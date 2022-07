Chị em người gầy nhưng luôn bị béo bụng thì nên thử ngay 3 loại rau củ này, không chỉ đốt cháy mỡ thừa mà còn giải độc, thông ruột, giảm mỡ nội tạng

Đa số chị em phụ nữ đều từng ít nhất 1 lần phải đau đầu bởi “bé mỡ” bụng". Đặc biệt, có nhiều người tuy không hề mập, thậm chí thân hình mảnh mai, tay chân gầy gò nhưng eo và bụng dưới lại rất nhiều mỡ.

1. Nguyên nhân dẫn đến thân hình gầy nhưng béo bụng

Những người có thân hình gầy nhưng vẫn bị béo bụng được xếp vào nhóm Skinny fat. Hay còn được biết đến như hội chứng "gầy nhưng vẫn mỡ" rất phổ biến ở phụ nữ hiện đại. Các lý do chính gây ra tình trạng này bao gồm:

Chế độ ăn uống không hợp lý:

Ăn ít protein nhưng quá nhiều tinh bột, mỡ động vật sẽ khiến các cơ bắp không thể phát triển, năng lượng chuyển hóa thành mỡ và tích tụ ở bụng, đùi.

Ảnh minh họa

Uống nhiều bia rượu, nước ngọt có ga:

Những chất kích thích thường khiến mỡ thừa được tích tụ nhanh hơn ở vùng bụng dưới.

Thường xuyên ăn quá no:

Ăn quá no cũng là một nguyên nhân khiến cho người gầy nhưng bụng dưới to. Nhất là khi bạn thường xuyên ăn no đến mức mệt không đi nổi mà chỉ muốn ngồi hay nằm một chỗ.

Ngồi quá nhiều hoặc ngồi, đi sai tư thế:

Ngồi hoặc đi sai tư thế tuy không gây tích mỡ trực tiếp nhưng lại làm cơ bụng bị giãn và yếu đi. Từ đó gây ra dễ béo, da chảy xệ làm vùng bụng tăng kích thước. Còn việc ngồi quá lâu 1 chỗ trong thời gian dài, kết hợp với lười vận động khiến “bé mỡ” ở bụng phát triển rất nhanh, nhất là vùng bụng dưới.

Stress thường xuyên:

Stress ảnh hưởng không chỉ đến tinh thần, sức khỏe mà còn ảnh hưởng đến vóc dáng của bạn. Khi bị căng thẳng, lượng hormone cortisol tăng cao sẽ khiến cơ thể tích trữ lượng calo dư thừa ở bụng thay vì toàn cơ thể. Đó là lý do khiến chị em rơi vào tình trạng người gầy nhưng bụng lại to.

Mỡ nội tạng:

Mỡ nội tạng là một loại chất béo trong cơ thể được lưu trữ trong khoang bụng. Nó nằm gần một số cơ quan quan trọng, bao gồm gan, dạ dày và ruột. Ngoài việc làm bạn tăng cân, béo bụng thì nó còn làm tăng nguy cơ mắc các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng.

2. Ba loại rau củ đánh tan mỡ bụng

Giảm cân đã khó, tập trung giảm mỡ bụng còn khó hơn. Thêm nữa, những người có thân hình gầy nhưng béo bụng mặc dù có tỷ lệ cân nặng vẫn đảm bảo nhưng lại luôn tiềm tàng những vấn đề về sức khỏe giống như những người béo phì.

Ngoài việc tập luyện thể thao, bỏ các thói quen ăn uống xấu, sửa dáng ngồi… thì bạn có thể ăn thêm 3 loại rau củ sau đây để nhanh đốt cháy mỡ bụng:

Bắp ngô

Ngô không chỉ là loại ngũ cốc tuyệt vời trong việc làm chậm quá trình lão hóa, chống ung thư, làm đẹp da mà còn rất tốt cho những ai đang muốn giảm cân.

Trong ngô chứa nhiều chất xơ, ít chất béo nên dù ăn bao nhiêu bạn cũng không lo bị tích tụ mỡ trên cơ thể. Hàm lượng chất xơ cao còn giúp điều trị chứng táo bón, làm sạch ruột nên có thể thúc đẩy tiêu hóa, giảm mỡ nội tạng. Ngoài ăn ngô luộc, bạn có thể uống sữa ngô không thêm đường, nước râu ngô để đạt hiệu quả giảm mỡ bụng và thải độc tối đa.

Ảnh minh họa

Lượng vitamin E trong ngô có khả năng thúc đẩy sự phân chia tế bào, ngăn ngừa nếp nhăn trên da, chính vì thế mà ăn ngô sẽ mang lại cho bạn một làn da đẹp. Nó cũng chứa nhiều glutamate, vitamin C và B giúp thúc đẩy sự phát triển của não bộ.

Đậu Hà Lan

Đậu hà lan có một công dụng đặc biệt mà ít ai biết đến, đó là giúp bạn giảm cân hiệu quả, đặc biệt là giảm mỡ bụng.

Các nghiên cứu chỉ ra rằng sau khi ăn đậu Hà Lan, nồng độ cholesterol trong cơ thể có thể giảm khoảng 15%. Nó cũng rất giàu đạm thực vật và chất xơ hòa tan, nhờ đó mà có tác dụng đốt cháy mỡ thừa rất tốt. Còn có thể làm giảm giá trị cholesterol trong cơ thể, ngăn ngừa bệnh tim mạch, mỡ máu.

Đậu Hà Lan cũng rất ít calo và có nhiều thành phần tốt cho hệ tiêu hoá. Nhờ vậy, ăn vào không chỉ nhanh no, lâu đói mà còn đẩy nhanh bài tiết, giải độc, giảm mỡ nội tạng và ngăn ngừa sự tích tụ của lớp mỡ thừa.

Ngải cứu

Ngải cứu vốn nổi tiếng từ lâu trong cộng đồng làm đẹp của chị em, đặc biệt là phụ nữ sau sinh bị béo bụng. Cách chế biến đạt hiệu quả giảm mỡ tốt nhất của ngải cứu là làm nước ép.

Việc uống nước ép ngải cứu giúp thúc để hệ tiêu hóa hoạt động giúp phân giải lượng chất béo còn tồn đọng do nạp quá nhiều calo trong khẩu phần ăn. Đồng thời uống nước ngải cứu còn giúp bạn cảm thấy no bụng, lâu đói làm bạn ăn ít đi từ đó giảm cân hiệu quả.

Ngoài ăn ngải cứu tươi, uống nước ép, bạn cũng có thể dùng ngải cứu để chườm trực tiếp lên vùng bụng để giảm mỡ. Các công thức hiệu quả nhất bao gồm chườm ngải cứu với muối rang, chườm ngải cứu với gạch nóng hay kết hợp lá ngải cứu với muối và gừng, nghệ.

Nguồn và ảnh: Sohu, Women’s Health, Eat This

https://kenh14.vn/chi-em-nguoi-gay-nhung-luon-bi-beo-bung-thi-nen-thu-ngay-3-loai-rau-cu-nay-khong-chi-dot-chay-mo-thua-ma-con-giai-doc-thong-ruot-giam-mo-noi-tang-20220707163551074.chn