ChatGPT khuyến cáo 10 từ, cụm từ quen thuộc bị đánh "âm điểm" giao tiếp: Nhiều bất ngờ!

Cách chúng ta lựa chọn từ ngữ đóng vai trò quan trọng trong việc truyền đạt ý tưởng và xây dựng mối quan hệ. Có những từ tưởng chừng vô hại nhưng nếu dùng sai hoàn cảnh hoặc quá thường xuyên, có thể khiến người nghe hiểu lầm, thậm chí cảm thấy bị tổn thương. Vì vậy, việc nhận diện và hạn chế sử dụng những từ này là cần thiết để giao tiếp hiệu quả và tinh tế hơn.

Dưới đây là 10 từ mà bạn nên cân nhắc tránh dùng, cùng với lý do và gợi ý thay thế.

Đầu tiên, những từ như "luôn luôn" hay "không bao giờ" thường gây cảm giác áp đặt. Khi nói "Bạn luôn sai" hay "Bạn không bao giờ đúng", người nghe dễ cảm thấy bị chặn đường và phản kháng. Thay vì dùng từ tuyệt đối, bạn có thể nói "Thường thì…" hay "Hầu hết…", vừa nhẹ nhàng vừa giữ được tính chính xác.

Tiếp theo, các từ "đúng hay sai" khi sử dụng trực tiếp để phán xét người khác cũng có thể tạo áp lực. Giao tiếp không chỉ là khẳng định mà còn là chia sẻ quan điểm, vì vậy thay vì nói "Cách bạn làm là sai", bạn có thể thử "Bạn có thể thử cách này xem sao" hoặc "Một góc nhìn khác là…". Từ này giúp câu nói mềm mại hơn và mở ra cơ hội thảo luận.

Các từ "chắc chắn" hay "chắc nịch" cũng nên hạn chế. Khi khẳng định tuyệt đối, người nghe có thể phản đối vì trong nhiều trường hợp không ai có thể chắc 100%. Thay vào đó, bạn có thể dùng "Theo tôi thấy…" hay "Có thể…", vừa thể hiện ý kiến cá nhân vừa giữ được sự linh hoạt.

Một từ khác hay được dùng nhưng dễ tạo phản ứng tiêu cực là "nhưng". Từ này thường làm câu nói trở nên phủ nhận ý trước đó, khiến người nghe cảm thấy bị chối bỏ. Thay vì "Bạn làm tốt, nhưng vẫn cần cố gắng", có thể dùng "Bạn làm tốt và mặt khác cũng có thể cải thiện ở…" để câu nói tích cực và khuyến khích hơn.

Những từ trực tiếp chỉ trích như "sai lầm" hay "thất bại" cũng cần cẩn trọng. Khi dùng để nói về người khác, dễ gây tổn thương và phòng thủ. Thay vì nói "Đó là thất bại", bạn có thể nói "Đó là một trải nghiệm chưa thành công" hoặc "Có thể cải thiện ở phần này". Cách nói này vẫn truyền tải thông điệp nhưng không làm mất thiện cảm.

Các từ như "luẩn quẩn" hay "vô dụng" cũng tương tự, dễ khiến người nghe cảm giác bị chê bai, thiếu tôn trọng. Thay bằng cách nói "Có thể xem xét cách khác hiệu quả hơn" sẽ giúp giao tiếp trở nên mềm mại hơn, đồng thời vẫn giữ được ý kiến.

"Phải" và "không được" là những từ ra lệnh trực tiếp, nếu lạm dụng sẽ tạo cảm giác áp lực. Khi muốn hướng dẫn, bạn có thể nói "Bạn có thể…" hoặc "Một lựa chọn là…", vừa lịch sự vừa giúp người nghe dễ tiếp nhận.

Từ "chỉ" khi dùng để đánh giá nỗ lực của người khác cũng nên hạn chế. Ví dụ, câu "Bạn chỉ làm được vậy thôi" sẽ làm giảm giá trị thành quả. Thay vào đó, bạn có thể nói "Bạn đã làm tốt phần này, và có thể cải thiện thêm ở…" để vừa khích lệ vừa gợi ý.

Các từ "tệ" hay "dở" khi dùng để đánh giá sản phẩm hoặc năng lực của người khác dễ gây phản cảm. Thay vì nói trực tiếp, hãy dùng "Cần thêm một vài điều chỉnh" hoặc "Có thể cải thiện ở phần này" để giữ giao tiếp tích cực.

Cuối cùng, những từ thường dùng quá mức như "luôn", "người ta", hay "nhưng mà" cũng nên tránh vì chúng làm câu nói thiếu rõ ràng và dễ gây hiểu lầm. Thay bằng từ ngữ cụ thể, trực tiếp sẽ giúp thông điệp được truyền đạt chính xác và tinh tế hơn.

Tóm lại, trong giao tiếp, việc lựa chọn từ ngữ khéo léo không chỉ giúp tránh hiểu lầm mà còn nâng cao hiệu quả trao đổi và xây dựng mối quan hệ tốt đẹp.

Hạn chế những từ tuyệt đối, từ chỉ trích trực tiếp, và từ phủ định sẽ giúp bạn trở nên mềm mại, tinh tế và thuyết phục hơn trong mọi tình huống.