3 con giáp này có máu lãnh đạo bẩm sinh, nếu cha mẹ biết sớm mà rèn giũa thì rất tốt!

Trong một lớp học, luôn có những đứa trẻ dường như sinh ra để dẫn đầu. Chúng là người đầu tiên giơ tay phát biểu, là người phân chia nhiệm vụ khi làm việc nhóm, hoặc đơn giản là người mà cả lớp sẽ nhìn vào khi cần đưa ra quyết định.

Theo quan niệm dân gian phương Đông, tố chất "đầu đàn" này thường hội tụ rõ rệt ở 3 con giáp dưới đây. Tuy nhiên, "ngọc càng mài càng sáng", tố chất chỉ là khởi đầu, cách cha mẹ vun đắp mới quyết định con trở thành một nhà lãnh đạo tử tế hay một kẻ độc đoán.

1. Tuổi Thìn (Rồng): Nhà lãnh đạo uy quyền và tỏa sáng

Không ngạc nhiên khi Rồng đứng đầu danh sách này. Trẻ tuổi Thìn thường toát ra sự tự tin tự nhiên và khí chất áp đảo.

- Biểu hiện trên lớp: Trẻ tuổi Thìn thường học giỏi hoặc nổi bật ở một lĩnh vực nào đó. Tiếng nói của chúng có trọng lượng với bạn bè. Thầy cô thường tin tưởng giao cho trẻ tuổi Thìn những trọng trách như Lớp trưởng, Liên đội trưởng vì khả năng bao quát và sự đĩnh đạc trước đám đông.

- Điểm yếu cần khắc phục: Cái tôi quá lớn và sự kiêu ngạo. Trẻ tuổi Thìn dễ mắc bệnh "ngôi sao", khó chấp nhận thất bại hoặc lời chỉ trích từ người khác.

Cha mẹ cần vun đắp thế nào?

- Dạy con về sự khiêm tốn: Hãy cho con thấy "núi cao còn có núi cao hơn". Khuyến khích con lắng nghe ý kiến của các bạn trầm tính hơn trong lớp.

- Học cách chấp nhận thất bại: Khi con không đạt điểm cao nhất hay mất chức lớp trưởng, đừng vội an ủi hay đổ lỗi cho hoàn cảnh. Hãy dạy con đối diện với sự không hoàn hảo của bản thân để trưởng thành.

2. Tuổi Dần (Hổ): Thủ lĩnh trượng nghĩa và quyết đoán

Nếu tuổi Thìn lãnh đạo bằng sự tỏa sáng, thì tuổi Dần lãnh đạo bằng sức mạnh và sự bảo vệ. Đây là những đứa trẻ có cá tính mạnh, dũng cảm và không ngại va chạm.

- Biểu hiện trên lớp: Trẻ tuổi Dần thường là "đại ca" hoặc "chị đại" trong nhóm bạn theo hướng tích cực: bảo vệ bạn yếu thế, dám đứng lên nói lý lẽ với thầy cô hoặc các bạn lớp khác. Chúng rất hợp làm Đội sao đỏ hoặc các vai trò giữ kỷ luật vì tính thẳng thắn, công bằng.

- Điểm yếu cần khắc phục: Sự nóng nảy và độc đoán. Đôi khi sự nhiệt tình của tuổi Dần biến thành sự áp đặt, bắt người khác phải theo ý mình (bossy), dễ gây mất lòng bạn bè.

Cha mẹ cần vun đắp thế nào?

- Rèn luyện chỉ số EQ (Cảm xúc): Trẻ tuổi Dần cần học cách "lạt mềm buộc chặt". Cha mẹ hãy dạy con cách diễn đạt mong muốn một cách nhẹ nhàng thay vì ra lệnh.

- Kênh giải tỏa năng lượng: Đăng ký cho con tham gia các môn thể thao đối kháng hoặc võ thuật. Điều này giúp con xả bớt năng lượng dư thừa và học được tinh thần thượng võ, tôn trọng đối thủ.

3. Tuổi Ngọ (Ngựa): Người truyền cảm hứng và kết nối

Khác với sự uy nghiêm của Thìn và Dần, trẻ tuổi Ngọ là kiểu lãnh đạo bằng sự nhiệt huyết và tiên phong. Chúng là ngọn lửa khuấy động phong trào.

- Biểu hiện trên lớp: Đây là nhân vật trung tâm của các hoạt động ngoại khóa, văn nghệ, thể thao. Trẻ tuổi Ngọ đi đến đâu, tiếng cười theo đến đó. Chúng có khả năng lôi kéo các bạn tham gia vào các trò chơi, ý tưởng mới. Tuổi Ngọ lãnh đạo không phải vì chúng muốn quyền lực, mà vì chúng quá hấp dẫn khiến người khác muốn đi theo.

- Điểm yếu cần khắc phục: "Cả thèm chóng chán" và thiếu kỷ luật. Trẻ tuổi Ngọ có thể khởi xướng rất hoành tráng nhưng lại bỏ dở giữa chừng khi hết hứng thú, khiến tập thể bị "đem con bỏ chợ".

Cha mẹ cần vun đắp thế nào?

- Rèn luyện tính kiên trì (Grit): Đừng chỉ khen ngợi sự thông minh hay nhanh nhẹn của con. Hãy khen ngợi khi con hoàn thành trọn vẹn một việc nhàm chán nào đó.

- Kỹ năng lập kế hoạch: Cha mẹ hãy ngồi cùng con vạch ra các bước thực hiện cho các ý tưởng của con, dạy con quản lý thời gian để sự nhiệt tình không biến thành sự lộn xộn.

Lời kết dành cho cha mẹ

Dù con bạn có thuộc 3 con giáp trên hay không, tố chất lãnh đạo đều có thể được rèn luyện.

- Với trẻ tuổi Sửu, tuổi Tuất, lãnh đạo là sự tin cậy và bền bỉ.

- Với trẻ tuổi Mão, tuổi Mùi, lãnh đạo là sự thấu cảm và hòa giải.

- Với trẻ tuổi Thân, tuổi Tý, lãnh đạo là trí tuệ và chiến lược.

Nhiệm vụ của cha mẹ không phải là ép con làm "ông nọ bà kia", mà là quan sát xem con mình thuộc kiểu "thủ lĩnh" nào để trao cho con công cụ phù hợp nhất, giúp con tự tin tỏa sáng theo cách riêng của mình.