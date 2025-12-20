Chàng trai "tiểu thuyết cũng không dám viết" xuất hiện trên sân khấu WeYoung 2025

Với tinh thần "đời sống giới trẻ trăm màu trăm vẻ, trăm phần trăm trẻ", WeYoung by WeChoice Awards được tạo nên như một không gian nơi mọi nỗ lực đều được nhìn thấy, mọi giá trị tích cực đều có cơ hội lan tỏa và mỗi người trẻ đều có tiếng nói riêng của mình. Năm đầu tiên tổ chức độc lập, WeYoung mở rộng hệ thống đề cử trên nhiều lĩnh vực, từ văn hóa, giải trí, thể thao, sáng tạo nội dung đến học thuật, khoa học, công nghệ và các trải nghiệm rất đời của người trẻ.

Tối 20/12, Gala WeYoung 2025 chính thức diễn ra tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM), trở thành một đêm vinh danh tràn đầy năng lượng, nơi những gương mặt trẻ tiêu biểu của năm được xướng tên, chia sẻ và truyền thêm cảm hứng cho cộng đồng.

Gala WeYoung diễn ra tối 20/12 tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ

20 đề cử trong Hạng mục Young ID

Một trong những khoảnh khắc được chú ý tại Gala là phần công bố Top 5 đề cử chiến thắng hạng mục Young ID do cộng đồng bình chọn. Hạng mục Young ID của WeYoung nhằm tôn vinh những cá nhân trẻ dám lên tiếng, dám hành động và tạo ra ảnh hưởng tích cực tới đời sống giới trẻ Việt Nam. Đây không chỉ là câu chuyện của độ nổi tiếng, mà là hành trình của những người trẻ đang âm thầm hoặc rất bền bỉ góp phần định hình tinh thần, xu hướng và giá trị cho thế hệ mình.

Và giữa nhiều nghệ sĩ, nhà sáng tạo, vận động viên quen mặt với công chúng, cái tên Hà Hải Dương - nghiên cứu sinh Gen Z với thành tích đỗ 11 chương trình năm 22 tuổi đã ghi dấu ấn đặc biệt. Xuất hiện trên sân khấu Gala WeYoung 2025, Hà Hải Dương đã có những chia sẻ vừa hài hước vừa ý nghĩa.

Hà Hải Dương (cầm mic) là Gen Z gây ấn tượng với thành tích đỗ 11 chương trình tiến sĩ khi mới 22 tuổi

Sau lời cảm ơn gửi đến BTC cũng như những người đã yêu mến và bình chọn cho mình, nam nghiên cứu sinh sinh năm 2003 thừa nhận bản thân không quen với ống kính máy ảnh hay sự chú ý quá lớn, thậm chí trước khi lên sân khấu còn được mẹ hỏi: "Con có sợ không?".

Câu trả lời của Dương khiến tất cả bật cười. Nam sinh cho biết mình không sợ, vì công việc hằng ngày của Dương là "chụp ảnh", có khác chăng là chụp ảnh bằng cách... phóng tia laser vào các phân tử, nguyên tử để nghiên cứu vật chất ở cấp độ vi mô.

"Tuy mình không quá thành công nhưng mình vẫn muốn nhắn nhủ đến các bạn trẻ là: Không có gì là không thể. Tất cả những thứ như khoa học hay kỹ thuật là những thứ hiện hữu xung quanh cuộc sống hàng ngày của chúng ta nên nếu các bạn có ước mơ hay ý tưởng thì cứ đam mê và theo đuổi chúng. Bạn có thể thất bại, thậm chí thất bại rất nhiều lần nhưng rồi sẽ có lúc bạn thành công và bạn sẽ được chú ý", Hà Hải Dương nói.

Hà Hải Dương (sinh năm 2003) là cái tên từng gây "chấn động" cộng đồng trong năm 2025 khi trúng tuyển 11 chương trình Tiến sĩ (PhD) tại hàng loạt trường đại học hàng đầu nước Mỹ như MIT, Yale, Stanford, Johns Hopkins, Columbia…, khi mới 22 tuổi.

Nam sinh không chỉ điển trai mà còn có học vấn quá đỗi ấn tượng

Trước đó, Dương tốt nghiệp Đại học Georgetown với học bổng lên tới 7 tỷ đồng, đạt GPA gần tuyệt đối 3.99/4.0. Trong thời gian học đại học, Dương còn đảm nhiệm vai trò trợ giảng cho 4 môn học gồm Vật lý, Hóa học, Sinh học và Khoa học máy tính, đồng thời nhận được 7 thư giới thiệu từ các giáo sư trong lĩnh vực Hóa học và Vật lý.

Không chỉ dừng lại ở thành tích học tập, Hà Hải Dương còn có kinh nghiệm nghiên cứu nổi bật khi từng thực tập tại Đại học Stanford, tham gia dự án siêu máy tính lượng tử và có bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế RSC ngay từ năm thứ hai đại học.