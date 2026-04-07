Gia đình hiến tạng con trai 26 tuổi cứu sống 7 người bên bờ sinh tử

Nén lại nỗi đau mất con không gì bù đắp, gia đình một nam thanh niên 26 tuổi ở Uông Bí, Quảng Ninh quyết định hiến tặng mô, tạng của con để cứu những bệnh nhân đang cận kề ranh giới sinh tử.

Ngày 4/4, anh gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng. Dù được các bác sĩ Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí (tỉnh Quảng Ninh) nỗ lực cứu chữa, tình trạng chấn thương quá nặng khiến anh không qua khỏi. Trong thời khắc đau thương, gia đình vẫn lựa chọn trao đi sự sống. Trái tim, hai lá gan, hai giác mạc và hai quả thận của anh được hiến tặng, mang lại hy vọng cho 7 bệnh nhân.

14h30 ngày 6/4, ca lấy – ghép đa tạng được triển khai với sự phối hợp của êkíp Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Hai quả thận được ghép trực tiếp cho hai bệnh nhân tại Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí.

Một trong hai người nhận thận là nam thanh niên sinh năm 2007, mới 19 tuổi. Chị Nguyễn Thị Nhinh, mẹ bệnh nhân, xúc động cho biết gia đình vô cùng biết ơn trước nghĩa cử cao đẹp. Trước khi vào phòng mổ, con trai chị nói sẽ cố gắng sống tử tế, trở thành người có ích để xứng đáng với món quà vô giá nhận được.

Đây là ca lấy đa tạng thứ 2 từ người hiến chết não tại Bệnh viện Việt Nam - Thuỵ Điển Uông Bí.

Để triển khai đồng thời ca lấy tạng và ghép thận , bệnh viện huy động tối đa nguồn lực, chuẩn bị bốn phòng mổ với gần 100 y bác sĩ làm việc liên tục. Ngoài hai quả thận được ghép tại chỗ, các tạng còn lại được vận chuyển khẩn trương đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện Mắt Trung ương để ghép cho các bệnh nhân nguy kịch.

Đây là ca hiến tạng thứ hai được triển khai tại Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí. Cách đây hai năm, đơn vị này lần đầu tổ chức lấy đa tạng từ người hiến chết não. So với trước, bệnh viện đã làm chủ thêm kỹ thuật ghép thận đồng thời, đánh dấu bước tiến quan trọng của tuyến tỉnh trong lĩnh vực ghép tạng.

PGS.TS Lê Nguyên Vũ, Phó Giám đốc Trung tâm Ghép tạng Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, đánh giá cao sự trưởng thành của đội ngũ y bác sĩ Quảng Ninh. Theo ông, việc làm chủ kỹ thuật lấy và ghép tạng tại địa phương giúp người bệnh được điều trị kịp thời, đồng thời giảm áp lực cho các bệnh viện tuyến trung ương.

Từ ca hiến tạng đầu tiên năm 2024 đến nay, Quảng Ninh đã ghi nhận ba trường hợp hiến tạng , cứu sống nhiều bệnh nhân hiểm nghèo. Những nghĩa cử này đang lan tỏa tinh thần nhân văn trong cộng đồng.

Tiến sĩ, bác sĩ Trần Anh Cường, Giám đốc Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí, cho biết thành công của ca ghép lần này là nền tảng để bệnh viện tiếp tục triển khai các kỹ thuật chuyên sâu như ghép gan, ghép giác mạc. Ông cũng bày tỏ mong muốn ý nghĩa cao đẹp của việc hiến tạng được lan tỏa mạnh mẽ hơn, mang lại thêm cơ hội sống cho nhiều người.

Trong số những bệnh nhân được ghép tạng có cả người còn rất trẻ. Từ nỗi đau của một gia đình, nhiều cuộc đời đã được thắp lên hy vọng mới. Thông điệp “Cho đi là còn mãi” một lần nữa được viết tiếp bằng nghĩa cử thầm lặng nhưng lay động lòng người.