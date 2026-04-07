5 món là "báu vật" dưỡng phổi: Vừa rẻ vừa quen, ra chợ là mua ngay được!

Mỗi ngày, lá phổi phải lọc hơn 20.000 hơi thở, đối mặt trực tiếp với bụi mịn và độc tố từ môi trường. Việc dưỡng phổi không chỉ giúp ngăn ngừa bệnh hô hấp mà còn là nền tảng để tăng cường hệ miễn dịch. Nói cách khác là "phòng bệnh hơn chữa bệnh".

Theo các chuyên gia tại Khoa Hô hấp của Bệnh viện y học cổ truyền Bắc Kinh chi nhánh Hoài Châu (Trung Quốc), chế độ ăn uống khoa học chính là "phương thuốc tự nhiên" giúp thanh lọc cơ quan này hiệu quả nhất. Dưới đây là 5 "báu vật" hỗ trợ dưỡng phổi cực tốt bạn có thể tìm thấy ở bất kỳ khu chợ Việt nào:

1. Củ cải trắng

Được ví như "nhân sâm trắng" trong việc dưỡng phổi, củ cải chứa enzyme cải ngựa cùng hàm lượng vitamin c dồi dào. Các hoạt chất này có khả năng phân giải protein, giúp tống xuất chất nhầy và đờm ra khỏi đường hô hấp, làm giảm các triệu chứng ho và hen suyễn. Đây là nguyên liệu rẻ tiền nhưng có sức mạnh thanh lọc độc tố nhiệt vô cùng mạnh mẽ cho phế nang.

Để dưỡng phổi tốt nhất, bạn nên ăn củ cải nấu súp hoặc ép lấy nước uống hằng ngày. Lưu ý không nên nấu quá lâu ở nhiệt độ cao vì sẽ làm mất đi các enzyme quý giá; việc duy trì lượng nhỏ củ cải trắng thường xuyên giúp phổi được làm sạch triệt để và tăng cường khả năng thông khí.

2. Quả lê

Lê chứa nhiều pectin và các nhóm vitamin B, C giúp làm ẩm cổ họng, giảm khô và tiêu đờm. Theo y học cổ truyền, quả lê có tính mát, hỗ trợ dưỡng phổi bằng cách chống lại tác hại của các gốc tự do. Đối với những người thường xuyên bị khô họng hay ho khan, quả lê chính là "vị thuốc" làm dịu hệ hô hấp và bảo vệ niêm mạc phổi nhanh chóng.

Tuy nhiên, bác sĩ khuyến cáo để tăng công dụng dưỡng phổi, bạn nên hấp hoặc luộc lê thay vì ăn sống để giảm tính kích ứng đối với tỳ vị. Món lê tuyết nấu cùng nấm trắng là bài thuốc kinh điển giúp bổ âm, giữ cho niêm mạc phổi luôn ẩm và tăng cường hàng rào bảo vệ đường hô hấp trước ô nhiễm.

3. Mật ong

Mật ong chứa nhiều axit amin giúp nuôi dưỡng các cơ quan, đặc biệt là khả năng dưỡng phổi qua đặc tính kháng khuẩn và chống viêm. Mật ong giúp làm dịu niêm mạc họng, loại bỏ chứng khô miệng và thúc đẩy chữa lành các tổn thương nhỏ trong đường hô hấp do khói bụi gây ra. Đây là thực phẩm hỗ trợ dưỡng phổi hiệu quả cho cả người già và trẻ nhỏ.

Để hỗ trợ dưỡng phổi, nên pha mật ong vào nước ấm uống vào buổi sáng sớm hoặc sau bữa ăn hai giờ. Tránh ăn mật ong ngay trước khi ngủ để ngăn trào ngược dạ dày thực quản, vì hiện tượng trào ngược axit có thể gây kích ứng ngược lại thực quản và làm trầm trọng thêm các cơn ho về đêm.

4. Chuối

Nhiều người bất ngờ khi biết chuối hỗ trợ cho lá phổi rất tốt nhờ hàm lượng kali tự nhiên dồi dào. Bệnh nhân mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính (COPD) thường dễ mệt mỏi do mất chất điện giải. Việc bổ sung kali từ chuối giúp duy trì chức năng cơ tim và ổn định các cơ hô hấp, giúp nhịp thở trở nên nhẹ nhàng và sâu hơn, hỗ trợ dưỡng phổi từ cấp độ tế bào.

Lưu ý, khi dùng chuối để dưỡng phổi là nên ăn sau bữa sáng một giờ để khoáng chất được hấp thụ tốt nhất. Đối với người có hệ tiêu hóa yếu, có thể làm ấm chuối bằng cách hấp để vừa bổ sung kali, vừa bảo vệ chức năng lá lách, tránh gây áp lực lên hệ thống tuần hoàn phổi.

5. Quả la hán

Quả la hán chứa axit mogrolic, một hoạt chất quý có tác dụng thanh nhiệt và đặc biệt hiệu quả trong việc thanh lọc môi trường phổi. Với hàm lượng chất nhầy cao, loại quả này giúp bôi trơn đường thở, giảm viêm và làm dịu cơn đau họng. Trong y học cổ truyền, la hán được mệnh danh là "bậc thầy dưỡng phổi" nhờ khả năng loại bỏ độc tố nhiệt bền bỉ.

Cách dùng la hán để dưỡng phổi tối ưu là ngâm trong nước nóng làm trà, uống định kỳ 3 đến 5 ngày một lần. Bạn cũng có thể kết hợp la hán với củ hoa huệ để tăng khả năng thải độc, giúp nuôi dưỡng lá phổi sạch thoáng, ngăn ngừa tạp chất gây hại cho chức năng hô hấp.

7 việc nên làm để phòng tránh ung thư phổi

Chế độ ăn uống góp phần không nhỏ trong việc dưỡng phổi, phòng chống bệnh về phổi - nhất là ung thư. Tuy nhiên, chỉ như vậy là chưa đủ. Còn một số việc các bác sĩ hô hấp khuyên bạn nên chăm làm nếu muốn lá phổi của mình khỏe mạnh:

- Tuyệt đối không hút thuốc lá và tránh xa khói thuốc thụ động.

- Sử dụng máy hút mùi đúng cách để loại bỏ khói dầu khi nấu nướng.

- Đeo khẩu trang đạt chuẩn khi di chuyển trong môi trường bụi bặm.

- Uống đủ nước mỗi ngày để hỗ trợ phổi đào thải độc tố tự nhiên.

- Tập các bài tập thở sâu để tăng cường dung tích và độ đàn hồi cho phổi.

- Trồng thêm cây xanh quanh không gian sống để lọc sạch không khí.

- Tầm soát phổi định kỳ, nhất là nếu có dấu hiệu ho kéo dài hoặc đau tức ngực.

Nguồn và ảnh: The Paper, Beijing Municipal Health Commission