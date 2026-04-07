Chơi game liên tục 5 giờ, chàng trai 26 tuổi bỗng nhiên... mất thính lực

Bệnh viện Đa Khoa Hồng Ngọc Yên Ninh vừa tiếp nhận anh L.T.T (26 tuổi) trong tình trạng ù tai nặng, liên tục nghe tiếng "iii" kéo dài khiến anh gần như không ngủ được và khó tập trung vào công việc.

Qua khai thác bệnh sử, bác sĩ ghi nhận tối hôm trước anh đã đeo tai nghe liên tục khoảng 5h với âm lượng tối đa để chơi điện tử.

ThS.BS Đoàn Thị Nguyệt Ánh phân tích kết quả đo thính lực cho bệnh nhân - Ảnh BVCC.

Mặc dù cố gắng nghỉ ngơi ngay khi có cảm giác lạ ở tai, triệu chứng của anh vẫn không thuyên giảm khiến anh lo lắng thính lực có thể bị tổn hại vĩnh viễn nên đã chủ động đến bệnh viện thăm khám ngay sáng hôm sau.

Tại bệnh viện, anh T. được chỉ định đo thính lực đồ và các kiểm tra chuyên sâu nhằm đánh giá mức độ tổn thương.

Kết quả cho thấy ngưỡng nghe ở dải tần số cao bị suy giảm rõ rệt – dấu hiệu điển hình của điếc đột ngột do chấn thương âm thanh.

Sau khi thăm khám, ThS.BS Đoàn Thị Nguyệt Ánh cho biết: "Việc tiếp xúc với âm thanh cường độ lớn trong thời gian dài có thể gây chấn thương âm thanh tại ốc tai, làm tổn thương các tế bào lông thính giác vốn có vai trò chuyển đổi dao động âm thanh thành tín hiệu thần kinh dẫn truyền lên não. Khi các tế bào lông này bị tổn thương, người bệnh sẽ xuất hiện ù tai, tiếng kêu liên tục trong tai và suy giảm thính lực ở dải tần số âm thanh cao".

Ngay sau khi được chẩn đoán bị điếc đột ngột do chấn thương âm thanh, anh T. được chỉ định điều trị tích cực bằng phác đồ chuẩn trong 7 ngày. Với mục tiêu là giảm phù nề, cải thiện tưới máu ốc tai, phục hồi và bảo tồn tối đa các tế bào lông thính giác, từ đó phục hồi khả năng nghe.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khuyến cáo trẻ em không nên sử dụng tai nghe quá 2 giờ liên tục, ngưỡng âm thanh cần dưới 70 dB. Việc tổn thương thính lực ở trẻ sẽ ảnh hưởng lâu dài đến giao tiếp và phát triển.

Thời gian đeo tai nghe hợp lý: Để bảo vệ tai và phòng ngừa suy giảm thính lực, không nên lạm dụng việc sử dụng tai nghe. Khi cần, chỉ nên đeo tai nghe tối đa trong vòng 1 tiếng đồng hồ, sau đó để tai được nghỉ ngơi 5 - 10 phút rồi mới tiếp tục đeo. Nếu nghe âm thanh hơn 90 phút phải giảm âm lượng.

Không nghe quá to: Nguyên tắc là nghe tai nghe càng lâu thì càng phải giảm âm lượng. Nghe ở mức độ nhẹ từ 30 - 50dB, mức độ trung bình khoảng 60dB, mức độ lớn là trên 70dB. Bạn cũng có thể cài đặt phần mềm về theo dõi và cảnh báo mức độ nghe an toàn trên điện thoại thông minh.

Để hạn chế nguy cơ nghe kém, nguy cơ tai tổn thương dẫn đến nghe kém, mọi người có thể chủ động thăm khám, kiểm tra chức năng nghe thường xuyên, đặc biệt khi có dấu hiệu nghi ngờ nghe kém.

