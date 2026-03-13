Bố mẹ tử vong vì loại ung thư “nguy hiểm nhất”, con gái kể lại dấu hiệu ban đầu ít ai ngờ tới

Hai con gái của một cặp vợ chồng người Anh đều qua đời vì ung thư tuyến tụy đang chia sẻ câu chuyện của cha mẹ họ nhằm giúp những người khác “biết cần chú ý đến những triệu chứng nào” khi nói đến “loại ung thư phổ biến nhưng nguy hiểm nhất”.

Rebekah Stubbs, 44 tuổi, cựu giáo viên tiểu học, và Laura Smith, 36 tuổi, một y tá, cho biết mẹ của họ là Susan Smith qua đời vì ung thư tuyến tụy vào tháng 2 năm 2012, trong khi cha của họ là Richard Smith cũng qua đời vì căn bệnh này vào tháng 10 năm 2023.

Theo tổ chức Ung thư Tuyến tụy Vương quốc Anh (Pancreatic Cancer UK), khoảng 50% những người được chẩn đoán mắc ung thư tuyến tụy tử vong trong vòng ba tháng — điều mà Rebekah và Laura cho biết họ đã chứng kiến tận mắt khi mẹ và cha họ lần lượt qua đời sau sáu tháng và ba tháng.

Rebekah nói với PA Real Life: “Không chỉ mẹ tôi chết vì căn bệnh này, mà sau đó bố tôi cũng vậy. Thật khó tin.”

Laura nói thêm: “Họ không hút thuốc và cũng không uống rượu. Thỉnh thoảng họ có thể uống một chút whisky, nhưng họ đến câu lạc bộ thể hình và chăm sóc bản thân rất tốt.”

“Họ không có những yếu tố nguy cơ mà bạn nghĩ rằng ‘có thể đó là lý do’. Cả hai đều là những người rất quan tâm đến sức khỏe, vậy mà cuối cùng cả hai đều mắc ung thư tuyến tụy.”

Nhìn lại mối quan hệ với cha mẹ, Rebekah nói rằng họ có một “gia đình rất yêu thương và gắn bó”, và mẹ cô là “người bạn thân nhất” của cô. Trong khi đó, Laura cho biết cha mẹ họ “luôn ủng hộ bất cứ điều gì chúng tôi muốn làm”.

Hai chị em Rebekah Stubbs và Laura Smith chia sẻ câu chuyện của bố mẹ để nâng cao nhận thức về căn bệnh ung thư tuyến tụy.

Những dấu hiệu cảnh báo ung thư

Hai chị em nhận thấy sự thay đổi ở mẹ mình vào khoảng mùa hè năm 2011. Rebekah nói rằng Susan “liên tục nuốt như thể có thứ gì đó mắc ở phía sau cổ họng” và lúc nào cũng “rất khát nước”. Laura cho biết thêm rằng mẹ họ bị “trào ngược axit” và nhìn chung “cảm thấy không khỏe trong người”.

Rebekah cho biết Susan bắt đầu đi khám bác sĩ, được kê thuốc kháng axit nhưng “dường như không giúp ích gì”.

Chỉ trong vài tuần, Rebekah nói rằng các triệu chứng của Susan trở nên tồi tệ hơn, bao gồm việc “đi vệ sinh” nhiều với các “vấn đề về bụng”, mà mẹ cô cho rằng là do hội chứng ruột kích thích, cùng với khó ăn, vàng da, và buồn nôn.

Susan được siêu âm và chính thức được chẩn đoán mắc ung thư tuyến tụy vào tháng 10 năm 2011.

Laura nói: “Vì mẹ là y tá nên tôi nhớ bà đã nhìn vào gương và nghĩ rằng: ‘Có vẻ điều gì đó rất tệ đang xảy ra’, và bà đã đúng.”

Cô nói thêm: “Họ cơ bản nói rằng mẹ có một khối u ở phần đầu của tuyến tụy và nó đã lan đến các ống mật, khiến bà bị vàng da vì các ống này bị tắc.”

Susan và Richard qua đời lần lượt trong vòng sáu và ba tháng sau khi được chẩn đoán bệnh.

Laura cho biết Susan đã phẫu thuật để đặt stent ở hai bên ống mật nhằm cố gắng ngăn tình trạng vàng da, sau đó trải qua “vài đợt hóa trị”, khiến Susan “vô cùng yếu và mệt mỏi”.

Đến Giáng sinh, Rebekah cho biết Susan không thể “giữ lại bất cứ thứ gì trong dạ dày” và gặp khó khăn trong việc “kiểm soát thuốc giảm đau”. Cơn đau tăng lên đáng kể sau khi bà bị đầy hơi và sưng quanh vùng bụng, phải tiến hành dẫn lưu dịch.

Laura nói: “Cái chết đến khá đột ngột. Mẹ đang ngồi trên giường nói chuyện với chúng tôi và trông khá thoải mái. Nhưng rồi, thật không may, mẹ bị một cơn co giật lớn và qua đời khá bất ngờ.”

