Người đàn ông bị cắt mất một nửa chiếc lưỡi, bác sĩ đưa ra 3 lời cảnh báo khẩn cấp!

Chỉ trong vòng 2 tháng, từ một “vết nhiệt miệng” nhỏ xíu, ông Trần, 41 tuổi, sống tại Thâm Quyến (Trung Quốc) phải đối mặt với quyết định sinh tử: cắt bỏ một phần lưỡi để giữ mạng sống. Khoảnh khắc nằm trên giường bệnh, điều ông sợ nhất không phải là đau đớn, mà là câu hỏi ám ảnh: “Cắt bỏ một nửa lưỡi, liệu tôi còn có thể nói chuyện hay ăn uống như bình thường nữa không?”

Ít ai ngờ rằng, tấn công của ông Trần bắt đầu chỉ một cục u nhỏ, xung quanh viền hơi đỏ ở bên lưỡi. Đây là thứ mà rất nhiều người vẫn thường gạt đi với suy nghĩ quen thuộc là nóng trong, nhiệt miệng.

Ông Trần phát hiện ra nó khi đánh răng. Nó không đau, không ngứa, chỉ hơi vướng khi ăn. Ông không đi khám mà tự coi đó là nhiệt miệng thông thường, thậm chí còn điều trị theo hướng này trong một thời gian nhưng không cải thiện.

Phải đến 2 tháng sau, ông mới giật mình nhận ra cục u nhỏ đã biến dạng thành những mảng sần sùi như “súp lơ”, bờ không đều, lan rộng nhanh chóng. Ông biết mình không thể cứng đầu không chịu đến bệnh viện thêm nữa.

Người đàn ông 41 tuổi nhiệt miệng 2 tháng không khỏi, đi khám phát hiện ung thư lưỡi

Bác sĩ thăm khám cho ông Trần tên là Lin Cheng (Thâm Quyến, Quốc). Bác sĩ Lin kiểm tra xong một lượt, hỏi thêm vài câu về lối sống liền yêu cầu làm sinh thiết ngay lập tức. Kết quả nằm trong dự đoán của bác sĩ nhưng lại là căn bệnh khủng khiếp ông Trần nằm mơ cũng chưa từng nghĩ đến: ung thư biểu mô tế bào vảy - loại ung thư phổ biến nhất.

"Khối u khi đó đã lan xuống sàn miệng, được xác định ở giai đoạn II. Dù không quá lớn về kích thước nhưng lại cực kỳ phức tạp trong điều trị. Nếu cắt ít, tế bào ung thư có thể sót lại. Nếu cắt nhiều, bệnh nhân có thể mất hoàn toàn khả năng nói và ăn uống" - bác sĩ Lin chia sẻ.

Cuối cùng, các bác sĩ buộc phải đưa ra phương án khó khăn: cắt bỏ một phần lưỡi, nạo vét hạch cổ và tái tạo lại cấu trúc bằng vạt da từ cẳng tay. Ca phẫu thuật không chỉ là cuộc chiến loại bỏ khối u, mà còn là nỗ lực giữ lại những chức năng cơ bản nhất của con người.

Khi “chiếc lưỡi mới” được ghép thành công, máu bắt đầu lưu thông trở lại, đó cũng là lúc ông Trần oà khóc nức nở. Ông khóc vì cả vui mừng lẫn hối hận. Hai tháng sau, ông đã có thể ăn uống bình thường, dù giọng nói vẫn khá khó nghe nhưng đã là cả một kỳ tích.

3 lời cảnh báo khẩn cấp từ bác sĩ

Bác sĩ Lin Cheng chia sẻ, những trường hợp tương tự ông Trần không hề hiếm. Ung thư lưỡi là một trong những loại ung thư miệng phổ biến, nhưng nguy hiểm ở chỗ triệu chứng ban đầu rất dễ bị nhầm lẫn với nhiệt miệng, khiến nhiều người bỏ qua “thời điểm vàng” điều trị.

Từ trường hợp này, bác sĩ Lin một lần nữa cảnh báo 3 điều:

1. Đừng bao giờ chủ quan với vết loét miệng kéo dài!

Một vết nhiệt miệng thông thường sẽ lành trong khoảng 1 đến 2 tuần. Nhưng nếu vết loét trên lưỡi kéo dài hơn 2 tuần, bề mặt cứng, mép gồ lên hoặc không đau mà chỉ tê nhẹ, đó có thể không còn là “nhiệt” nữa mà là dấu hiệu tổn thương ác tính.

2. Không được xem nhẹ, trì hoãn việc xử lý các vấn đề răng miệng!

Những chiếc răng sắc nhọn, răng vỡ hoặc vệ sinh kém có thể liên tục cọ xát vào lưỡi, tạo ra những vết loét kéo dài. Qua thời gian, sự kích thích lặp lại này có thể khiến tế bào bị đột biến và tiến triển thành ung thư mà người bệnh không hề hay biết.

3. Những thói quen làm tăng nguy cơ mắc ung thư lưỡi!

Nhai trầu, hút thuốc, uống rượu là 3 yếu tố hàng đầu làm tổn thương niêm mạc lưỡi. Đặc biệt, sự kết hợp giữa thuốc lá và rượu còn làm tăng nguy cơ ung thư mạnh hơn từng yếu tố riêng lẻ. Những kích thích lặp đi lặp lại khiến niêm mạc luôn trong trạng thái viêm mạn tính, tạo điều kiện cho tế bào biến đổi thành ung thư.

Đồng thời, bác sĩ Lin nhắc nhở rằng ung thư lưỡi đang có xu hướng trẻ hóa. Không chỉ người lớn tuổi, ngay cả những người dưới 40, thậm chí 20 tuổi cũng đã ghi nhận mắc bệnh, phần lớn do lối sống và thói quen sinh hoạt kéo dài nhiều năm.

Điều đáng sợ nhất của căn bệnh này không phải là mức độ nguy hiểm, mà là cách nó bắt đầu quá âm thầm. Một vết loét nhỏ, một mảng trắng, một cảm giác vướng nhẹ khi ăn… tất cả đều dễ bị bỏ qua cho đến khi quá muộn. Có thể, bạn sẽ phải trả giá bằng tính mạng!

Nguồn và ảnh: Aboluowang, Family Doctor