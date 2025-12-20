Đưa gần chục môn liên kết vào trường, trẻ chạy "sô" trong giờ học

Một trẻ “cõng" 8 chương trình liên kết

Anh Trần Văn Hoàn, có 3 con đều theo học tại các trường mầm non, tiểu học công lập ở quận Cầu Giấy (cũ) cho biết, dù được miễn học phí nhưng đều đặn mỗi tháng gia đình phải đóng các khoản gần chục triệu đồng. Trong đó, trường mầm non thu nhiều nhất, có tháng lên gần 4 triệu đồng.

Theo phiếu thu anh Hoàn cung cấp, một tháng con gái đang học đến 8 dịch vụ câu lạc bộ liên kết ngay trong trường học.

Cụ thể: tiếng Anh tăng cường 600 nghìn; tiếng Anh cơ bản 500 nghìn, CLB Gymkid 360 nghìn, CLB Steam 280 nghìn, CLB kỹ năng sống 180 nghìn, CLB múa 180 nghìn, CLB Mỹ thuật sáng tạo 180 nghìn, CLB vẽ 180 nghìn.

Ngoài những khoản thu học CLB, gia đình sẽ phải nộp tiền ăn, chăm sóc bán trú, nước uống, hỗ trợ ăn sáng. Tổng các khoản thu trong 1 tháng đối với trẻ mầm non này là 3.902 nghìn đồng.

Các khoản thu một tháng của con anh Hoàn. (ảnh: Phụ huynh cung cấp)

Theo anh Hoàn, đối với các chương trình học liên kết, gia đình tự nguyện đăng ký cho con, cô giáo không ép buộc. Tuy nhiên, khi nhà trường triển khai nhiều chương trình liên kết cùng lúc, xếp lịch học xen giữa chương trình chính khóa nên nếu các bạn kéo nhau đi học, con không đăng ký sẽ phải lủi thủi chơi trong lớp một mình.

Chưa kể, khi các bạn học liên kết về, tay cầm theo sản phẩm được làm hoặc biết nhảy múa trong khi con mình không được học sẽ rất tủi thân nên bắt buộc bố mẹ phải cố gắng hết sức để cho con học tất cả các môn yêu thích.

Trẻ mầm non học tiếng Anh với giáo viên nước ngoài.

“Dù học cả hai chương trình tiếng Anh liên kết bao gồm tiếng Anh tăng cường và tiếng Anh cơ bản nhưng sau một thời gian học, con chỉ phát âm được vài từ cơ bản, nói nhại lại vài câu theo thầy cô trên lớp mà thôi”, anh Hoàn nói.

Ngoài con học mầm non, anh Hoàn cũng có con học ở bậc tiểu học. Dù được miễn học phí và hỗ trợ tiền ăn nhưng tháng nào gia đình cũng phải đóng hơn 2 triệu đồng trong đó khoản cao nhất là tiếng Anh liên kết có giá 1.042 nghìn đồng/tháng. Con tan học sớm khi bố mẹ chưa thể đón nên trong tuần, gia đình đăng ký thêm các CLB như: tiếng Anh Robotics, phát triển tư duy, học kỹ năng sống và giáo dục STEM.

Chị Trần Thanh Thúy, có 2 con học Trường tiểu học Kim Giang (Hà Nội) nói rằng, ngoài giờ học chính khóa, tùy theo sở thích của con gia đình rất muốn trẻ được vận động thể thao hoặc học các môn năng khiếu. Tuy nhiên, các môn năng khiếu, thể thao hiện nay đều dưới hình thức CLB có thu phí và gia đình đăng ký theo nguyện vọng. Những gia đình có điều kiện, mỗi tháng bỏ thêm 1-2 triệu cho con học thêm các môn không sao nhưng gia đình kinh tế khó khăn đều phải tính toán.

Hà Nội yêu cầu rà soát

Giờ tan học, học sinh nhiều trường được ùa ra sân chơi trong lúc chờ phụ huynh đón. Tuy nhiên, cũng có trường tiểu học lấy lí do, học sinh nhỏ tuổi, tự chơi ở sân không an toàn nên tổ chức trông giữ trẻ trong phòng học, thậm chí tổ chức cho trẻ ngồi xếp hàng chờ bố mẹ đón ngay trong phòng ăn ồn ào, bí bách nếu không học các CLB do trường tổ chức hoặc liên kết.

Ngày 16/12, Sở GD&ĐT Hà Nội có công văn gửi UBND tất cả các xã, phường, trường công lập trực thuộc trên địa bàn báo cáo, rà soát tình hình thực hiện dịch vụ hỗ trợ giáo dục trong nhà trường. Các phường, xã đã yêu cầu trường học từ cấp mầm non, tiểu học, THCS, THPT báo cáo các nội dung tổ chức dạy học liên kết.

Sở GD&ĐT Hà Nội cũng yêu cầu các trường đánh giá tình hình thực hiện dạy học liên kết đồng thời có đề xuất, kiến nghị phương án triển khai trong thời gian tới. “Trong đó làm rõ việc cần thiết hoặc không cần thiết việc tổ chức thực hiện các dịch vụ hỗ trợ giáo dục trong nhà trường”, văn bản của Sở này yêu cầu.

Trước đó, ngay trong tháng 11/2025, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cũng đã có quyết định thành lập Đoàn kiểm tra thực hiện nhiệm vụ ở bậc mầm non, trong đó có nội dung kiểm tra hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa. Thời gian kiểm tra kéo dài từ tháng 11/2025 đến tháng 5/2026.

Trong khi đó, tại TP Hồ Chí Minh, đại diện Sở GD&ĐT cho biết, hiệu trưởng các trường phải chịu trách nhiệm tổ chức hết các hoạt động giáo dục, tận dụng hết các nguồn lực của nhà trường, từ giáo viên chưa đủ tiết, các phòng bộ môn, để tổ chức các hoạt động dạy học, tổ chức các CLB âm nhạc, thể dục.. . Khi tận dụng tối đa điều kiện nhân lực, cơ sở vật chất hiện có, xét thấy thiếu chỗ nào mới hợp đồng, liên kết và thông báo rõ cho phụ huynh được biết.