“Bố lúc đó thực ra đã đi xem một nhà chăm sóc cuối đời cho mẹ. Khi ông quay về thì mẹ đã không còn ở đó nữa. Hẳn là rất khó để hiểu chuyện gì vừa xảy ra.”

Sau khi Susan qua đời vào tháng 2 năm 2012 ở tuổi 55, Rebekah và Laura cho biết họ đã nhận trách nhiệm chăm sóc bà ngoại mắc chứng sa sút trí tuệ, người qua đời vào tháng 2 năm 2022.

Trong vòng một năm sau khi mất bà, Laura cho biết cha cô bắt đầu bị đau lưng bên phải. Ông đã gặp một nhà vật lý trị liệu và cố gắng “đi theo đúng quy trình là đến gặp bác sĩ gia đình (GP)”.

Ông được xét nghiệm máu và dù đã gặp nhà vật lý trị liệu, Laura nói rằng cơn đau lưng của ông “ngày càng trở nên tồi tệ”.

Sau nhiều tháng không có tiến triển từ phía bác sĩ của Richard, Laura nói cô đã nói với cha rằng “chúng ta cần phải làm gì đó”. Vì vậy cô đưa ông đến khoa cấp cứu vào tháng 7 năm 2023, nơi họ phải chờ 12 giờ mới được khám.

Lúc này, các xét nghiệm máu bổ sung và chụp chiếu xác nhận rằng Richard “có vấn đề ở gan”, và sau đó sinh thiết gan bằng nội soi xác nhận đó là ung thư tuyến tụy.

Laura nói: “Vì vậy bố phải đối mặt với việc trải qua tất cả những gì vợ mình đã trải qua và biết rằng điều gì có thể đang chờ phía trước.”

Laura cho biết cha họ đã được điều trị thay thế enzyme tuyến tụy để giúp tiêu hóa thức ăn và dự định bắt đầu hóa trị giảm nhẹ.

Nhưng đến cuối tháng 8, Richard đang lái chiếc xe van của mình thì gặp tai nạn sau một sự cố mà ban đầu các bác sĩ tin là đột quỵ. Sau đó người ta phát hiện ra rằng đó là do ung thư đã di căn lên não.

Sau sự cố này, Rebekah nói: “Tính cách của ông thậm chí không còn như trước. Ông dường như mất khả năng vận động. Ông cũng rất yếu. Ông thậm chí không thể nhập mã PIN vào điện thoại của mình.”

Laura nói thêm rằng sự suy sụp của cha họ “nhanh hơn rất nhiều” so với mẹ vì ung thư đã lan đến não, khiến các lựa chọn điều trị “rất hạn chế”.

Cô cũng cho biết điều đó khiến ông trở nên “hung hăng và khó kiểm soát”, và nói rằng “trước đây ông chưa bao giờ như vậy”.

Richard qua đời vào tháng 10 năm 2023 ở tuổi 70, chỉ ba tháng sau khi được chẩn đoán.

Mong muốn nâng cao nhận thức

Sau cái chết của Richard, Rebekah nói rằng cô muốn làm điều gì đó để nâng cao nhận thức về ung thư tuyến tụy, vì vậy cô đã viết thư cho Pancreatic Cancer UK để kể cho họ nghe câu chuyện của gia đình mình.

Rebekah nói: “Tôi nghĩ đó là một phần của quá trình vượt qua nỗi đau mất mát của tôi.”

Khi nói về lý do tại sao việc chia sẻ câu chuyện của cha mẹ là quan trọng, Rebekah giải thích: “Tôi muốn nâng cao nhận thức về triệu chứng bệnh, giúp mọi người được chẩn đoán nhanh hơn.”

Theo Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS), các triệu chứng chính của ung thư tuyến tụy bao gồm:

- vàng da hoặc vàng mắt

- ngứa da

- thay đổi thói quen đi vệ sinh

- mất cảm giác thèm ăn

- giảm cân không chủ ý

- mệt mỏi

- sốt cao

- buồn nôn và khó tiêu

Hai chị em cho biết họ cảm thấy được khích lệ khi Pancreatic Cancer UK thông báo năm ngoái rằng tổ chức này đang tài trợ cho một nghiên cứu lâm sàng mới đầu tiên trên thế giới có thể phát hiện ung thư tuyến tụy thông qua xét nghiệm hơi thở.

Laura nói: “Hy vọng điều đó sẽ thành công. Đây là con đường nhanh hơn (để chẩn đoán) so với phẫu thuật và điều đó chắc chắn là tín hiệu tích cực.”

Cô nói thêm: “Xét về hoàn cảnh của gia đình tôi, việc cả hai cha mẹ đều được chẩn đoán mắc ung thư tuyến tụy chắc chắn là điều hiếm gặp. Họ không có quan hệ huyết thống với nhau. Họ có bộ gen khác nhau. Thật đau đớn và khó khăn khi cuối cùng cả hai đều không thể sống sót.”