Tại sao nồi cơm điện không nên giữ ấm quá 4 tiếng?

Nhiều người nghĩ: Khi nồi cơm điện được đậy kín và cắm điện, lại còn ở nhiệt độ cao như vậy, thì có thể xảy ra vấn đề gì chứ?

Các bác sĩ cảnh báo rằng thực phẩm được giữ ấm quá 4 tiếng có thể trở thành môi trường thuận lợi cho vi khuẩn phát triển và thậm chí tiềm ẩn nguy cơ ung thư.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) coi phạm vi nhiệt độ từ 5-60 độ C là " vùng nhiệt độ nguy hiểm" đối với thực phẩm."Vi khuẩn hoạt động mạnh nhất trong phạm vi này".

Mặc dù chức năng giữ ấm của nồi cơm điện được cài đặt ở mức 60-70 độ C, nhưng vẫn tiềm ẩn hai mối nguy hiểm chết người.

- Làm nóng không đều: Đặc biệt đối với thực phẩm ở lớp trên cùng, nhiệt độ có thể dễ dàng giảm xuống dưới 60 độ , đây chính là "nhiệt độ lý tưởng" cho vi khuẩn phát triển.

- Nhiễm khuẩn thứ phát: Nếu thức ăn bị nhiễm bẩn bởi nước bọt trên đũa hoặc thìa, vi khuẩn có thể dễ dàng xâm nhập. Chúng bao gồm các loại vi khuẩn như Staphylococcus aureus và Salmonella. Nó có thể tăng gấp đôi trong 20 phút.

Ăn những thực phẩm như vậy có thể gây ra các triệu chứng nhẹ như đau bụng và tiêu chảy, hoặc thậm chí các triệu chứng nghiêm trọng hơn như viêm dạ dày ruột cấp tính, nôn mửa và tiêu chảy.

Nhiều loại rau lá xanh tự nhiên chứa nitrat, chất này bình thường không gây hại khi ăn. Tuy nhiên, nếu thức ăn được giữ ấm quá lâu, vi khuẩn sẽ chuyển hóa nitrat thành nitrit. Khi vào dạ dày, nitrit kết hợp với các sản phẩm phân hủy protein để tạo thành nitrosamine - chất gây ung thư nhóm 1 theo phân loại của WHO, có liên quan đến ung thư gan, ung thư dạ dày và ung thư thực quản. Một nồi rau củ giữ ấm cả ngày có thể âm thầm làm tăng nguy cơ ung thư. Ăn một lần có thể không sao, nhưng nếu ăn như vậy mỗi ngày, gánh nặng cho gan và tổn thương tế bào sẽ tích lũy dần, thực sự làm tăng nguy cơ ung thư.

Do đó, thức ăn được nấu trong nồi cơm điện ở chế độ giữ ấm lý tưởng nhất nên được tiêu thụ trong vòng 4 giờ. Nếu bạn dự đoán không ăn hết, hãy cho vào tủ lạnh khi còn nóng để ngăn ngừa vi khuẩn và các nguy cơ sức khỏe khác hình thành.

Ngoài nồi cơm điện, đây là những thói quen trong nhà bếp này cũng nên tránh.

- Không vứt bỏ đũa mốc

Nhiều gia đình sử dụng cùng một đôi đũa trong nhiều năm. Họ không thay thế chúng vì nghĩ rằng chúng vẫn còn tốt, nhưng bạn có thể không biết rằng thói quen này đang âm thầm tạo ra những rủi ro cho sức khỏe.

Các chuyên gia cảnh báo rằng đũa tre và đũa gỗ dễ bị nấm mốc phát triển nhất. Trong môi trường ẩm ướt, nấm mốc có thể phát triển chỉ trong một ngày, thậm chí có khả năng sản sinh ra aflatoxin, chất gây ung thư cực độc, có liên quan mật thiết đến ung thư gan.

Hơn nữa, đũa không được khử trùng đúng cách có thể chứa vi khuẩn E. coli và Staphylococcus aureus, dễ gây tiêu chảy, nôn mửa và viêm dạ dày ruột nếu sử dụng trong thời gian dài. Nên thay đũa sau mỗi 3 đến 6 tháng.

- Miếng khăn lau mọi thứ

Lau bàn, bếp, rửa chén, lau thớt... chỉ cần một chiếc khăn là đủ, tưởng chừng tiện lợi nhưng thực chất lại bẩn nhất. Các bác sĩ chỉ ra rằng thói quen này dễ dẫn đến sự lây nhiễm chéo vi khuẩn.

