Mới đây, MXH xôn xao với chia sẻ của một nữ du khách tây khi đi khám tại Bệnh viện Mắt Đà Nẵng: “Tôi tưởng mình sắp mù và chuẩn bị tinh thần trả hàng trăm, thậm chí hàng nghìn đô như ở phương Tây… nhưng không thể tin nổi! Tại Bệnh viện Đà Nẵng tôi được khám từ A-Z, siêu âm, hội chẩn đầy đủ rồi ra về chỉ với 45.000 đồng. Tôi đã có cái nhìn khác về y tế Việt Nam”.

Thông tin nhanh chóng nhận được sự quan tâm của mọi người. Cuối cùng thì cũng “truy tìm” được chiếc video ngắn gọn nhưng review đầy đủ của khách Tây này dành cho Bệnh viện Mắt Thành phố Đà Nẵng:

Khách Tây đi khám mắt tại 1 bệnh viện ở Đà Nẵng, sững người khi cầm tờ hóa đơn thu tiền.

Trong video, thì ra là nữ du khách Tây Susan Lindgren, 58 tuổi, đến từ Mỹ, hiện đang sống tại Đà Nẵng. Cô chia sẻ: “Tôi đang ở Bệnh viện Mắt Đà Nẵng. Và trước khi tôi rời đi, tôi cần chia sẻ một chút về trải nghiệm của mình ở đây. Lý do tôi ở đây vì hôm nay là thứ 2. Vào chiều thứ 6, tôi đột nhiên nhận thấy một vài đốm đen như những con loăng quăng trong một bên mắt của mình, và chỉ nhận được một vài tia sáng. Tôi đã nghĩ có điều gì đó kỳ lạ nhưng đơn giản là do một ít chì kẻ mắt đen dính vào mắt, hoặc một ít phấn mắt, có thể nó hơi lấp lánh một chút. Bởi vậy, tôi đã nghĩ mình không cần quá lo lắng.

Vậy nhưng vài giờ sau, tình trạng này vẫn tiếp diễn. Tôi đã tìm kiếm thông tin trên mạng và người ta nói đó có thể là dấu hiệu của rách hoặc bong võng mạc. “Dừng mọi việc bạn đang làm và đến bệnh viện khám ngay!”. Một người bạn của tôi nói với tôi hãy đến Bệnh viện Mắt Thành phố Đà Nẵng. Đó là một bệnh viện công nhưng các bác sĩ, chuyên gia ở đây rất nổi tiếng, giỏi về chuyên môn”.

Là khách Tây đến Việt Nam, nghe bạn mình ở Việt Nam lâu năm khuyên, Susan rất yên tâm đến thăm khám. “Thế là tôi đến, lúc đó là 8h tối thứ 6. Bệnh viện khi ấy hầu như đều tối om và vắng tanh. Họ đã đưa tôi vào gặp 1 bác sĩ đang trực trong viện. Cô ấy đã khám mắt cho tôi, trấn an rằng tôi không bị rách hay bong võng mạc nhưng dặn tôi đến gặp chuyên gia võng mạc vào sáng thứ 2”.

Susan chia sẻ khám chữa bệnh tại Bệnh viện Mắt TP Đà Nẵng rất nhanh, gọn, nhẹ và không tốn kém. (Ảnh chụp màn hình)

Nữ khách Tây đã làm vậy. “Tôi quay lại ngay sáng thứ 2. Nơi đó đông nghịt, để tôi quay cho các bạn xem. Khu vực chờ đợi trông giống như sở giao thông. Bạn ngồi ở hàng dãy ghế xanh và làm thủ tục, đợi gọi số, rồi bạn đến một trong những quầy gọi. Bạn lên thanh toán và bắt đầu cuộc thăm khám được thực hiện bởi bác sĩ. Tôi đã phải thốt lên: Trời ơi, không chỉ căn phòng này chật kín mà còn cả khu dự phòng, mọi người ngồi cũng chật kín luôn”.

Vì quá đông, Susan nghe theo gợi ý của nhân viên y tế nơi này, quay trở lại vào khoảng 2 giờ chiều. Lúc này, các quầy khám đã vắng hơn nhiều. Tôi nhanh chóng được trả tiền để vào khám, chỉ phải nộp 45.000 VNĐ, tương đương 1,7 đô la Mỹ. Sau đó, tôi mang giấy tờ hôm thứ 6 đến gặp chuyên gia võng mạc”.

Đợi 10 phút, nữ khách Tây đã được thăm khám. Bác sĩ nhỏ thuốc làm giãn đồng tử mắt, soi mắt của cô dưới ánh đèn sáng trưng. Bác sĩ sau đó nói với cô cần đi siêu âm mắt. Susan di chuyển xuống tầng 4 để siêu âm mắt. Rất nhanh chóng, cô có bản in kết quả siêu âm và quay trở lại gặp bác sĩ ban đầu.

Du khách Tây đánh giá cao bệnh viện công chất lượng tại Việt Nam. (Ảnh chụp màn hình)

Nữ bác sĩ ấy xem kết quả siêu âm, soi mắt cho Susan 1 lần nữa. Dường như vẫn còn lo lắng cho bệnh nhân, cô gọi thêm một bác sĩ khác nhiều tuổi hơn, dày dạn kinh nghiệm hơn đến xem cùng. “Tôi cảm thấy lo lắng và hỏi lại liệu mình có ổn và họ cùng mỉm cười không có gì, 2 bác sĩ khám sẽ tốt hơn chỉ dựa kết quả 1 người khám”, nữ khách Tây chia sẻ trong video.

Bác sĩ tại đây đã khám rất kỹ từ trên xuống dưới, từ trái qua phải… Không phát hiện điều gì bất thường. Đó chỉ là một phần bình thường của quá trình lão hóa. Susan từng cận thị và từng phẫu thuật. “Các triệu chứng sẽ thuyên giảm, không phải lo lắng và chỉ cần quay lại sau 2 tuần để kiểm tra một lần nữa, đảm bảo không có thêm triệu chứng gì khác, chứng tỏ mắt đang bình thường”.

Khách Tây dành nhiều lời khen ngợi cho y tế Việt Nam. (Ảnh chụp màn hình)

Xong xuôi tất cả các bước, khách Tây hỏi bây giờ mình sẽ xuống đâu thanh toán tiếp? Nhưng không! Đáp lại, 2 bác sĩ cùng nói: “Của bạn xong rồi, bạn được về rồi”. Vậy là buổi khám chữa bệnh chỉ mất 45.000VNĐ là đủ để chi trả cho toàn bộ các bước thăm khám, chẩn đoán bệnh.

“Vậy tôi cứ đi à?”, Susan không tin vào tai mình, tiếp tục hỏi lần nữa. Và 2 bác sĩ cười bình thản. Họ nói: “Đúng vậy! Hẹn gặp lại bạn sau 2 tuần”.

Đây là một trải nghiệm vô cùng tuyệt vời của Susan khi thăm khám 1 bệnh viện công tại Việt Nam, cụ thể là Bệnh viện Mắt Thành phố Đà Nẵng. “Mọi thứ thật dễ dàng, không cần phải hẹn trước, không phải chờ đợi hàng tuần, không cần phải lên lịch… cùng khoản thanh toán chỉ 1,7 đô la Mỹ. Dịch vụ rất tuyệt và tôi cảm thấy mình được phục vụ chu đáo”, nữ du khách Tây không ngừng cảm thán.