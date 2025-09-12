Chi 550k trải nghiệm 3,5h trên tàu "Hà Nội 5 cửa ô": Xịn như khách sạn hay còn điều gì khiến du khách lăn tăn?

Ngày 6/9 vừa qua, đoàn tàu du lịch "Hà Nội 5 cửa ô" (hay còn gọi là The Hanoi Train) đã chính thức vận hành thương mại với điểm xuất phát từ ga Hà Nội tới ga Từ Sơn (Bắc Ninh). Không chỉ đơn thuần là phương tiện di chuyển, đây còn được giới thiệu như một "không gian văn hoá di động", kết nối di sản Thăng Long nghìn năm văn hiến với vùng Kinh Bắc trù phú. Sự độc đáo của chuyến tàu nằm ở việc kết hợp giữa cảnh quan, trải nghiệm ẩm thực, âm nhạc dân gian và tham quan di tích. Dù vậy, nhiều ý kiến trái chiều đã xuất hiện xung quanh trải nghiệm này, vậy thì hôm nay hãy cùng theo chân một hành trình trọn vẹn để xem thực hư thế nào nhé!

Video: Review tàu "Hà Nội 5 cửa ô"

Không gian, nội thất và dịch vụ: Như bước vào "khách sạn trên đường ray"

Tên gọi "Hà Nội 5 cửa ô" được lấy cảm hứng từ 5 cửa ô lịch sử của kinh thành Thăng Long, tương ứng với mỗi toa tàu: Ô Cầu Dền, Ô Quan Chưởng, Ô Cầu Giấy, Ô Chợ Dừa và Ô Đống Mác. Mỗi toa là một biểu tượng gợi nhớ lịch sử nghìn năm văn hiến, đồng thời phản ánh đời sống vùng đồng bằng sông Hồng.

Đoàn tàu nổi bật với thiết kế sang xịn, khung cửa sổ lớn

Đoàn tàu có kết cấu 2 tầng, không gian bên trong pha trộn giữa truyền thống và hiện đại. Gam màu trầm ấm, hoạ tiết gợi nhớ 36 phố phường, cửa sổ rộng mở cho phép du khách ngắm trọn vẹn cảnh quan Hà Nội từ nhiều góc độ. Đặc biệt, tầng 2 còn có cửa sổ trời - tạo cảm giác thoáng đãng, mới lạ.

Từng toa đều mang thiết kế riêng để du khách tha hồ check-in. Nội thất quả thật "sang xịn mịn", tuy chưa thể sánh với khách sạn 5 sao nhưng nếu gọi đây là "chuyến tàu 5 sao" cũng không quá lời. Trên tàu có ổ sạc điện ở nhiều vị trí, nhà vệ sinh sạch sẽ và thiết kế cũng rất đẹp mắt, sang trọng, điều hoà mát lạnh. Có thể nói, cảm giác giống như đang ngồi trong một khách sạn mini di động, hơn là một toa tàu thông thường.

Không gian bên trong đoàn tàu

Điểm cộng lớn khác chính là đội ngũ nhân viên: nhiệt tình, chu đáo, luôn chủ động chào hỏi, hỗ trợ khách trong suốt hành trình. Tàu chạy chậm, êm, không gây rung lắc mạnh, tạo cảm giác thư thái, dễ chịu.

Hành trình trải nghiệm: 3,5 giờ không chỉ là ngắm cảnh

Trong hành trình 3,5 giờ, du khách sẽ đi tàu từ ga Hà Nội đến ga Từ Sơn (Bắc Ninh), sau đó ghé thăm đền Đô rồi lại quay lại ga Từ Sơn để trở về Hà Nội.

Điều khiến chuyến tàu "Hà Nội 5 cửa ô" trở nên đặc biệt hơn hẳn chính là việc có thể ngồi ngắm cảnh phố phường qua khung cửa sổ rộng mở như một bức tranh chuyển động. Nhưng không chỉ có vậy, xuyên suốt 3,5 giờ, hành khách được hòa mình vào một hành trình kết hợp giữa ẩm thực, văn hóa và những điểm dừng thú vị.

Xuyên suốt hành trình 3,5h có rất nhiều trải nghiệm

Ngay từ chiều đi, trên bàn trước mặt mỗi vị khách đã sẵn sàng một cốc trà sen nhài và gói xôi cốm - món ăn đậm hương vị Hà Nội. Trà mát dịu nhưng không quá ấn tượng, xôi cốm ăn tạm ổn, tuy mỗi phần xôi hơi ít nhưng cũng vừa đủ để nhâm nhi trong lúc tàu lăn bánh qua những dãy phố. Đến chiều về, thực đơn thay đổi với món bánh rán, thêm chai nước suối mát lạnh, ngoài ra nhân viên còn đi đến từng bàn để mời hành khách những miếng bánh đa giòn rụm. Phần ăn không nhiều, chỉ như một chút hương vị để gợi nhắc về vùng đất Thăng Long và Kinh Bắc, nhưng cũng đủ để hành khách cảm thấy được chăm chút.

