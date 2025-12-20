Bảo mẫu đưa con trai đến ở nhờ, tới giờ cơm con gái chủ nhà vừa định ăn thì bị chỉ thẳng mặt: "Ai cho mày ăn trước"

Vì cuộc sống bận rộn, tại các thành phố lớn ở Trung Quốc, việc thuê bảo mẫu ở lại nhà để chăm sóc con cái đã trở thành lựa chọn của nhiều gia đình trung lưu. Tuy nhiên, ranh giới giữa lòng tốt và sự lợi dụng đôi khi rất mong manh. Câu chuyện của gia đình anh Trương (Thượng Hải, Trung Quốc) dưới đây là một hồi chuông cảnh tỉnh về việc đặt niềm tin sai chỗ và sự nguy hiểm khi để những người có tâm địa bất chính bước vào không gian riêng tư của gia đình mình.

Mọi chuyện bắt đầu từ ba tháng trước, khi vợ chồng anh Trương và chị Lý vì quá bận rộn với công việc nên quyết định thuê một bảo mẫu sống cùng nhà. Qua lời giới thiệu của người quen, họ gặp Vương Xuân Hoa, một người phụ nữ tỏ ra rất tháo vát.

Để nhận được công việc, bà ta khẩn thiết xin được dẫn theo con trai bảy tuổi là Tiểu Quân theo cùng với lời hứa hẹn: "Cháu nó rất ngoan, lại có thể làm bạn với bé Tiểu Vũ (tên con gái anh Trương - PV) cho vui". Nhìn vẻ mặt chân thành ấy, anh Trương mủi lòng đồng ý mà không ngờ rằng mình đang rước "sói vào nhà".

Thời gian đầu, mọi thứ diễn ra khá êm đẹp. Thế nhưng, bản chất tham lam bắt đầu lộ diện chỉ sau một tuần ngắn ngủi. Người bảo mẫu này bắt đầu yêu cầu chủ nhà phải chia sẻ đồ ăn vặt của bé gái cho con trai mình. Với tâm lý trẻ con nên nhường nhịn nhau, anh Trương vui vẻ đồng ý. Thế nhưng, lòng tốt ấy lại trở thành cái cớ để Xuân Hoa lấn tới. Đồ ăn ngon, đồ chơi đẹp của Tiểu Vũ dần dần bị Tiểu Quân chiếm trọn.

Dù được thuê làm bảo mẫu nhưng Vương Xuân Hoa lại đối xử không hề tốt với con gái chủ nhà (Ảnh minh họa: Baidu)

Đỉnh điểm là trong các bữa ăn, những miếng ngon nhất luôn được Xuân Hoa thản nhiên gắp đầy bát con trai mình. Khi bị anh Trương nhắc nhở, bà ta không những không hối lỗi mà còn lý sự cùn: "Tiểu Quân là con trai, đang tuổi lớn nên cần tẩm bổ hơn, chứ con gái không nên ăn nhiều thịt đâu, tôi nói thật". Không khí trong gia đình bắt đầu trở nên căng thẳng khi bé Tiểu Vũ vốn hồn nhiên nay lại trở nên rụt rè, sợ hãi ngay chính trong ngôi nhà của mình.

Giọt nước tràn ly và bộ mặt thật của kẻ tống tiền

Sự việc bùng nổ vào một ngày khi anh Trương đi làm về sớm và chứng kiến cảnh tượng đau lòng. Con gái anh vừa khỏi ốm, cơ thể còn yếu, nhưng Xuân Hoa lại bắt cô bé ăn những món rau đã biến chất, bốc mùi. Khi Tiểu Vũ vừa định ngồi vào bàn, bà ta liền chỉ thẳng mặt cô bé mắng chửi thậm tệ: "Ai cho mày ăn trước? Không thấy anh Tiểu Quân còn chưa ngồi xuống à?".

Chứng kiến sự hung hãn của bảo mẫu đối với con gái mình, anh Trương không kiềm chế được cơn giận, lao đến dành cho bà ta một cái tát trời giáng kèm lời tuyên bố: "Nhà tôi nhún nhường quá nên bà trèo lên đầu chúng tôi đúng không".

Thay vì sợ hãi, Vương Xuân Hoa lộ rõ bản chất là một kẻ lọc lõi. Bà ta rút ra một chiếc bút ghi âm, trơ trẽn đòi 100.000 tệ (khoảng 370 triệu đồng) tiền bồi thường danh dự: "Hoặc là đưa tiền, hoặc là tôi tung đoạn ghi âm này lên mạng cho mọi người xem các người ngược đãi bảo mẫu thế nào!".

Sự việc còn kinh khủng hơn khi bé Tiểu Vũ sợ hãi tiết lộ rằng đã nghe thấy bà ta nói với con trai về việc lén bỏ thuốc gây tiêu chảy vào cốc nước của chủ nhà. Mục đích của bà ta thật tàn nhẫn: "Phải làm cho con bé Tiểu Vũ sinh bệnh, có thế bố mẹ nó mới thấy mình quan trọng mà không dám đuổi việc".

Nhận thấy tính chất nghiêm trọng, vợ chồng anh Trương không thỏa hiệp mà âm thầm báo cảnh sát. Khi lực lượng chức năng có mặt, kết quả xét nghiệm mẫu nước đã chứng minh có thành phần thuốc nhuận tràng.

Trước bằng chứng không thể chối cãi, Vương Xuân Hoa từ thế thượng phong đã suy sụp hoàn toàn, gào khóc thảm thiết: "Tôi chỉ muốn tìm một môi trường sống tốt hơn cho con trai, tôi có gì sai đâu?". Nhưng rõ ràng, lòng tham và sự ích kỷ đã khiến bà ta đánh mất đi lương tri.

Hành động của Vương Xuân Hoa cuối cùng đã nhận về sự trừng trị thích đáng (Ảnh minh họa: Baidu)

Bài học đắt giá về ranh giới trong các mối quan hệ

Câu chuyện kết thúc với việc Vương Xuân Hoa phải đối mặt với án tù vì tội cố ý gây thương tích và tống tiền, còn đứa trẻ tội nghiệp Tiểu Quân phải được gửi vào trung tâm bảo trợ xã hội. Gia đình anh Trương dù đã lấy lại được sự bình yên nhưng vết thương lòng của cô con gái nhỏ thì cần rất nhiều thời gian để chữa lành.

Qua sự việc này, chúng ta rút ra được bài học sâu sắc rằng lòng tốt cần phải đặt đúng chỗ và đi kèm với sự tỉnh táo. Trong mối quan hệ với người giúp việc, việc giữ khoảng cách và thiết lập các quy tắc rõ ràng là điều vô cùng cần thiết. Đừng vì một chút mủi lòng mà phá bỏ ranh giới cá nhân, tạo điều kiện cho kẻ xấu nảy sinh lòng tham.

Đồng thời, đây cũng là lời nhắc nhở dù bận rộn đến đâu, hãy luôn dành thời gian quan tâm sát sao đến con trẻ. Bởi sau tất cả, sự bảo vệ của cha mẹ chính là lá chắn vững chắc nhất trước những hiểm họa khôn lường.

Theo Sohu