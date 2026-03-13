6 loại thực phẩm khi bị mốc có thể trở nên cực độc, loại đầu tiên rất nhiều nhà đang có

“Củ gừng này hơi mốc rồi, mình có nên vứt đi không?”

“Không sao đâu, cắt bỏ phần mốc là ăn được!”

Những cuộc trò chuyện như vậy không hề hiếm gặp trong nhiều gia đình. Khi thực phẩm để lâu bị hư hỏng, nhiều người thường chọn cách cắt bỏ phần thối hoặc mốc rồi tiếp tục sử dụng phần còn lại để tránh lãng phí.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, đây là thói quen tiềm ẩn nhiều rủi ro. Bởi khi thực phẩm đã mốc, độc tố có thể đã lan sâu vào bên trong, không chỉ nằm ở phần nhìn thấy bằng mắt thường.

Gừng dập, mốc tạo ra Safrole, độc tố cực mạnh gây hoại tử và ung thư gan, thực quản.

Theo PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh - nguyên giảng viên Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội, chia sẻ trên báo VnExpress, nhiều loại nấm mốc có thể sinh ra độc tố nguy hiểm cho cơ thể.

Ông cho biết: Khi thực phẩm đã bị mốc, độc tố nấm mốc có thể lan rộng vào bên trong. Việc cắt bỏ phần hỏng chưa chắc loại bỏ được độc tố, vì vậy tốt nhất nên bỏ hoàn toàn thực phẩm đó để đảm bảo an toàn.

Dưới đây là 6 loại thực phẩm nếu đã mốc hoặc hư hỏng thì tốt nhất nên bỏ ngay, bởi chúng có thể trở nên cực kỳ độc hại

1. Gừng mốc - loại rất nhiều nhà đang có

Gừng là gia vị quen thuộc trong nhiều món ăn Việt. Tuy nhiên, do thường được bán theo củ lớn hoặc bó nên nhiều gia đình mua về dùng không hết, dẫn đến tình trạng để lâu bị mốc hoặc thối.

Khi gừng bị hư hỏng, một số hợp chất trong củ có thể biến đổi và tạo ra chất độc có khả năng gây hại cho sức khỏe. Một số nghiên cứu cho thấy gừng hỏng có thể chứa hàm lượng cao hợp chất safrole - một chất có nguy cơ gây ung thư nếu tích tụ lâu dài trong cơ thể.

Vì vậy, nếu thấy gừng bị mốc, lõi chuyển màu đen hoặc có mùi lạ, tốt nhất nên bỏ ngay thay vì cắt bỏ phần hỏng.

2. Mía mốc - nguy cơ ngộ độc thần kinh

Mía là loại trái cây được nhiều người yêu thích, đặc biệt vào mùa lạnh. Tuy nhiên, mía để lâu có thể bị mốc và chuyển sang tình trạng thường được gọi là “mía ruột đỏ”.

Nguyên nhân là do mía bị nhiễm một loại nấm mốc có thể sinh ra axit 3-nitropropionic, một chất độc thần kinh rất nguy hiểm. Nếu ăn phải mía bị mốc, người dùng có thể gặp các triệu chứng như đau đầu, buồn nôn, chóng mặt, co giật. Trong những trường hợp nặng, độc tố có thể gây tổn thương hệ thần kinh trung ương và dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng.

Lưu ý: Khi chọn mía, nên tránh những cây có màu sắc bất thường, mềm, có mùi chua hoặc mùi lên men.

Trứng bị nhiễm nấm (như Penicillium, Alternaria) có thể sản sinh độc tố gây ngộ độc thực phẩm, tiêu chảy hoặc buồn nôn.

3. Trứng có đốm đen

Một số quả trứng có thể xuất hiện đốm đen hoặc vết bẩn trên vỏ do bảo quản trong môi trường ẩm ướt.

Nhiều người nghĩ rằng chỉ cần rửa sạch vỏ trứng là có thể sử dụng bình thường. Tuy nhiên, vỏ trứng có hàng nghìn lỗ nhỏ li ti mà mắt thường khó nhìn thấy. Vi khuẩn và nấm mốc có thể xâm nhập qua các lỗ này và phát triển bên trong trứng.

Nếu ăn phải trứng đã bị nhiễm khuẩn, nguy cơ ngộ độc thực phẩm là hoàn toàn có thể xảy ra. Vì vậy, khi thấy trứng có đốm mốc hoặc mùi lạ, tốt nhất nên bỏ đi.

4. Khoai lang xuất hiện đốm đen

Khoai lang là thực phẩm giàu dinh dưỡng, nhưng nếu bề mặt củ xuất hiện đốm đen hoặc vết lõm sẫm màu, rất có thể chúng đã bị nhiễm nấm gây bệnh thối đen.

Loại nấm này có thể tạo ra các hợp chất độc hại như ipomeamarone - chất có thể gây ngộ độc nếu ăn phải. Các triệu chứng thường gặp sau khi ăn khoai lang hỏng bao gồm buồn nôn, đau bụng, chóng mặt hoặc suy nhược cơ thể.

Lưu ý: Khi chọn khoai lang, nên chọn củ khô, chắc, không có vết nứt hoặc đốm lạ trên vỏ.

Nếu thấy trái cây có dấu hiệu mốc, dập nát hoặc có mùi lạ, tốt nhất nên bỏ cả quả thay vì cố cắt gọt phần hỏng.

5. Trái cây bị mốc

Một sai lầm phổ biến là cắt bỏ phần trái cây bị thối rồi ăn phần còn lại.Trên thực tế, khi trái cây bị mốc, chúng có thể sản sinh nhiều loại độc tố như patulin hoặc aflatoxin - những chất được cảnh báo có khả năng gây hại cho gan và sức khỏe lâu dài.

Điều đáng lo là các độc tố này có thể lan rộng trong toàn bộ quả, kể cả khi phần còn lại trông vẫn còn tươi.Vì vậy, nếu thấy trái cây bị mốc, mềm nhũn hoặc có mùi lạ, tốt nhất nên bỏ hoàn toàn. Một số dấu hiệu cần chú ý:

- Dâu tây bị nhớt

- Nho mềm nhũn

- Xoài có nhiều đốm đen

- Dứa có phần thịt chuyển màu sẫm

6. Khoai tây nảy mầm

Khoai tây khi nảy mầm hoặc chuyển sang màu xanh sẽ chứa nhiều solanine - một loại độc tố tự nhiên. Hàm lượng solanine tăng cao đặc biệt ở phần mầm và vùng vỏ xanh. Nếu ăn phải khoai tây chứa nhiều solanine, người dùng có thể gặp các triệu chứng như buồn nôn, đau bụng, tiêu chảy, chóng mặt.

Trong trường hợp nặng, độc tố này có thể ảnh hưởng đến hệ thần kinh và hô hấp. Để tránh nguy cơ này, nên bảo quản khoai tây ở nơi khô ráo, thoáng mát và tránh ánh nắng.