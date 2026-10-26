Công an đề nghị 435 chủ phương tiện nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168
Quá thời hạn chủ phương tiện không đến giải quyết, công an sẽ tiến hành gửi thông báo cảnh báo phương tiện giao thông vi phạm cho cơ quan đăng kiểm.
Công an tỉnh Thanh Hòa vừa thông báo kết quả phát hiện phương tiện vi phạm về trật tự an toàn giao thông qua hệ thống camera giám sát an ninh trật tự, an toàn giao thông trong thời gian từ ngày 14/9/2026 đến ngày 30/9/2026.
Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày vi phạm, Phòng CSGT gửi thông báo đến chủ phương tiện vi phạm, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính được biết và phối hợp thực hiện giải quyết theo quy định.
Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày ra thông báo, thông tin vi phạm sẽ được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Cục CSGT.
Trong thời hạn 30 ngày (kể từ ngày vi phạm), yêu cầu chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính đến bộ phận một cửa của Công an tỉnh Thanh Hóa (số 01 Đỗ Huy Cư, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) hoặc trụ sở Công an địa phương (nơi cư trú) để giải quyết vụ việc.
Cách tra cứu phạt nguội mới nhất
Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể truy cập vào đường link sau đây và thực hiện theo hướng dẫn: https:www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-phạm.html; hoặc có thể tra cứu vi phạm phạt "nguội" thông qua ứng dụng VneTraffic.
Danh sách phạt nguội cụ thể như sau:
STT
Thời gian vi phạm
Phương tiện
Biển số
Vị trí vi phạm
Hành vi vi phạm
14-09-2026 05:58
Ô tô
37A-804.32
Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
Đi ngược chiều trên đường có biển "Cấm đi ngược chiều"
14-09-2026 06:46
Ô tô
36A-836.98
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
14-09-2026 06:58
Ô tô
36K-270.90
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, phường Hạc Thành, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
14-09-2026 07:01
Ô tô
36A-572.66
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, phường Hạc Thành, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
14-09-2026 08:05
Ô tô
36K-328.77
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
14-09-2026 08:16
Ô tô
36H-109.79
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
14-09-2026 08:17
Ô tô
36N-1413
Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
14-09-2026 10:16
Ô tô
30E-332.02
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
14-09-2026 10:38
Ô tô
30K-461.76
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
14-09-2026 10:54
Ô tô
36D-010.51
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
14-09-2026 11:00
Ô tô
36A-912.10
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
14-09-2026 11:09
Ô tô
36A-879.43
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
14-09-2026 11:28
Ô tô
36K-213.94
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
14-09-2026 13:08
Ô tô
36A-777.18
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
14-09-2026 13:39
Ô tô
36A-796.00
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
14-09-2026 14:01
Ô tô
36K-260.59
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
14-09-2026 14:11
Ô tô
36C-091.36
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
14-09-2026 21:43
Ô tô
36A-200.17
Nga ba Tống Duy Tân- Lê Hữu Lập., Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
14-09-2026 22:15
Ô tô
36A-775.13
Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
15-09-2026 00:38
Ô tô
36H-132.54
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
15-09-2026 06:55
Ô tô
36A-423.98
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, phường Hạc Thành, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
15-09-2026 07:11
Ô tô
36A-016.20
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
15-09-2026 07:15
Ô tô
36A-574.45
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
15-09-2026 07:31
Ô tô
36K-083.00
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
15-09-2026 07:35
Ô tô
30M-458.40
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
15-09-2026 08:39
Ô tô
36C-094.99
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
15-09-2026 09:07
Ô tô
36C-165.22
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
15-09-2026 09:17
Ô tô
36A-018.64
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
15-09-2026 09:27
Ô tô
36A-011.31
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
15-09-2026 09:41
Ô tô
36A-998.00
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
15-09-2026 09:41
Ô tô
36A-998.00
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
15-09-2026 09:58
Ô tô
36A-860.93
Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
15-09-2026 10:41
Ô tô
68A-330.80
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
15-09-2026 10:44
Ô tô
36A-037.38
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
15-09-2026 11:16
Ô tô
36A-651.69
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
15-09-2026 11:25
Ô tô
36C-170.84
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
15-09-2026 12:00
Ô tô
36K-212.49
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
15-09-2026 12:03
Ô tô
36B-314.77
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
15-09-2026 12:35
Ô tô
15E-016.96
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
15-09-2026 12:48
Ô tô
36K-828.62
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
15-09-2026 12:48
Ô tô
36K-828.62
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
15-09-2026 12:55
Ô tô
36A-651.31
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
15-09-2026 13:04
Ô tô
30A-278.58
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
15-09-2026 13:15
Ô tô
29S-6789
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
15-09-2026 13:35
Ô tô
36A-014.05
Nga ba Tống Duy Tân- Lê Hữu Lập., Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
15-09-2026 13:49
Ô tô
36K-406.01
