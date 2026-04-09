Người phụ nữ 42 tuổi đang khỏe mạnh bỗng tử vong, chồng nghẹn ngào nói "chỉ thấy cô ấy hơi mệt"

Người phụ nữ xấu số nhắc đến là cô Lý 42 tuổi ở Trung Quốc. Trước khi đột ngột qua đời , người nhà cho biết cô cảm thấy mệt mỏi, chân tay nặng nề nên cho rằng nguyên nhân đến từ áp lực công việc.

Cụ thể vào một buổi tối, sau khi tắm và chuẩn bị đi ngủ, cô bất ngờ xuất hiện cơn đau nhói vùng tim, kèm theo tình trạng tê liệt tay chân rồi ngã quỵ. Dù được đưa đi cấp cứu ngay lập tức, các bác sĩ xác định bệnh nhân đã ngừng tim.

Sau khi thăm khám và khai thác tiền sử bệnh kết cho thấy nguyên nhân là hạ kali máu nghiêm trọng.

Tại viện các bác sĩ nhận định, nếu được kiểm tra và phát hiện sớm, tình huống đáng tiếc này hoàn toàn có thể tránh được. Trong khi đó, chồng cô Lý vẫn ngỡ ngàng trước kết quả này vì trước đó chỉ thấy vợ có biểu hiện "hơi mệt".

Người phụ nữ 42 tuổi đang khỏe mạnh bỗng ngất xỉu tử vong. Ảnh minh họa.

Có thể nhiều người chưa biết kali là một chất điện giải thiết yếu, đóng vai trò quan trọng trong hoạt động của tim, cơ và hệ thần kinh. Nồng độ kali bình thường trong máu dao động từ 3,5-5,5 mmol/L; khi giảm dưới ngưỡng này, cơ thể rơi vào trạng thái hạ kali máu.

Tình trạng này có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Trước hết, việc không bổ sung đủ kali trong chế độ ăn hàng ngày, trong khi cơ thể vẫn liên tục đào thải qua thận, có thể khiến nồng độ kali giảm dần. Bên cạnh đó, kali trong máu cũng có thể bị dịch chuyển vào bên trong tế bào do các rối loạn chuyển hóa, chẳng hạn như nhiễm kiềm hoặc khi sử dụng insulin liều cao. Ngoài ra, cơ thể mất kali quá mức qua mồ hôi, nước tiểu hoặc đường tiêu hóa, điển hình như khi bị tiêu chảy hoặc nôn kéo dài cũng là nguyên nhân phổ biến.

Một số nhóm đối tượng có nguy cơ cao hơn, bao gồm những người thường xuyên đổ mồ hôi nhiều mà không bù điện giải đầy đủ, người gặp vấn đề tiêu hóa kéo dài, người cao tuổi ăn uống kém, cũng như bệnh nhân tăng huyết áp hoặc tiểu đường do đặc điểm chuyển hóa và bài tiết của cơ thể.

Các chuyên gia khuyến cáo rằng, khi xuất hiện tình trạng mệt mỏi kéo dài, yếu cơ hoặc cảm giác tim đập bất thường mà không rõ nguyên nhân, mọi người nên chủ động đi khám sớm thay vì tự xử lý tại nhà.

Những dấu hiệu của thiếu kali, không phải ai cũng biết

Theo các chuyên giao với thừa natri, tình trạng thiếu kali khó nhận biết hơn vì không có dấu hiệu rõ ràng. Có 7 dấu hiệu cảnh báo sớm thiếu kali bạn không được bỏ qua:

- Yếu cơ, run rẩy, cảm giác khó đứng vững.

- Tay chân tê bì, ngứa ran hoặc cảm giác như kim châm.

- Mệt mỏi bất thường dù đã nghỉ ngơi đầy đủ.

- Khó thở, hụt hơi, nhất là khi vận động nhẹ.

- Chuột rút, co giật cơ lặp đi lặp lại, đặc biệt vào ban đêm.

- Tim đập nhanh, hồi hộp, loạn nhịp không rõ lý do.

- Táo bón kéo dài do nhu động ruột suy giảm.

Chuyên gia gợi ý thực phẩm bình dân giúp bổ sung kali

Bác sĩ Ngô Mậu Giang (Trung Quốc) chia sẻ, bổ sung kali cần được làm xuyên suốt nhưng quan trọng hơn vào mùa hè. Bởi vì mùa hè cơ thể mất nhiều mồ hôi hơn, dẫn đến thất thoát khoáng chất nhanh chóng. Thêm vào đó, thói quen uống nhiều cà phê đá, nước ngọt hay ăn mặn càng khiến kali bị "rút cạn". Bác sĩ ngô đưa ra 5 thực phẩm bình dân, vừa quen vừa rẻ nhưng bổ sung kali rất tốt mà chúng ta nên tận dụng như:

- Quả chuối: Đây là một loại quả quen thuộc ngoài chợ. Chuối vừa rẻ vừa dồi dào kali. Một quả chuối mỗi ngày giúp ổn định nhịp tim, giảm nguy cơ chuột rút và mệt mỏi.

- Rau muống: Loại rau bình dân ở Việt Nam nhưng giàu kali và chất xơ, vẫn giữ được khoáng chất sau khi nấu. Ăn thường xuyên còn hỗ trợ tiêu hóa, phòng táo bón trong mùa hè.

- Nước dừa: Là "nước điện giải tự nhiên" giúp bù kali nhanh sau khi đổ mồ hôi, tiêu chảy hay mất nước. Không chỉ vậy cùi dừa còn cung cấp năng lượng dễ tiêu, không gây nặng bụng.

- Nấm sò: Đây là một trong những thực phẩm chứa kali dễ hấp thụ, ít calo và giàu protein. Ăn nấm còn giúp giảm muối, cân bằng natri - kali, từ đó bảo vệ tim mạch.

- Đậu nành: Ăn các thực phẩm từ đậu nành rất tốt cho sức khỏe. Đậu nành và các chế phẩm như sữa, đậu phụ vừa mát vừa nhiều kali. Protein thực vật trong đậu nhẹ cho thận, đồng thời tốt cho tim và mạch máu.

Lưu ý: Bổ sung kali quá nhiều cũng nguy hiểm. Do đó người trưởng thành chỉ nên nạp khoảng 3.500 - 4.700mg kali mỗi ngày. Nếu dư thừa, kali có thể gây loạn nhịp tim, yếu cơ và thậm chí đe dọa tính mạng, nhất là với người bệnh thận.