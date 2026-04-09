Đau bụng tưởng nhẹ, người phụ nữ sốc nặng khi bác sĩ lấy ra thứ “rợn người” trong cơ thể

Ngày 8/4 Bệnh viện Việt – Hàn Đà Nẵng vừa phẫu thuật thành công khối u nang buồng trứng kích thước lớn cho một phụ nữ 33 tuổi. Sau 8 ngày điều trị, sức khỏe người bệnh hồi phục tốt và sẽ được xuất viện vào chiều nay.

Thông tin ban đầu trước đó, bệnh nhân V.T.T.V. không khám phụ khoa định kỳ do không có triệu chứng rõ ràng. Đến ngày 31/3, khi xuất hiện tình trạng đau tức bụng, chị mới đến bệnh viện thăm khám.

Tưởng đau bụng thông thường, tá hỏa khi phát hiện khối u... 14cm. Ảnh minh họa.

Tại viện qua siêu âm, các bác sĩ phát hiện buồng trứng trái có khối u lớn khoảng 14cm, cấu trúc nhiều vách. Sau hội chẩn, ê-kíp khoa Phụ sản đã tiến hành phẫu thuật vào ngày 3/4. Ca mổ diễn ra thuận lợi, khối u được bóc tách hoàn toàn, đồng thời bảo tồn tối đa chức năng sinh sản cho người bệnh.

ThS.BS. Bùi Thị Viễn Phương, Phó Trưởng khoa Phụ sản của bệnh viện trên cho biết, u nang buồng trứng là bệnh lý khá phổ biến ở phụ nữ nhưng thường diễn tiến âm thầm, ít biểu hiện ở giai đoạn đầu. Nhiều trường hợp chỉ được phát hiện khi khối u đã phát triển lớn, gây đau hoặc chèn ép các cơ quan lân cận. Việc phát hiện sớm sẽ giúp điều trị đơn giản hơn và tăng khả năng bảo tồn chức năng sinh sản.

Chia sẻ sau điều trị, bệnh nhân V. cho biết ban đầu chỉ nghĩ là đau bụng thông thường nên chủ quan. “Khi vào viện mới phát hiện khối u lớn như vậy. Rất may được bác sĩ phẫu thuật kịp thời, hiện sức khỏe đã ổn định”, bệnh nhân nói.

Các bác sĩ cũng cho biết u buồng trứng có thể tồn tại dưới nhiều dạng như u nang cơ năng, u thực thể hoặc nguy hiểm hơn là u ác tính. Tuy nhiên, do bệnh thường không có triệu chứng điển hình nên dễ bị bỏ qua hoặc nhầm lẫn với các rối loạn thông thường.