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
15-09-2026 13:49
Ô tô
36C-263.54
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
15-09-2026 14:00
Ô tô
36K-085.67
Ngã tư Hoàng Nghiêu - Đường tránh tây QL01, Phường Đông Quang, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
15-09-2026 14:03
Ô tô
36A-843.04
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
15-09-2026 14:27
Ô tô
36A-998.05
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
15-09-2026 14:27
Ô tô
36H-219.32
Ngã tư Trịnh Kiểm - Võ Nguyên Giáp, (White Place), phường Quảng Phú, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
15-09-2026 14:37
Ô tô
36B-039.60
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
15-09-2026 15:14
Ô tô
36A-523.28
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
15-09-2026 15:35
Ô tô
30A-278.58
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
15-09-2026 15:39
Ô tô
36K-260.30
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, phường Hạc Thành, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
15-09-2026 15:56
Ô tô
36H-231.59
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
15-09-2026 15:57
Ô tô
36M-9504
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
15-09-2026 16:13
Ô tô
36A-274.76
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
15-09-2026 16:21
Ô tô
36A-991.52
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
15-09-2026 16:47
Ô tô
36A-765.32
Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
15-09-2026 17:05
Ô tô
30H-472.41
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
15-09-2026 17:20
Ô tô
36A-617.78
Nga ba Tống Duy Tân- Lê Hữu Lập., Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
15-09-2026 17:37
Ô tô
36K-847.53
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
15-09-2026 18:22
Ô tô
36K-912.80
Ngã tư Trịnh Kiểm - Võ Nguyên Giáp, (White Place), phường Quảng Phú, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
15-09-2026 18:33
Ô tô
36C-280.20
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
15-09-2026 19:17
Ô tô
36A-580.68
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, phường Hạc Thành, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
15-09-2026 19:33
Ô tô
36A-600.69
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, phường Hạc Thành, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
15-09-2026 20:05
Ô tô
36E-009.21
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
15-09-2026 21:28
Ô tô
36A-152.74
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, phường Hạc Thành, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
15-09-2026 21:32
Ô tô
68A-147.66
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
15-09-2026 22:17
Ô tô
85A-115.96
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
16-09-2026 06:05
Ô tô
36A-879.43
Nga ba Tống Duy Tân- Lê Hữu Lập., Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
16-09-2026 07:09
Ô tô
36B-340.90
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, phường Hạc Thành, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
16-09-2026 07:14
Ô tô
36C-001.98
Ngã tư Hoàng Nghiêu - Đường tránh tây QL01, Phường Đông Quang, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
16-09-2026 07:23
Ô tô
36A-076.91
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
16-09-2026 07:36
Ô tô
36A-994.59
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
16-09-2026 07:37
Ô tô
36C-446.01
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
16-09-2026 08:27
Ô tô
36K-393.07
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
16-09-2026 08:36
Ô tô
36A-327.85
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
16-09-2026 09:39
Ô tô
36C-087.91
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
16-09-2026 09:54
Ô tô
29C-589.60
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
16-09-2026 10:30
Ô tô
36A-829.57
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
16-09-2026 10:41
Ô tô
36C-299.09
Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
16-09-2026 10:50
Ô tô
36A-163.50
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, phường Hạc Thành, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
16-09-2026 11:41
Ô tô
30H-472.41
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
16-09-2026 12:00
Ô tô
36H-186.06
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
16-09-2026 12:10
Ô tô
36K-318.18
Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
16-09-2026 12:48
Ô tô
36A-425.77
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
16-09-2026 13:02
Ô tô
36A-799.51
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
16-09-2026 13:16
Ô tô
36C-314.95
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
16-09-2026 14:34
Ô tô
38G-000.57
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
16-09-2026 14:55
Ô tô
36A-792.21
Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
16-09-2026 15:56
Ô tô
36A-996.80
Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
16-09-2026 16:13
Ô tô
36A-279.98
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
16-09-2026 16:14
Ô tô
36H-234.04
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
16-09-2026 18:26
Ô tô
36A-216.66
Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
16-09-2026 19:17
Ô tô
36B-387.58
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
16-09-2026 20:03
Ô tô
36A-248.26
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, phường Hạc Thành, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
16-09-2026 20:53
Ô tô
36H-216.74
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, phường Hạc Thành, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
16-09-2026 22:55
Ô tô
36K-260.21
Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
16-09-2026 23:21
Ô tô
36A-379.26
Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
17-09-2026 06:57
Ô tô
36A-663.67
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
17-09-2026 07:40
Ô tô
36K-294.72
Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
17-09-2026 08:48
Ô tô
36C-193.28
Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
