tuyến giao thông kết nối Paris và Strasbourg, đồng thời thuận lợi tiếp cận Đức, Bỉ, Luxembourg và Hà Lan. Nhờ đó, doanh nghiệp có thể kết hợp sản xuất, lưu kho và phân phối ngay trong EU, thay vì vận chuyển toàn bộ thành phẩm từ Việt Nam.