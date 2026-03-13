Chất lượng không khí xấu, WHO khuyến cáo người dân bảo vệ sức khỏe

Theo thông tin mà WHO thu thập, chất lượng không khí tại Hà Nội những ngày gần đây rất không tốt, với một vài nơi chạm ngưỡng màu tím - ngưỡng ‘rất có hại'.

Ô nhiễm không khí không chỉ gây ra các vấn đề sức khỏe ngắn hạn như kích ứng mắt, mũi và họng và làm trầm trọng thêm các bệnh lý mãn tính như hen suyễn, mà còn liên quan đến nhiều bệnh mạn tính như đột quỵ, bệnh tim mạch, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), viêm phổi và ung thư phổi.

Chất lượng không khí kém là mối nguy hại tới sức khoẻ của mọi người. Tuy nhiên, mức độ phơi nhiễm đặc biệt nguy hiểm đối với phụ nữ mang thai và cũng gây rủi ro cao hơn cho trẻ em, người cao tuổi, người lao động ngoài trời và những người có bệnh nền.

Theo đó, WHO khuyến cáo người dân: Hãy cùng hành động để bảo vệ sức khỏe của gia đình ngay từ bây giờ và về lâu dài - đặc biệt là đối với trẻ nhỏ và người cao tuổi - cũng như bảo vệ sức khỏe của cả cộng đồng.