Khi lau bát đĩa sẽ trở nên bốc mùi và cứng sau thời gian dài sử dụng vì chúng tích tụ dầu mỡ và cặn vôi, tạo điều kiện thuận lợi cho vi sinh vật phát triển. Nên thay khăn lau bát đĩa thường xuyên, giặt sạch và phơi khô; luộc hoặc ngâm chúng trong dung dịch khử trùng định kỳ; lý tưởng nhất là sử dụng các khăn lau riêng biệt cho các khu vực khác nhau, và thay khăn lau tiếp xúc với bát đĩa thường xuyên hơn, tốt nhất là mỗi tháng một lần.

- Tiếp tục sử dụng chảo chống dính bị xước

Chảo chống dính của bạn đã bị trầy xước chưa? Đừng nghĩ rằng nó vẫn còn dùng được, vết xước là "kênh xanh" cho phép vi nhựa phát tán.

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng những vết xước chỉ vài milimét cũng có thể giải phóng một lượng lớn các hạt nhựa, sau đó có thể lẫn vào thức ăn và được tiêu thụ. Lớp phủ chống dính thuộc nhóm PFAS. Chất này, được gọi là "hóa chất không phân hủy", hầu như không thể loại bỏ khỏi cơ thể và gây nguy hiểm lâu dài cho sức khỏe. Nên thay thế ngay lập tức bất kỳ chảo chống dính nào nếu phát hiện vết xước.

- Miếng rửa bát trông có vẻ sạch

Ngay cả những miếng bọt biển rửa bát tưởng chừng như sạch sẽ cũng có thể chứa vi khuẩn. Cấu trúc xốp của bọt biển cho phép hơi ẩm, cặn thức ăn và dầu mỡ tích tụ, tạo ra môi trường thích hợp cho vi khuẩn phát triển.

Ngoài ra, miếng bọt biển rửa bát thường được dùng để làm sạch nhiều vật dụng khác nhau, chẳng hạn như thớt dùng để thái thịt sống, chảo rán dính dầu mỡ và bát đĩa còn sót lại thức ăn. Các loại vi khuẩn bám trên những vật dụng này cuối cùng sẽ tích tụ trong miếng bọt biển, tạo điều kiện thuận lợi cho sự sinh sôi của nhiều loại vi khuẩn. Ngay cả sau khi sử dụng, khi miếng bọt biển không còn ướt sũng, nó vẫn khó khô hoàn toàn trong thời gian ngắn, vẫn còn ẩm ướt tạo môi trường lý tưởng cho vi khuẩn sinh sôi.

Nên rửa sạch miếng bọt biển rửa chén sau mỗi lần sử dụng, vắt khô nước và bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát. Thay miếng bọt biển rửa chén thường xuyên, ít nhất mỗi tháng một lần.

- Thớt đầy vết dao vẫn dùng

Bạn đã sử dụng thớt của mình được năm, sáu năm hoặc thậm chí lâu hơn chưa? Nhiều người không muốn thay thế nó miễn là nó chưa quá cũ. Nhưng những vết dao hằn sâu đó che giấu cặn thức ăn, vi khuẩn và thậm chí cả nấm mốc mà không thể rửa sạch.

Những chiếc thớt gỗ đã qua sử dụng lâu ngày thường có quá nhiều vết xước, khiến chúng dễ tích tụ bụi bẩn, vi khuẩn và nấm mốc. Mặc dù ăn phải một lượng nhỏ nấm mốc có thể không gây ra vấn đề nghiêm trọng, nhưng nó có thể gây khó chịu cả về thể chất lẫn tâm lý. Hơn nữa, nếu còn sót lại thịt sống trong các kẽ hở của thớt, các thực phẩm khác có thể dễ dàng bị nhiễm khuẩn E. coli, Salmonella và các loại vi khuẩn khác từ thịt sống, dẫn đến ngộ độc thực phẩm trong trường hợp nặng.

Nên chuẩn bị hai thớt, một cho thực phẩm sống và một cho thực phẩm chín. Nếu phát hiện bất kỳ dấu hiệu mốc, đổi màu, nứt, biến dạng, quá nhiều vết xước hoặc vỡ vụn nào, hãy thay thế chúng ngay lập tức để tránh ngộ độc thực phẩm.