17-09-2026 10:39
Ô tô
36C-070.80
Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
17-09-2026 11:02
Ô tô
36A-993.75
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, phường Hạc Thành, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
17-09-2026 11:48
Ô tô
36A-898.94
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
17-09-2026 12:01
Ô tô
36A-885.43
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
17-09-2026 12:29
Ô tô
36A-368.66
Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
17-09-2026 13:02
Ô tô
30E-789.94
Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
17-09-2026 13:23
Ô tô
36C-198.95
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
17-09-2026 15:52
Ô tô
36H-177.87
Ngã tư Trịnh Kiểm - Võ Nguyên Giáp, (White Place), phường Quảng Phú, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
17-09-2026 18:30
Ô tô
36A-719.63
Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
17-09-2026 18:40
Ô tô
36B-585.37
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, phường Hạc Thành, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
17-09-2026 19:59
Ô tô
36A-165.02
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
18-09-2026 07:52
Ô tô
23F-003.82
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
18-09-2026 08:14
Ô tô
36B-023.18
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
18-09-2026 08:24
Ô tô
36C-083.53
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
18-09-2026 09:45
Ô tô
36A-499.22
Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
18-09-2026 10:05
Ô tô
30G-078.97
Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
18-09-2026 10:05
Ô tô
36H-183.73
Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
18-09-2026 10:36
Ô tô
36B-414.63
Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
18-09-2026 10:36
Ô tô
36C-476.70
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
18-09-2026 13:35
Ô tô
36A-685.39
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, phường Hạc Thành, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
18-09-2026 13:39
Ô tô
36B-179.64
Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, phường Hạc Thành, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
18-09-2026 14:01
Ô tô
36A-618.17
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
18-09-2026 14:06
Ô tô
36A-818.19
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
18-09-2026 14:10
Ô tô
36A-529.68
Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, phường Hạc Thành, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
18-09-2026 14:59
Ô tô
36A-991.35
Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
18-09-2026 15:20
Ô tô
36K-069.93
Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
18-09-2026 16:12
Ô tô
36A-714.93
Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, phường Hạc Thành, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
18-09-2026 16:24
Ô tô
36K-256.90
Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
18-09-2026 17:10
Ô tô
36A-423.24
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
18-09-2026 19:43
Ô tô
36D-018.74
Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
19-09-2026 07:56
Ô tô
36C-425.46
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
19-09-2026 08:04
Ô tô
36A-836.49
Ngã tư Trịnh Kiểm - Võ Nguyên Giáp, (White Place), phường Quảng Phú, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
19-09-2026 08:21
Ô tô
36C-131.90
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
19-09-2026 08:38
Ô tô
36M-4680
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
19-09-2026 08:39
Ô tô
36A-6479
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
19-09-2026 08:46
Ô tô
37C-413.26
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
19-09-2026 08:56
Ô tô
36B-444.54
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
19-09-2026 09:31
Ô tô
30B-177.33
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
19-09-2026 09:48
Ô tô
36A-638.02
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, phường Hạc Thành, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
19-09-2026 09:48
Ô tô
36A-300.00
Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
19-09-2026 09:56
Ô tô
36K-503.99
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
19-09-2026 10:07
Ô tô
36K-379.99
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
19-09-2026 10:44
Ô tô
36K-083.93
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
19-09-2026 11:10
Ô tô
36A-599.97
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
19-09-2026 11:24
Ô tô
36A-642.54
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
19-09-2026 11:54
Ô tô
36K-180.14
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
19-09-2026 13:35
Ô tô
36A-456.71
Ngã tư Hoàng Nghiêu - Đường tránh tây QL01, Phường Đông Quang, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
19-09-2026 13:56
Ô tô
36C-443.09
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
19-09-2026 15:30
Ô tô
36A-714.38
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
19-09-2026 16:20
Ô tô
36C-299.21
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
19-09-2026 16:41
Ô tô
36K-477.53
Nga ba Tống Duy Tân- Lê Hữu Lập., Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
19-09-2026 18:10
Ô tô
36B-479.09
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
19-09-2026 19:21
Ô tô
36A-365.27
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
19-09-2026 21:32
Ô tô
36K-309.04
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
19-09-2026 22:25
Ô tô
36K-921.75
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
19-09-2026 22:26
Ô tô
36H-227.60
Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
19-09-2026 22:42
Ô tô
14B-044.67
Ngã tư Trịnh Kiểm - Võ Nguyên Giáp, (White Place), phường Quảng Phú, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
20-09-2026 05:29
Ô tô
36K-191.63
Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
20-09-2026 07:34
Ô tô
30K149.76
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
20-09-2026 07:42
