Bảo hiểm sức khoẻ kỷ nguyên số: Khi sự tiện lợi và minh bạch lên ngôi

Dịch chuyển thói quen bảo vệ sức khỏe trong kỷ nguyên số

Trong vài năm trở lại đây, tư duy về bảo hiểm của thế hệ trẻ Việt Nam đã thay đổi rõ rệt. Thay vì xem bảo hiểm là một khoản chi phí "xa xỉ" hay phức tạp, người dùng hiện nay coi đây là một giải pháp tài chính thiết yếu để bảo vệ bản thân trước những rủi ro bất ngờ.

Đặc biệt, nhóm khách hàng văn phòng và người trẻ thường ưu tiên các giải pháp số hóa toàn diện. Họ không muốn mất thời gian cho những buổi gặp mặt trực tiếp hay các quy trình thẩm định thủ công. Thay vào đó, một ứng dụng tích hợp đa năng, cho phép tìm hiểu và sở hữu gói bảo hiểm chỉ sau vài lần chạm chính là "điểm cộng" tuyệt đối.

3Gang hợp tác cùng Bảo Việt: "Cú hích" cho thị trường bảo hiểm số

Nắm bắt nhu cầu cấp thiết về việc đơn giản hóa dịch vụ, 3Gang đã hợp tác với Tống Công ty Bảo hiếm Bảo Việt nhằm mở rộng kênh phân phối các sản phẩm bảo hiếm sức khỏe trên nền tảng số. Sự kết hợp giữa một đơn vị công nghệ tài chính (Fintech) năng động và một thương hiệu bảo hiểm lâu đời, uy tín nhất Việt Nam đã tạo nên một hệ sinh thái bảo vệ toàn diện.

Mô hình này tập trung giải quyết hai "điểm chạm" quan trọng nhất mà người dùng luôn tìm kiếm:

1. Sự tiện lợi tối đa

Việc mua bảo hiểm giờ đây không còn rào cản về thời gian hay địa lý. Ngay trên ứng dụng 3Gang, người dùng có thể:

- Chủ động lựa chọn: Từ các gói bảo hiểm cơ bản đến nâng cao của Bảo Việt đều được trình bày trực quan.

- Quy trình khép kín: Từ khâu đăng ký, kê khai thông tin đến thanh toán đều được thực hiện 100% trên nền tảng số.

- Lưu trữ thông minh: Hợp đồng điện tử có giá trị pháp lý tương đương bản giấy, được lưu trữ ngay trên ứng dụng, giúp việc tra cứu hay làm thủ tục bồi thường sau này trở nên cực kỳ đơn giản.

2. Tăng cường tính minh bạch

Đây là yếu tố then chốt để xây dựng niềm tin với khách hàng số. Thông qua sự kết nối trực tiếp giữa 3Gang và Bảo Việt, mọi thông tin đều được công khai hóa:

- Quyền lợi rõ ràng: Các mức bồi thường, phạm vi bảo hiểm và điều khoản loại trừ được hiển thị chi tiết, dễ hiểu, không có phí ẩn.

- Bảo chứng uy tín: Người dùng hoàn toàn yên tâm khi dòng tiền và quyền lợi của mình được cung cấp bởi doanh nghiệp bảo hiểm uy tín trên thị trường như Bảo Việt, dưới sự hỗ trợ vận hành của nền tảng 3Gang.

Lựa chọn thông minh cho lộ trình tài chính bền vững

Sự hợp tác giữa 3Gang và Bảo Việt không chỉ đơn thuần là mở rộng kênh bán hàng, mà còn góp phần định hình lại tiêu chuẩn của dịch vụ bảo hiểm số tại Việt Nam. Việc sở hữu một "tấm khiên" bảo vệ sức khỏe minh bạch, tiện lợi giúp người trẻ tự tin hơn trong việc theo đuổi các kế hoạch dài hạn mà không lo ngại về các biến số sức khỏe ảnh hưởng đến tài chính cá nhân.

Trong bối cảnh thị trường tài chính số đang phát triển vượt bậc, những bước đi bài bản của 3Gang trong việc kết nối với các đối tác hàng đầu như Bảo Việt chính là lời cam kết về một hệ sinh thái an toàn, bền vững cho mọi gia đình Việt.