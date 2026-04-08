Tỉ lệ mắc ung thư cổ tử cung tại TPHCM cao hơn Hà Nội gấp 10 lần

Thông tin trên được PGS-TS-BS Hoàng Thị Diễm Tuyết, Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương TPHCM, công bố tại hội thảo góp ý đề án tổ chức khám sức khỏe và khám sức khỏe sàng lọc cho người dân TPHCM giai đoạn 2026-2030, diễn ra ngày 8-4.

Hội thảo có sự tham dự của Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc; lãnh đạo các sở, ban, ngành và nhiều bệnh viện trên địa bàn TP.

Theo BS Tuyết, cổ tử cung là cơ quan rất nhỏ trong hệ thống sinh sản của phụ nữ nhưng đóng vai trò quan trọng, góp phần duy trì nòi giống.

Theo thống kê, ung thư cổ tử cung hiện đứng thứ ba về tỉ lệ mắc ở phụ nữ Việt Nam với khoảng 14 ca mới mỗi ngày. Đáng chú ý, tại TPHCM, tỉ lệ mắc cao gấp 10 lần so với Hà Nội, cho thấy sự chênh lệch đáng kể giữa các khu vực.

BS Tuyết nhấn mạnh căn bệnh này gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời. Ở giai đoạn muộn, nguy cơ tử vong gần như chắc chắn. Không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe, chi phí điều trị mỗi ca bệnh có thể lên tới 1 tỉ đồng, kéo theo gánh nặng kinh tế lớn cho gia đình và xã hội, đồng thời làm suy giảm vai trò của người phụ nữ trong gia đình và lực lượng lao động.

Tuy nhiên, ung thư cổ tử cung là một trong số ít các loại ung thư có thể phòng ngừa và chữa khỏi nếu được phát hiện sớm.

"Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã xây dựng chiến lược toàn cầu nhằm giảm tỉ lệ mắc xuống dưới 4/100.000 phụ nữ vào năm 2030, dựa trên ba trụ cột chính 90% trẻ em gái được tiêm vắc-xin HPV; 70% phụ nữ được tầm soát định kỳ và 90% ca bệnh được điều trị hiệu quả" - BS Tuyết thông tin.

Tại Việt Nam, vắc-xin HPV đã được triển khai nhưng tỉ lệ bao phủ còn thấp, chỉ khoảng 12%.

Dự kiến từ năm 2026, loại vắc-xin này sẽ được đưa vào Chương trình Tiêm chủng mở rộng quốc gia.

Riêng tại TPHCM, nếu đạt tỉ lệ bao phủ 90%, chi phí triển khai ước tính dao động từ 27 đến 81 tỉ đồng, tùy theo số mũi tiêm.

Song song đó, công tác tầm soát vẫn còn nhiều hạn chế khi chỉ khoảng 28% phụ nữ được kiểm tra định kỳ, trong khi phần lớn ca bệnh chỉ được phát hiện ở giai đoạn muộn.

Các phương pháp mới như xét nghiệm HPV hay ứng dụng trí tuệ nhân tạo được kỳ vọng sẽ giúp giảm chi phí và nâng cao hiệu quả phát hiện sớm. Thực tế cho thấy đầu tư vào tầm soát sớm sẽ tiết kiệm đáng kể so với chi phí điều trị.

Về năng lực điều trị, TPHCM hiện đã đáp ứng được yêu cầu chuyên môn. Tuy nhiên, theo BS Tuyết, cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống theo dõi và quản lý bệnh nhân nhằm đảm bảo quá trình điều trị được liên tục và hiệu quả.

"Nếu triển khai đầy đủ ba trụ cột, TPHCM hoàn toàn có thể tiến tới xóa bỏ ung thư cổ tử cung, trở thành địa phương dẫn đầu cả nước trong việc thực hiện mục tiêu này" - BS Tuyết nhấn mạnh.