Ô tô
36B-556.61
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
20-09-2026 07:46
Ô tô
36C-245.96
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
20-09-2026 07:49
Ô tô
36A-796.89
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
20-09-2026 07:57
Ô tô
36A-689.37
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
20-09-2026 09:06
Ô tô
36A-376.29
Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
20-09-2026 09:14
Ô tô
36K-294.92
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
20-09-2026 09:21
Ô tô
36A-409.81
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
20-09-2026 09:28
Ô tô
36K-683.68
Nga ba Tống Duy Tân- Lê Hữu Lập., Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
20-09-2026 10:03
Ô tô
36A-208.21
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
20-09-2026 10:29
Ô tô
36K-101.91
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
20-09-2026 10:35
Ô tô
36C-553.69
Ngã tư Trịnh Kiểm - Võ Nguyên Giáp, (White Place), phường Quảng Phú, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
20-09-2026 11:07
Ô tô
36A-255.80
Nga ba Tống Duy Tân- Lê Hữu Lập., Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
20-09-2026 12:14
Ô tô
30K-590.11
Ngã tư Trịnh Kiểm - Võ Nguyên Giáp, (White Place), phường Quảng Phú, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
20-09-2026 12:27
Ô tô
36K-733.94
Ngã tư Trịnh Kiểm - Võ Nguyên Giáp, (White Place), phường Quảng Phú, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
20-09-2026 13:37
Ô tô
36A-014.85
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
20-09-2026 13:40
Ô tô
14A-895.03
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
20-09-2026 13:48
Ô tô
36K-338.17
Nga ba Tống Duy Tân- Lê Hữu Lập., Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
20-09-2026 14:30
Ô tô
36A-946.17
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
20-09-2026 14:35
Ô tô
36A-791.13
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, phường Hạc Thành, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
20-09-2026 14:48
Ô tô
36A-594.27
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
20-09-2026 14:58
Ô tô
36A-174.14
Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, phường Hạc Thành, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
20-09-2026 15:05
Ô tô
36K-261.81
Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
20-09-2026 15:19
Ô tô
36A-317.05
Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
20-09-2026 15:20
Ô tô
36K-124.90
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, phường Hạc Thành, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
20-09-2026 15:26
Ô tô
36A-616.25
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
20-09-2026 16:43
Ô tô
36A-368.68
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
20-09-2026 17:55
Ô tô
36B-529.21
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, phường Hạc Thành, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
20-09-2026 19:18
Ô tô
36A-579.65
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
15-09-2026 06:03
Mô tô(Xe máy)
36C2-079.03
Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"
15-09-2026 06:03
Mô tô(Xe máy)
36C2-079.03
Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe sử dụng ô (dù)
15-09-2026 07:50
Mô tô(Xe máy)
36AC-716.87
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, phường Hạc Thành, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
15-09-2026 07:50
Mô tô
36AC-716.87
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, phường Hạc Thành, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Người đang điều khiển xe sử dụng ô (dù)
15-09-2026 10:42
Mô tô(Xe máy)
36MĐ6-066.28
Ngã tư Phú Sơn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"
15-09-2026 10:42
Mô tô(Xe máy)
36MĐ6-066.28
Ngã tư Phú Sơn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe sử dụng ô (dù)
15-09-2026 10:57
Mô tô(Xe máy)
36MĐ1-478.58
Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe sử dụng ô (dù)
15-09-2026 11:02
Mô tô(Xe máy)
36B3-015.11
Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"
15-09-2026 11:02
Mô tô(Xe máy)
36B3-015.11
Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe sử dụng ô (dù)
15-09-2026 11:07
Mô tô(Xe máy)
36AC-625.54
Ngã tư Phú Sơn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Người đang điều khiển xe sử dụng ô (dù)
15-09-2026 11:28
Mô tô(Xe máy)
99MĐ2-005.32
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, phường Hạc Thành, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
15-09-2026 11:28
Mô tô(Xe máy)
99MĐ2-005.32
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, phường Hạc Thành, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"
15-09-2026 11:28
Mô tô(Xe máy)
99MĐ2-005.32
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, phường Hạc Thành, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe sử dụng ô (dù)
15-09-2026 11:33
Mô tô(Xe máy)
36P3-6066
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, phường Hạc Thành, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe sử dụng ô (dù)
15-09-2026 11:33
Mô tô(Xe máy)
36P3-6066
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, phường Hạc Thành, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"
17-09-2026 00:21
Mô tô(Xe máy)
36AC-976.91
Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"
17-09-2026 00:21
Mô tô(Xe máy)
36AC-976.91
Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe sử dụng ô (dù)
17-09-2026 06:40
Mô tô(Xe máy)
36B7-033.17
Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"
17-09-2026 06:40
Mô tô(Xe máy)
36B7-033.17
Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe sử dụng ô (dù)
17-09-2026 09:15
Mô tô(Xe máy)
15D1-038.07
Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
17-09-2026 09:15
Mô tô(Xe máy)
15D1-038.07
Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"
17-09-2026 09:15
Mô tô(Xe máy)
15D1-038.07
Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe sử dụng ô (dù)
17-09-2026 09:34
Mô tô(Xe máy)
36MĐ1-439.79
Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"
17-09-2026 09:34
Mô tô(Xe máy)
36MĐ1-439.79
Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe sử dụng ô (dù)
17-09-2026 10:42
Mô tô(Xe máy)
36B6-327.23
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, phường Hạc Thành, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
17-09-2026 11:06
Mô tô(Xe máy)
36AE-402.05
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"
17-09-2026 11:14
Mô tô(Xe máy)
36B1-802.79
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, phường Hạc Thành, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"
17-09-2026 11:14
Mô tô(Xe máy)
36B1-802.79
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, phường Hạc Thành, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe sử dụng ô (dù)
17-09-2026 11:18
Mô tô(Xe máy)
36B5-888.51
Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"
17-09-2026 11:18
Mô tô(Xe máy)
36B5-888.51
Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe sử dụng ô (dù)
17-09-2026 11:25
Mô tô(Xe máy)
36E1-045.70
Ngã tư Phú Sơn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"
17-09-2026 11:30
Mô tô(Xe máy)
36MĐ1-570.51
Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
17-09-2026 11:30
Mô tô(Xe máy)
36MĐ1-570.51
Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Người đang điều khiển xe sử dụng ô (dù)
17-09-2026 11:30
Mô tô
36AE-267.82
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, phường Hạc Thành, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"
17-09-2026 11:36
Mô tô(Xe máy)
36AC-548.21
Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"
17-09-2026 11:36
Mô tô(Xe máy)
36AC-548.21
Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe sử dụng ô (dù)
17-09-2026 11:37
Mô tô(Xe máy)
36MĐ1-552.09
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, phường Hạc Thành, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"
17-09-2026 11:37
Mô tô(Xe máy)
36MĐ1-552.09
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, phường Hạc Thành, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe sử dụng ô (dù)
17-09-2026 11:39
Mô tô(Xe máy)
36AE-716.56
Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, phường Hạc Thành, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"
17-09-2026 11:39
Mô tô(Xe máy)
36AE-716.56
Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, phường Hạc Thành, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở theo 02 người trên xe
17-09-2026 11:49
Mô tô(Xe máy)
36AB-444.54
Ngã tư Trịnh Kiêm - Hải Thượng Lãn Ông, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"
17-09-2026 11:49
Mô tô(Xe máy)
36AB-444.54
Ngã tư Trịnh Kiêm - Hải Thượng Lãn Ông, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe sử dụng ô (dù)
17-09-2026 11:53
Mô tô(Xe máy)
36AB-526.54
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, phường Hạc Thành, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"
17-09-2026 11:53
Mô tô(Xe máy)
36AB-526.54
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, phường Hạc Thành, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe sử dụng ô (dù)
17-09-2026 12:01
Mô tô(Xe máy)
36AE-436.62
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, phường Hạc Thành, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"
17-09-2026 12:01
Mô tô(Xe máy)
36AE-436.62
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, phường Hạc Thành, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe sử dụng ô (dù)
17-09-2026 12:16
Mô tô(Xe máy)
36B2-581.42
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, phường Hạc Thành, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"
17-09-2026 12:16
Mô tô(Xe máy)
36B2-581.42
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, phường Hạc Thành, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe sử dụng ô (dù)
17-09-2026 12:23
Mô tô(Xe máy)
36B4-755.59
Ngã tư Trịnh Kiêm - Hải Thượng Lãn Ông, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"
17-09-2026 12:23
Mô tô(Xe máy)
36B4-755.59
Ngã tư Trịnh Kiêm - Hải Thượng Lãn Ông, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe sử dụng ô (dù)
17-09-2026 12:40
Mô tô(Xe máy)
36AD-954.70
Ngã tư Trịnh Kiêm - Hải Thượng Lãn Ông, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
17-09-2026 12:40
Mô tô(Xe máy)
36AD-954.70
Ngã tư Trịnh Kiêm - Hải Thượng Lãn Ông, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"
17-09-2026 12:40
Mô tô(Xe máy)
36AD-954.70
Ngã tư Trịnh Kiêm - Hải Thượng Lãn Ông, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe sử dụng ô (dù)
17-09-2026 12:52
Mô tô(Xe máy)
36B7-052.11
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, phường Hạc Thành, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
17-09-2026 12:52
Mô tô(Xe máy)
36B7-052.11
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, phường Hạc Thành, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"
17-09-2026 12:52
Mô tô(Xe máy)
36B8-924.40
Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
17-09-2026 12:52
Mô tô(Xe máy)
36B8-924.40
Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"
17-09-2026 12:52
Mô tô(Xe máy)
36B8-924.40
Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở theo 02 người trên xe
17-09-2026 12:53
Mô tô(Xe máy)
36AE-472.10
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, phường Hạc Thành, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Người đang điều khiển xe sử dụng ô (dù)
17-09-2026 13:31
Mô tô(Xe máy)
36AC-594.86
Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"
17-09-2026 22:57
Mô tô(Xe máy)
36MĐ1-312.47
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, phường Hạc Thành, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
17-09-2026 22:59
Mô tô(Xe máy)
36B6-977.50
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"
17-09-2026 23:15
Mô tô
(Xe máy)
36AC-624.51
Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
18-09-2026 05:48
Mô tô(Xe máy)
36B4-266.05
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, phường Hạc Thành, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
