Xã hội như cái sàng khổng lồ: Dùng giáo dục loại bỏ những đứa trẻ lười biếng, dùng nhà cửa loại bỏ những phụ huynh kém chăm chỉ

Giáo sư Lý Mai Cẩn - chuyên gia tâm lý học hàng đầu Trung Quốc có một câu nói từng khiến rất nhiều người chột dạ. Bà nói: "Xã hội giống như một cái sàng khổng lồ. Nó dùng giáo dục để loại bỏ những đứa trẻ không chịu cố gắng, dùng nhà cửa để loại bỏ những bậc cha mẹ không đủ chăm chỉ, dùng công việc để loại bỏ những gia đình không có nguồn lực".

Nghe thì phũ phàng, nhưng càng sống lâu, người ta càng thấy câu nói ấy không hề sai.

Xã hội không cần phải lên tiếng phán xét ai. Nó chỉ âm thầm đặt ra những "cửa ải" và mỗi người buộc phải đi qua bằng chính năng lực của mình.

1. Giáo dục: Nỗ lực là chìa khóa dẫn đến thành công của một đứa trẻ

Ở giai đoạn đi học, học vấn chính là tấm vé thông hành rõ ràng nhất. Không phải vì bằng cấp quyết định tất cả, mà vì nó quyết định cơ hội ban đầu.

Những đứa trẻ chịu khó học hành, kiên trì từng ngày, thường có nhiều lựa chọn hơn khi bước ra đời. Không phải ai học giỏi cũng thành công, nhưng phần lớn người có nền tảng tốt đều từng rất nỗ lực trong những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường.

Ngược lại, khi còn nhỏ mà lười biếng, trốn tránh khó khăn, đến lúc lớn lên sẽ phải trả giá bằng những con đường hẹp hơn, ít lựa chọn hơn. Xã hội không trách, nhưng xã hội cũng không chờ.

Ảnh minh họa: Pinterest

2. Nhà cửa: Sự siêng năng của cha mẹ là nơi trú ẩn an toàn của gia đình

Với nhiều gia đình, một căn nhà không chỉ là tài sản, mà là cảm giác an toàn. Có chỗ ở ổn định, con cái mới yên tâm học hành, người lớn mới an tâm làm việc.

Không ít bậc cha mẹ phải đánh đổi rất nhiều năm vất vả để có được điều tưởng như cơ bản ấy. Làm thêm giờ, tiết kiệm từng khoản nhỏ, chấp nhận thiệt thòi để gia đình có một nơi gọi là "nhà".

Xã hội dùng nhà cửa để "sàng lọc" không phải vì coi trọng vật chất, mà vì nó phản ánh khả năng gánh vác của một gia đình. Cha mẹ càng chăm chỉ, càng biết lo xa, con cái càng có điểm tựa vững vàng khi bước vào đời.

3. Công việc: Ngay cả với nguồn lực hạn chế, bạn vẫn có thể tạo dựng chỗ đứng cho mình

Khi bước ra thị trường lao động, khoảng cách giữa các gia đình bắt đầu hiện rõ. Có người được nâng đỡ, có người phải tự bơi từ con số không.

Quả thật, những gia đình có điều kiện, có mối quan hệ, thường giúp con cái đi nhanh hơn. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc những người không có "hậu phương" sẽ thất bại.

Rất nhiều người đi lên bằng năng lực thật sự: học thêm kỹ năng, chấp nhận bắt đầu từ vị trí thấp, làm việc chăm chỉ hơn người khác. Con đường ấy chậm hơn, vất vả hơn, nhưng không phải là đường cụt.

Xã hội có thể ưu ái người có sẵn tài nguyên, nhưng vẫn luôn để lại chỗ cho những người chịu nỗ lực đến cùng.

Ảnh minh họa: Pinterest

Xã hội không tàn nhẫn, nó chỉ rất thực tế

Xã hội không quan tâm bạn xuất phát ở đâu, nó chỉ nhìn bạn đi được bao xa. Luật chơi chưa bao giờ công bằng tuyệt đối, nhưng cũng không hoàn toàn đóng kín.

Trẻ em cần hiểu rằng học tập là con đường ít rủi ro nhất để mở rộng tương lai. Cha mẹ cần hiểu rằng sự chăm chỉ hôm nay chính là chiếc ô che mưa cho con ngày mai. Còn mỗi người trưởng thành cần hiểu rằng, dù thiếu nguồn lực, vẫn có thể bù đắp bằng sự bền bỉ và năng lực thật.

Xã hội là một cái sàng lớn, đúng vậy. Nhưng bị loại bỏ hay ở lại, phần nhiều vẫn nằm trong tay mỗi người.

Theo Sohu