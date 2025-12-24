Chàng trai 29 tuổi mắc ung thư dạ dày vì ngày nào cũng ăn 1 món "vạn người mê"

Ăn đồ giao tận nơi tưởng tiện lợi, tiết kiệm thời gian, nhưng nếu lạm dụng trong thời gian dài, cái giá phải trả có thể là sức khỏe. Tại Trung Quốc, một người đàn ông họ Hà, 29 tuổi, vì bận rộn công việc nên gần như “sống chung” với các ứng dụng giao đồ ăn. Chỉ trong vòng một năm, số lần anh đặt đồ ăn ngoài đã lên tới gần 300 lần. Kết quả kiểm tra y tế sau đó khiến cả gia đình bàng hoàng: ung thư dạ dày.

Theo truyền thông trong nước, người đàn ông này còn rất trẻ, được cấp trên tin tưởng giao nhiều trọng trách. Do lịch làm việc dày đặc, anh thường xuyên gọi đồ ăn ngoài để tiết kiệm thời gian. Mẹ anh cho biết, tính cả đồ ăn khuya, trung bình mỗi tuần một đến hai lần, tổng số bữa ăn ngoài trong một năm gần chạm mốc 400. Khoảng một tháng trước khi nhập viện, anh bắt đầu thấy đau vùng thượng vị, kèm theo chóng mặt, tay chân mệt mỏi, phân thường xuyên có màu đen. Do chủ quan, anh cho rằng chỉ là rối loạn tiêu hóa thông thường nên không đi khám.

Chỉ đến khi tình trạng kéo dài không cải thiện, gia đình thúc giục anh đi nội soi dạ dày. Kết quả cho thấy anh đã mắc ung thư dạ dày. May mắn là khối u chưa di căn. Sau phẫu thuật cắt bỏ khoảng hai phần ba dạ dày cùng các hạch bạch huyết xung quanh, sức khỏe anh hồi phục khá tốt, nhưng vẫn cần tiếp tục hóa trị bổ trợ trong thời gian tới.

Vì sao một người mới 29 tuổi, không có tiền sử gia đình mắc ung thư dạ dày, lại rơi vào tình trạng này? Bác sĩ Vương Nguyên Vũ, khoa Ngoại tiêu hóa tụy của Bệnh viện Nhân dân tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, cho rằng nguyên nhân nhiều khả năng liên quan đến thói quen ăn uống và sinh hoạt kéo dài trong nhiều năm. Theo phân tích của bác sĩ, có năm thói quen xấu làm tăng nguy cơ ung thư dạ dày trong trường hợp này.

Thứ nhất là quá phụ thuộc vào đồ ăn giao tận nơi. Phần lớn các món ăn ngoài thường nhiều dầu mỡ, nhiều muối, đậm vị, nếu ăn thường xuyên sẽ gây kích thích niêm mạc dạ dày.

Thứ hai là thói quen ăn khuya và ăn đồ nướng. Mỗi tuần ít nhất một đến hai lần ăn khuya, uống rượu cùng đồng nghiệp khiến cơ thể tiếp xúc nhiều với các chất có nguy cơ gây ung thư như nitrosamine hay benzo[a]pyrene, đồng thời làm tăng gánh nặng cho hệ tiêu hóa vào ban đêm.

Thứ ba là chế độ ăn uống cực kỳ thất thường, lúc ăn quá no, lúc lại bỏ bữa, nhiều khi không ăn sáng, chỉ ăn qua loa bằng bánh kẹo để chống đói.

Thứ tư là thường xuyên thức khuya, áp lực công việc cao, làm suy giảm miễn dịch.

Cuối cùng là bỏ qua các tín hiệu cảnh báo của cơ thể, khi đã có đau bụng và phân đen nhưng vẫn chần chừ không đi khám.

Bác sĩ Vương Nguyên Vũ nhấn mạnh, thói quen xấu, áp lực công việc và yếu tố di truyền đều là các nguy cơ quan trọng của ung thư dạ dày. Dù bệnh nhân này không có tiền sử gia đình, nhưng việc ăn uống, sinh hoạt rối loạn trong thời gian dài đã âm thầm đẩy nguy cơ lên cao. Nhiều bệnh lý đường tiêu hóa như ung thư dạ dày hay ung thư đại trực tràng có liên quan chặt chẽ đến chế độ ăn uống không điều độ. Việc thường xuyên ăn đồ nướng, đồ giao tận nơi vào buổi tối còn làm rối loạn giấc ngủ, tăng cân và gây quá tải cho dạ dày.

Các bác sĩ khuyến cáo người trẻ cần cân bằng giữa công việc và cuộc sống, tránh lối sống “làm việc kiệt sức”. Nên hạn chế ăn đồ nướng, đồ ăn khuya và đồ ăn ngoài kéo dài nhiều năm, đồng thời tránh rượu bia và thuốc lá. Khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như đầy bụng, đau bụng, buồn nôn, nôn, phân đen hoặc sụt cân không rõ nguyên nhân, cần chủ động đi khám và tầm soát sớm.

Đáng chú ý, các chuyên gia cũng cảnh báo ung thư dạ dày đang có xu hướng trẻ hóa. Bác sĩ Lâm Tương Hoành, chuyên khoa tụy tại Đài Loan (Trung Quốc), từng chia sẻ rằng không ít người trẻ nhầm triệu chứng ung thư dạ dày với đau dạ dày thông thường. Khi nội soi mới phát hiện bệnh thì đã ở giai đoạn muộn. Nhóm bệnh nhân trẻ hiện chiếm khoảng 5% tổng số ca ung thư dạ dày, trong đó nữ giới nhiều hơn, có thể liên quan đến thụ thể hormone nữ. Người châu Á được ghi nhận có tỷ lệ mắc ung thư dạ dày cao hơn, chiếm hơn một nửa số ca trên toàn thế giới, nguyên nhân có thể liên quan đến vi khuẩn Helicobacter pylori, môi trường sống và thói quen ăn uống.

Điều đáng lo là triệu chứng ung thư dạ dày ở người trẻ rất khó phân biệt với các rối loạn tiêu hóa thông thường, khiến nhiều người chủ quan. Trung bình, từ khi xuất hiện triệu chứng đến lúc được chẩn đoán, người trẻ có thể mất tới một năm, vô tình bỏ lỡ thời điểm điều trị tốt nhất.

Nguồn và ảnh: TOPick