18-09-2026 05:48
Mô tô(Xe máy)
36B4-266.05
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, phường Hạc Thành, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
18-09-2026 06:22
Mô tô(Xe máy)
36AC-582.77
Nga ba Tống Duy Tân- Lê Hữu Lập., Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
18-09-2026 22:13
Mô tô(Xe máy)
36MĐ1-557.59
Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"
20-09-2026 21:27
Mô tô(Xe máy)
36BD-038.41
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
20-09-2026 22:31
Mô tô(Xe máy)
36AD-951.73
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
20-09-2026 22:31
Mô tô(Xe máy)
36AD-951.73
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"
20-09-2026 23:51
Mô tô(Xe máy)
36AC-999.70
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"
21-09-2026 06:23
Ô tô con
99B-139.31
Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
21-09-2026 07:24
Ô tô con
28A-068.89
Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
21-09-2026 07:54
Ô tô con
36K-027.64
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
21-09-2026 08:12
Ô tô con
36K-839.20
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
23826.6.9.d.02 Đi ngược chiều trên đường có biển "Cấm đi ngược chiều"
21-09-2026 08:18
Ô tô con
36C-105.37
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
21-09-2026 08:39
Ô tô con
35C-021.10
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
21-09-2026 11:49
Ô tô con
36A-018.64
Ngã tư Trường Xuân - Đường tránh tây QL01, Phường Đông Sơn, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
21-09-2026 13:03
Ô tô con
36A-023.44
Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
21-09-2026 13:19
Ô tô con
36C-388.24
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
21-09-2026 13:29
Ô tô con
36A-164.68
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
21-09-2026 15:22
Ô tô con
36C-429.56
Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
21-09-2026 15:34
Ô tô con
36A-151.91
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
21-09-2026 15:38
Ô tô con
36A-387.31
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
21-09-2026 16:52
Ô tô con
36B-387.65
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
21-09-2026 16:58
Ô tô con
30M-567.69
Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
21-09-2026 17:00
Ô tô con
36A-423.24
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
21-09-2026 18:24
Ô tô con
36A-490.95
Nga ba Tống Duy Tân- Lê Hữu Lập., Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
22-09-2026 05:59
Ô tô con
36A-567.97
Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
22-09-2026 06:26
Ô tô con
36K-463.82
Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
22-09-2026 07:30
Ô tô con
36K-401.53
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
22-09-2026 11:52
Ô tô con
30C-634.56
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
22-09-2026 15:21
Ô tô con
36A-291.63
Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
22-09-2026 15:35
Ô tô con
36K-833.94
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
22-09-2026 16:44
Ô tô con
36A-955.63
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
22-09-2026 20:09
Ô tô con
36K-165.64
Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
22-09-2026 20:48
Ô tô con
36K-689.89
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
22-09-2026 22:04
Ô tô con
36A-992.23
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
23-09-2026 09:36
Ô tô con
36K-864.74
Nga ba Tống Duy Tân- Lê Hữu Lập., Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
23-09-2026 10:07
Ô tô con
30S-9672
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
23-09-2026 11:28
Ô tô con
36A-735.34
Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
23-09-2026 11:46
Ô tô con
30L-342.92
Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
23-09-2026 12:44
Ô tô con
88A-018.74
Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
23-09-2026 13:40
Ô tô con
36K-678.71
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
23-09-2026 15:36
Ô tô con
36A-341.31
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
23-09-2026 16:07
Ô tô con
36H-069.55
Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
23-09-2026 16:41
Ô tô con
36D-018.57
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
23-09-2026 16:51
Ô tô con
36E-010.75
Nga ba Tống Duy Tân- Lê Hữu Lập., Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
23-09-2026 17:14
Ô tô con
36A-665.66
Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
23-09-2026 17:44
Ô tô con
36B-484.17
Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
23-09-2026 17:47
Ô tô con
30L-640.82
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
23-09-2026 17:54
Ô tô con
36C-372.37
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
23-09-2026 18:03
Ô tô con
36K-318.03
Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
23-09-2026 18:16
Ô tô con
36A-221.90
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
23-09-2026 18:49
Ô tô con
36K-193.35
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
23-09-2026 20:48
Ô tô con
36C-475.38
Nga ba Tống Duy Tân- Lê Hữu Lập., Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
24-09-2026 05:54
Ô tô con
36H-154.60
Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
24-09-2026 07:20
Ô tô con
36K-028.72
Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
24-09-2026 07:46
Ô tô con
36A-674.62
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
24-09-2026 08:10
Ô tô con
36C-285.83
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
24-09-2026 08:11
Ô tô con
36B-594.81
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
24-09-2026 08:49
Ô tô con
36A-039.36
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
24-09-2026 10:03
Ô tô con
36A-015.91
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
24-09-2026 11:29
Ô tô con
36H-125.96
Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
24-09-2026 12:20
Ô tô con
36A-057.69
