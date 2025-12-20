Ba gương mặt 10X tài năng đạt điểm SAT top 1% thế giới

SAT (Scholastic Assessment Test) là bài thi chuẩn hóa phổ biến, thường được dùng để xét tuyển vào các đại học ở Mỹ, châu Âu... Bài thi gồm hai phần: Đọc viết và Toán, tổng điểm là 1600. Theo College Board, tổ chức sở hữu bài thi, hàng năm có khoảng hai triệu học sinh trên thế giới thi SAT. Từ mốc 1530 trở lên, người thi lọt top 1% cao nhất thế giới.

Từ trái qua phải: Hà Bảo Trân, Phạm Thế Tuấn, Nguyễn Minh Thư. Ba gương mặt vừa đạt điểm SAT 1600/1600.

Mới đây, 3 học sinh của Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ (thuộc Trường ĐH Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội) cùng nhận được thông báo đạt điểm số tuyệt đối 1600/1600, gồm: Nguyễn Minh Thư (lớp 12A3); Hà Bảo Trân (lớp 12A6); Phạm Thế Tuấn (lớp 12A1) nhận kết quả điểm SAT ấn tượng 1600/1600.

Ba em sở hữu điểm SAT top 1% thế giới đều là những học sinh tài năng nổi bật ở trường, với thành tích học tập ấn tượng.

Phạm Thế Tuấn, học sinh lớp 12A1 Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ.

Em Phạm Thế Tuấn đạt 7.5 điểm IELTS (trong đó 8.5 ở kỹ năng Reading), giành Huy chương Vàng Vioedu Toán cấp thành phố lớp 8. Tuấn cũng từng trúng tuyển khối chuyên Anh của cả Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ và Trường THPT Chuyên ĐH Sư phạm; khối chuyên Toán của Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ.

Nguyễn Minh Thư, học sinh lớp 12A3 Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ.

Em Nguyễn Minh Thư từng giành giải Nhất ở kỳ thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh quận Hoàn Kiếm năm học 2022-2023, giải Ba kỳ thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh cấp thành phố năm 2022-2023, Huy chương Đồng cuộc thi HIPPO năm 2021. Thư từng đỗ khối Chuyên Anh của 3 trường chuyên gồm: THPT Chuyên Ngoại ngữ, THPT Chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội, THPT Chuyên Chu Văn An.

Em Hà Bảo Trân từng đạt 8.0 IELTS và 12 năm liền là học sinh giỏi. Nữ sinh quản lý Câu lạc bộ bóng đá của trường và là thành viên nhiều dự án thiện nguyện.

Hà Bảo Trân, học sinh lớp 12A6 Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ.

Cô Đỗ Thị Ngọc Chi, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ cho hay, đây là kết quả nổi bật hơn so với các năm trước. Mỗi năm, nhà trường vẫn có các học sinh đạt điểm SAT tuyệt đối nhưng đặc biệt năm nay, dù chưa kết thúc học kỳ I, trường đã có 4 học sinh đạt được mức điểm SAT 1600 (trước đó có em Nguyễn Kiều Anh, học sinh lớp 12A1 đạt mốc này).

Điều đó cho thấy, các học sinh có mục tiêu rõ ràng, nỗ lực không ngừng, khát vọng hội nhập và hoàn toàn có thể chạm tới những chuẩn mực học thuật cao của quốc tế.

Theo cô Ngọc Chi, kết quả xuất sắc từ các học sinh là động lực để nhà trường tiếp tục kiên định với triết lý giáo dục đào tạo các em trở thành công dân toàn cầu, mạnh về ngoại ngữ, vững kiến thức văn hóa, giàu bản lĩnh và trách nhiệm xã hội và sẵn sàng hội nhập quốc tế.