"Tôi không thể mắc bệnh lậu được. Chắc chắn có gì nhầm lẫn ở đây". "Tôi còn chưa từng quan hệ, làm sao mắc bệnh kinh khủng như thế?". "Tôi không đồng ý với kết quả này".

Đó là những lời một chàng trai ngoài 20 tuổi liên tục thốt ra trong lúc mất bình tĩnh tại phòng khám nam khoa của một bệnh viện tại Đài Loan (Trung Quốc).

Bác sĩ tiết niệu Chu Hsin-cheng kể lại, chàng trai này đứng bật dậy ngay khi nghe ông nói anh ta mắc bệnh lậu. Với anh ta, bệnh lậu là thứ chỉ liên quan đến quan hệ tình dục. Mà anh thì khẳng định chắc nịch: chưa từng làm "chuyện ấy". Vì vậy anh cảm thấy vô cùng oan ức.

Sự phủ nhận ban đầu nhanh chóng chuyển thành bức xúc. Anh liên tục lắc đầu, cho rằng kết quả có vấn đề và làm ồn đến mức khiến các bệnh nhân, người khám bệnh gần đó phải xúm lại xem có chuyện gì xảy ra.

Phải mất gần 10 phút bác sĩ và nhân viên y tế mới có thể giúp chàng trai bình tĩnh lại. Bác sĩ Chu bắt đầu giải thích về nguyên nhân gây bệnh, những con đường lây nhiễm bệnh lậu - không chỉ mình "chuyện ấy" và cách điều trị.

Đang chăm chú lắng nghe thì anh ta bỗng đứng bật dậy một lần nữa. Lần này, ánh mặt chàng trai như có cái gì đó sáng lóe lên, vẻ mặt vui mừng khác hẳn. “Tôi nhớ ra rồi, tất cả là tại nhà vệ sinh công cộng”.

Câu nói của chàng trai một lần nữa khiến mọi người phải chú ý, có người còn không nhịn được mà phá lên cười. Thế nhưng, sau khi lắng nghe câu chuyện, bác sĩ Chu khẳng định đó thật sự có thể là nguyên do.

Gần một tuần trước đó, chàng trai này từng ghé vào một nhà vệ sinh công cộng tại trạm xăng. Trong lúc sử dụng, do thiết kế bồn cầu nghiêng và ngồi sát phía trước để chơi điện thoại , bộ phận sinh dục của anh vô tình chạm vào thành bồn. Khi ấy, anh không để tâm.

Hai ngày sau, cơ thể bắt đầu "lên tiếng": tiểu buốt, nóng rát, kèm theo dịch mủ trắng. Những triệu chứng ngày càng rõ rệt khiến anh buộc phải đi khám. Anh tưởng mình bị bệnh ngoài da do gần đây hơi ngứa, gãi nhiều gây xước và viêm, nhưng kết luận cuối cùng là: bệnh lậu.

Theo Chu Hsin-cheng, trường hợp này không phải chưa từng gặp. Ông cho biết, một số bệnh nhân mắc bệnh lậu nhưng không nhận ra nguy cơ vì không có hành vi tình dục rõ ràng.

"Về mặt y khoa, nếu có tiếp xúc trực tiếp với dịch tiết chứa vi khuẩn gây bệnh lậu, vẫn có khả năng lây nhiễm, dù trường hợp này không phổ biến" - bác sĩ Chu giải thích.

Nghe đến đây, người đàn ông mới dần "vỡ lẽ". Điều anh từng nghĩ là vô hại, hóa ra lại có thể trở thành nguồn lây.

Bệnh lậu nguy hiểm thế nào và dấu hiệu nhận biết?

Bệnh lậu là một bệnh nhiễm khuẩn do vi khuẩn Neisseria gonorrhoeae gây ra, thường tấn công niêm mạc sinh dục, niệu đạo, hậu môn hoặc họng. Đây là một trong những bệnh lây truyền phổ biến nhất hiện nay.

Ở nam giới, bệnh lậu thường biểu hiện khá rõ với các triệu chứng như:

- Tiểu buốt, tiểu rắt, cảm giác nóng rát khi đi tiểu

- Chảy dịch mủ trắng hoặc vàng từ niệu đạo

- Đau hoặc khó chịu ở vùng kín

Ở nữ giới, triệu chứng của bệnh lậu lại dễ bị nhầm lẫn hơn, đôi khi chỉ là khí hư bất thường hoặc đau nhẹ, khiến nhiều người phát hiện muộn.

Điều đáng lo là nếu không điều trị kịp thời, bệnh lậu có thể gây biến chứng nghiêm trọng như viêm nhiễm lan rộng, vô sinh, thậm chí ảnh hưởng tới toàn thân.

Bác sĩ Chu nhấn mạnh: con đường lây truyền chính của bệnh lậu vẫn là quan hệ tình dục không an toàn. Phần lớn các ca bệnh đều xuất phát từ nguyên nhân này. Tuy nhiên, trong một số trường hợp hiếm, vi khuẩn gây bệnh lậu có thể lây khi tiếp xúc trực tiếp với dịch tiết nhiễm khuẩn, đặc biệt nếu niêm mạc hoặc vùng da có tổn thương.

Điều này lý giải vì sao những tình huống như nhà vệ sinh công cộng dù hiếm vẫn có thể tiềm ẩn rủi ro nếu không cẩn thận. Nhất là khi cơ quan sinh dục có vết thương hở, đang cảm cúm gây suy yếu miễn dịch như chàng trai trẻ kể trên.

Cảnh báo từ bác sĩ: Những sai lầm nhiều người đang mắc phải

Từ câu chuyện này, bác sĩ Chu đưa ra cảnh báo rõ ràng.

- Thứ nhất, đừng chủ quan với những triệu chứng bất thường như tiểu buốt hay chảy dịch. Đây là dấu hiệu rất điển hình của bệnh lậu và cần đi khám sớm.

- Thứ hai, đừng nghĩ rằng không quan hệ thì chắc chắn không mắc bệnh lậu. Dù hiếm, vẫn có những con đường lây nhiễm khác nếu tiếp xúc trực tiếp với nguồn bệnh.

- Thứ ba, khi sử dụng nhà vệ sinh công cộng, cần hạn chế tối đa việc để bộ phận nhạy cảm tiếp xúc trực tiếp với bề mặt bồn cầu, đồng thời giữ vệ sinh cá nhân sạch sẽ.

- Cuối cùng, nam giới hãy quan tâm hơn tới sức khoẻ sinh sản và thăm khám nam khoa - tiết niệu định kỳ.

- Câu chuyện của người đàn ông này không chỉ gây tranh cãi, mà còn khiến nhiều người giật mình. Một khoảnh khắc bất cẩn, một chi tiết nhỏ bị bỏ qua, đôi khi lại là khởi đầu cho một vấn đề sức khỏe không hề nhỏ. Và điều đáng nói nhất là: có những rủi ro mà chúng ta không nhìn thấy, cho đến khi cơ thể buộc phải lên tiếng.

Nguồn và ảnh: HK01, China News