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
24-09-2026 12:31
Ô tô con
36B-539.41
Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
24-09-2026 13:02
Ô tô con
36A-818.19
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
24-09-2026 14:15
Ô tô con
30K-391.14
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
24-09-2026 14:43
Ô tô con
36A-300.00
Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
24-09-2026 15:50
Ô tô con
36H-154.60
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
24-09-2026 16:36
Ô tô con
36A-788.02
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
24-09-2026 19:58
Ô tô con
36B-470.97
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
24-09-2026 20:24
Ô tô con
36E-008.99
Nga ba Tống Duy Tân- Lê Hữu Lập., Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
24-09-2026 21:45
Ô tô con
36A-861.61
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
25-09-2026 00:46
Ô tô con
36C-068.26
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
25-09-2026 06:54
Ô tô con
36H-081.99
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
25-09-2026 07:19
Ô tô con
36A-365.36
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
25-09-2026 07:23
Ô tô con
36K-254.32
Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
25-09-2026 09:48
Ô tô con
36B-029.80
Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
25-09-2026 09:56
Ô tô con
36A-643.70
Ngã tư Trịnh Kiểm - Võ Nguyên Giáp, (White Place), phường Quảng Phú, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
25-09-2026 11:29
Ô tô con
36B-546.23
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
25-09-2026 12:30
Ô tô con
36K-286.62
Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
25-09-2026 13:11
Ô tô con
36A-619.95
Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
25-09-2026 15:37
Ô tô con
36A-654.01
Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
25-09-2026 15:55
Ô tô con
15H-344.42
Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
25-09-2026 16:13
Ô tô con
36A-718.47
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
25-09-2026 16:29
Ô tô con
36A-307.64
Ngã tư Trịnh Kiểm - Võ Nguyên Giáp, (White Place), phường Quảng Phú, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
25-09-2026 17:05
Ô tô con
36K-512.05
Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
25-09-2026 18:14
Ô tô con
36A-999.86
Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
25-09-2026 18:44
Ô tô con
36A-707.66
Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
25-09-2026 20:02
Ô tô con
36A-426.62
Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
25-09-2026 20:09
Ô tô con
30E-085.23
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
25-09-2026 20:19
Ô tô con
36A-737.11
Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
25-09-2026 21:30
Ô tô con
36K-257.15
Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
25-09-2026 21:31
Ô tô con
36A-179.31
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
25-09-2026 21:44
Ô tô con
36H-155.67
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
25-09-2026 21:59
Ô tô con
36A-379.26
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
26-09-2026 07:23
Ô tô con
36A-567.49
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
26-09-2026 07:58
Ô tô con
36C-208.75
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
26-09-2026 08:20
Ô tô con
36K-277.53
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
26-09-2026 09:28
Ô tô con
36B-522.90
Ngã tư Hoàng Nghiêu - Đường tránh tây QL01, Phường Đông Quang, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
26-09-2026 10:01
Ô tô con
36K-228.68
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
26-09-2026 10:06
Ô tô con
36A-789.13
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
26-09-2026 12:28
Ô tô con
36K-393.59
Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
26-09-2026 14:05
Ô tô con
36C-367.90
Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
26-09-2026 14:07
Ô tô con
36K-089.65
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
26-09-2026 14:38
Ô tô con
30F-718.56
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
26-09-2026 15:29
Ô tô con
36K-194.23
Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
26-09-2026 18:02
Ô tô con
36K-657.07
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
26-09-2026 19:38
Ô tô con
36F-011.57
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
26-09-2026 20:39
Ô tô con
30F-701.98
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Đi ngược chiều trên đường có biển "Cấm đi ngược chiều"
26-09-2026 20:42
Ô tô con
36K-193.08
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
26-09-2026 21:03
Ô tô con
36A-441.06
Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
27-09-2026 09:30
Ô tô con
36A-239.93
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
27-09-2026 13:15
Ô tô con
36C-470.42
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
27-09-2026 12:19
Ô tô con
30F-655.39
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
27-09-2026 14:28
Ô tô con
36C-195.97
Ngã tư Trịnh Kiểm - Võ Nguyên Giáp, (White Place), phường Quảng Phú, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
27-09-2026 14:39
Ô tô con
36A-322.81
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
27-09-2026 15:03
Ô tô con
36A-649.27
Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
27-09-2026 17:27
Ô tô con
21A-027.47
Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
27-09-2026 18:29
Ô tô con
36K-210.84
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
27-09-2026 18:34
Ô tô con
36A-880.65
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
27-09-2026 21:14
Ô tô con
30B-965.88
Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
27-09-2026 21:18
Ô tô con
36A-742.97
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
28-09-2026 06:58
Ô tô con
36A-691.70
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
28-09-2026 12:21
Ô tô con
36B-486.68
Ngã tư Trịnh Kiểm - Võ Nguyên Giáp, (White Place), phường Quảng Phú, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
