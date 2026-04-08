6 món ăn vào ban ngày tốt ngang "kem chống nắng tự nhiên", da bóng khỏe bất chấp nắng nóng tháng 4 về

Trước tiên thì tại sao ăn những thực phẩm này vào ban ngày lại quan trọng?

Hóa ra chúng ta có một "đồng hồ sinh học của da", theo tiến sĩ Joseph S. Takahashi, chủ nhiệm khoa thần kinh học tại Viện Não bộ Peter O'Donnell Jr. (Trung tâm Y tế Tây Nam Đại học Texas, Mỹ) chia sẻ trên Healthline. Trong nghiên cứu năm 2017, Takahashi và nhóm của ông đã phát hiện ra rằng một loại enzyme sửa chữa da bị tổn thương do tia cực tím có chu kỳ sản xuất hàng ngày có thể bị thay đổi do ăn uống vào những thời điểm bất thường.

"Dường như nếu có lịch ăn uống bình thường thì bạn sẽ được bảo vệ tốt hơn khỏi tia cực tím vào ban ngày. Nếu bạn có lịch ăn uống bất thường, điều đó có thể gây ra sự thay đổi có hại trong đồng hồ sinh học của da", ông nói trong một thông cáo báo chí.

Vì vậy, thay vì ăn vặt lúc nửa đêm, hãy thử kết hợp những thực phẩm tốt cho da này vào chế độ ăn ban ngày để bổ sung thêm một chút khả năng chống nắng tự nhiên, chống nắng từ bên trong cho làn da của bạn. 6 món dưới đây được chuyên gia gợi ý rất tốt cho làn da dưới nắng hè.

6 món nên ăn ban ngày để da được chống nắng từ bên trong hiệu quả

1. Quả việt quất

Thật trùng hợp, những loại trái cây mùa hè yêu thích cũng chính là những loại giúp bảo vệ làn da của chúng ta trong mùa hè!

Quả việt quất rất giàu chất chống oxy hóa, giúp chống lại các gốc tự do có thể gây hại cho da do tiếp xúc với ánh nắng mặt trời và căng thẳng. Chúng cũng là một nguồn cung cấp vitamin C rất tốt, giúp tăng sinh collagen, chống nắng cho da từ bên trong, giúp ngăn ngừa nếp nhăn sau một ngày ở bãi biển.

2. Dưa hấu

Cà chua được biết đến với việc chứa lycopene, một chất chống oxy hóa tạo nên màu đỏ của cà chua. Nhưng dưa hấu thực sự chứa nhiều hơn thế. Lycopene trong dưa hấu có khả năng hấp thụ bức xạ UVB. Bởi vậy, không ngoa khi nói dưa hấu là loại quả dân dã tốt ngang "kem chống nắng tự nhiên" cho làn da của bạn.

3. Các loại hạt

Quả óc chó, hạt gai dầu, hạt chia và hạt lanh đều chứa axit béo thiết yếu omega-3. Cá và trứng cũng là những nguồn tuyệt vời của chất béo sạch, tốt cho làn da. Cơ thể chúng ta không thể tự sản xuất omega-3. Vì vậy, điều cần thiết là chúng ta phải bổ sung chúng từ chế độ ăn uống.

Omega-3 có tác dụng gì đối với làn da của bạn? Chúng giúp duy trì sự toàn vẹn của da và cũng có tác dụng chống viêm. Omega-3 cũng giúp cơ thể bạn tự nhiên đối phó với tác hại của việc tiếp xúc quá nhiều với ánh nắng mặt trời.

4. Cà rốt và rau lá xanh

Cơ thể chúng ta chuyển hóa beta carotene thành vitamin A, rất cần thiết cho sức khỏe làn da.

Ăn nhiều loại thực phẩm giàu chất dinh dưỡng này sẽ giúp bạn dễ dàng bổ sung đủ lượng cần thiết hàng ngày. Cà rốt và các loại rau lá xanh như cải xoăn và rau bina là những thực phẩm tuyệt vời giàu beta carotene, có thể thêm vào bữa ăn của bạn, thậm chí cả sinh tố bữa sáng để tăng cường khả năng chống nắng cho da ngay từ bên trong.

Rau lá xanh đặc biệt giàu chất chống oxy hóa lutein và zeaxanthin, có thể giúp hỗ trợ làn da chống lại tác hại của ánh nắng mặt trời. Hãy thêm chúng thật nhiều trong chế độ ăn hàng ngày của bạn!

5. Trà xanh

Trà xanh có nhiều lợi ích cho sức khỏe làn da nhờ các chất chống oxy hóa mạnh mẽ mà nó có.

Các polyphenol thực vật trong trà xanh cũng có thể bảo vệ chống lại bức xạ tia cực tím có hại. Mỗi ngày, chỉ cần uống vài tách trà xanh là bạn có ngay lớp "kem chống nắng tự nhiên" cho da rồi nhé!

6. Súp lơ trắng

Khi nói đến rau và trái cây, một quy tắc chung về sức khỏe cần tuân theo và khi mua sắm là nên chọn những thực phẩm có màu sắc rực rỡ hơn. Điều này là do chúng có nhiều khả năng chứa nhiều chất chống oxy hóa hơn.

Nhưng đừng để những bông súp lơ nhạt màu đánh lừa bạn. Loại rau họ cải này là ngoại lệ. Súp lơ chứa các chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp chống lại stress oxy hóa từ các gốc tự do, rất tốt cho làn da khỏe mạnh.

Tốt ngang "kem chống nắng tự nhiên" nhưng bạn đừng quên đó chỉ là bổ trợ nhé. Theo BS da liễu Nguyễn Xuân Quang (làm việc tại MD Medical - Trị liệu và chăm sóc da), những thực phẩm này chứa nhiều vitamin, khoáng chất cho lợi cho làn da có thể giúp da khỏe mạnh. Nhiều người ví von "kem chống nắng tự nhiên" là vì thế. Nhưng đừng quên, đó chỉ là bổ trợ thêm cho làn da khỏe đẹp dưới nắng hè. Hàng ngày đừng quên bôi kem chống nắng, có thể uống thêm viên chống nắng theo chỉ định của bác sĩ da liễu, để làn da được bảo vệ tối ưu khi mùa nắng nóng quay trở lại.

(Ảnh minh họa: Internet)