Trải nghiệm ẩm thực trên chuyến tàu

Không gian trên tàu càng trở nên sôi động hơn với âm nhạc dân gian vang vọng suốt hành trình. Lúc thì tiếng hát quan họ ngân nga, khi lại là giai điệu hát văn, hát chèo… Tất cả được trình diễn trực tiếp, mang đến cảm giác gần gũi và chân thật.

Các hoạt động biểu diễn âm nhạc dân gian trên chuyến tàu

Chuyến tàu cũng dành cho hành khách những khoảng dừng chân đáng nhớ. Ở chiều đi, tàu sẽ dừng khoảng 20 phút tại ga Long Biên, để hành khách xuống ngắm cảnh và chụp ảnh bên hành lang sắt. Sau đó, hành khách lên tàu và tiếp tục hành trình đến ga Từ Sơn. Tại đây, mỗi toa được bố trí một xe ô tô riêng để đưa khách đến đền Đô để tham quan di tích, nghe hướng dẫn viên kể lại lịch sử, hòa mình vào điệu quan họ ở Thuỷ Đình, hay xem in tranh Đông Hồ, sau đó có thể mua đặc sản mang về. Hơi đáng tiếc khi thời gian tham quan chỉ khoảng 50 phút, dù tạm đủ để cảm nhận bầu không khí linh thiêng nhưng với nhiều người vẫn còn hơi vội, chưa kịp tận hưởng trọn vẹn nét văn hóa nơi đây.

Tàu sẽ dừng tại ga Long Biên khoảng 20 phút cho du khách xuống ngắm cảnh và chụp ảnh

Các trải nghiệm tại đền Đô (Bắc Ninh)

Trên đường trở về, hành khách có thể đi dọc qua các toa để tham quan, chụp ảnh. Khi qua cầu Long Biên hay đoạn đường Phùng Hưng, tàu sẽ đi chậm lại hẳn để mọi người ngắm nhìn và lưu giữ những khung hình đáng nhớ.



Nhìn chung, hành trình này không chỉ là chuyến đi ngắm cảnh mà còn là sự hòa trộn giữa trải nghiệm văn hoá và cảm xúc - điều khiến nó trở nên khác biệt so với một chuyến tàu thông thường.

Chiều về, hành khách có thể đi sang các toa khác để tham quan

Giá vé có xứng đáng với trải nghiệm?

Mức giá vé của chuyến tàu chính là chủ đề được bàn tán nhiều nhất. Hiện tại, vé tầng 1 có giá 550.000 đồng, tầng 2 là 650.000 đồng, riêng toa VIP Ô Chợ Dừa ở mức 750.000 đồng (áp dụng cho cả tầng 1 và tầng 2).

Với một hành trình kéo dài 3,5 giờ, đây chắc chắn không phải con số nhỏ. Tuy vậy, nếu đánh giá trên tất cả những yếu tố như không gian sang trọng, dịch vụ chu đáo, hoạt động văn hóa và điểm dừng tham quan thì mức giá này có thể "chấp nhận được" cho một trải nghiệm mới lạ.

Thẻ lên tàu

*Một vài lưu ý nhỏ cho du khách:

Trước khi bắt đầu hành trình, du khách cũng cần lưu ý một vài điều nhỏ. Vì trên hành trình, hành khách sẽ tới đền Đô, vì thế hãy sẵn sàng một bộ trang phục kín đáo, lịch sự nếu muốn vào bên trong làm lễ. Ngoài ra, hành khách cần đặc biệt lưu ý tuân thủ thời gian và hướng dẫn của nhân viên, bởi lịch trình khá chặt chẽ, chỉ cần lỡ nhịp một chút có thể khiến cả đoàn bị ảnh hưởng hoặc lỡ xe/tàu.

Rất nhiều trải nghiệm trên hành trình 3,5h

Chuyến tàu "Hà Nội 5 cửa ô" là một trải nghiệm mới mẻ, thú vị, giúp du khách nhìn Hà Nội và vùng Kinh Bắc bằng một lăng kính khác. Dù vẫn còn vài điểm khiến hành khách chưa thật sự hài lòng - như đồ ăn chưa đặc sắc hay thời gian tham quan hơi ngắn - nhưng tổng thể, đây là hành trình đáng thử, đặc biệt với những ai muốn tìm kiếm trải nghiệm vừa sang trọng, vừa đậm chất văn hoá.