28-09-2026 13:50
Ô tô con
36H-199.82
Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
28-09-2026 15:50
Ô tô con
36A-179.87
Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
28-09-2026 16:02
Ô tô con
36H-081.72
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
28-09-2026 17:10
Ô tô con
36A-748.66
Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
28-09-2026 19:15
Ô tô con
30H-392.13
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
23826.6.9.d.02 Đi ngược chiều trên đường có biển "Cấm đi ngược chiều"
28-09-2026 19:21
Ô tô con
36A-869.84
Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
28-09-2026 22:52
Ô tô con
30K-723.82
Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
29-09-2026 08:42
Ô tô con
36K-427.14
Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
29-09-2026 08:51
Ô tô con
36A-547.34
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
29-09-2026 09:37
Ô tô con
36A-787.06
Ngã tư Phú Sơn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
29-09-2026 09:50
Ô tô con
29H-747.69
Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
29-09-2026 10:20
Ô tô con
36A-837.58
Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
29-09-2026 11:18
Ô tô con
36A-66387
Ngã tư Hoàng Nghiêu - Đường tránh tây QL01, Phường Đông Quang, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
29-09-2026 14:55
Ô tô con
36A-862.52
Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
29-09-2026 17:03
Ô tô con
36H-180.31
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
29-09-2026 17:52
Ô tô con
36A-163.86
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
29-09-2026 18:24
Ô tô con
36K-149.87
Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
29-09-2026 18:48
Ô tô con
36B-024.80
Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
29-09-2026 22:52
Ô tô con
36K-107.13
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
30-09-2026 04:10
Ô tô con
36B-469.02
Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
30-09-2026 06:51
Ô tô con
36A-293.09
Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
30-09-2026 10:05
Ô tô con
36M-1299
Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
30-09-2026 15:12
Ô tô con
29A-842.52
Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
30-09-2026 17:27
Ô tô con
30E-006.72
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
30-09-2026 17:40
Ô tô con
36C-218.55
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
30-09-2026 18:18
Ô tô con
36C-168.09
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
30-09-2026 21:48
Ô tô con
36A-618.70
Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
21-09-2026 02:39
Mô tô(Xe máy)
36AD-556.12
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
21-09-2026 02:39
Mô tô(Xe máy)
36AD-556.12
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
21-09-2026 02:39
Mô tô
36AD-556.12
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"
21-09-2026 02:39
Mô tô(Xe máy)
36AB-759.91
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
21-09-2026 02:39
Mô tô(Xe máy)
36AB-759.91
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
21-09-2026 02:39
Mô tô(Xe máy)
36B7-144.24
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
21-09-2026 02:39
Mô tô(Xe máy)
36B7-144.24
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
25-09-2026 09:47
Mô tô(Xe máy)
36AD-743.87
Ngã tư Trịnh Kiểm - Võ Nguyên Giáp, (White Place), phường Quảng Phú, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
25-09-2026 09:47
Mô tô(Xe máy)
36AD-743.87
Ngã tư Trịnh Kiểm - Võ Nguyên Giáp, (White Place), phường Quảng Phú, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"
25-09-2026 09:54
Mô tô(Xe máy)
36AC-579.61
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
25-09-2026 10:03
Mô tô(Xe máy)
36B2-548.25
Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
25-09-2026 10:11
Mô tô(Xe máy)
36B6-340.75
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
25-09-2026 23:14
Mô tô(Xe máy)
36AC-631.36
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
26-09-2026 06:12
Mô tô(Xe máy)
36AA-270.10
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
26-09-2026 06:14
Mô tô(Xe máy)
36AC-625.32
Ngã 4 Đại Lộ Nam Sông Mã - Bạch Đằng, phường Quảng Phú, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
26-09-2026 06:16
Mô tô(Xe máy)
36R3-3323
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
26-09-2026 20:00
Mô tô(Xe máy)
36B2-288.81
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
26-09-2026 20:14
Mô tô(Xe máy)
36AC-547.04
Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
26-09-2026 20:14
Mô tô(Xe máy)
36AC-547.04
Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"
29-09-2026 00:14
Mô tô(Xe máy)
36MĐ6-514.41
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
29-09-2026 00:14
Mô tô(Xe máy)
36MĐ6-514.41
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"
29-09-2026 00:22
Mô tô(Xe máy)
36B8-221.40
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
29-09-2026 00:22
Mô tô(Xe máy)
36B8-901.13
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
29-09-2026 02:38
Mô tô(Xe máy)
36B3-333.38
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
29-09-2026 02:38
Mô tô(Xe máy)
36B3-333.38
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"
29-09-2026 05:55
Mô tô(Xe máy)
36AA-270.10
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
29-09-2026 21:08
Mô tô
36AT-048.58
Ngã tư Đại Lộ Lê Lợi - Nguyễn Duy Hiệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"
29-09-2026 22:45
Mô tô(Xe máy)
36MĐ1-621.94
Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"
30-09-2026 06:12
Mô tô(Xe máy)
36BF-022.65
Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
30-09-2026 06:12
Mô tô(Xe máy)
29L5-123.52
Ngã tư Trịnh Kiểm - Võ Nguyên Giáp, (White Place), phường Quảng Phú, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"
30-09-2026 06:12
Mô tô(Xe máy)
36B2-734.36
Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
Mức phạt lỗi vượt đèn đỏ