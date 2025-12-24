10 món chống say rượu tốt nhất không thể bỏ qua khi “nhậu” tất niên

Thực phẩm bạn ăn trước khi uống rượu có thể tạo ra sự khác biệt rất lớn đối với cách cơ thể xử lý cồn và cảm giác của bạn vào ngày hôm sau. Việc “lót dạ” bằng thức ăn có thể làm chậm quá trình hấp thụ rượu vào máu, bảo vệ niêm mạc dạ dày khỏi bị kích ứng và giảm nguy cơ bị say rượu, theo BBC.

Khi năm 2025 đang dần kết thúc, 2026 chuẩn bị gõ cửa (và sau đó là Tết Nguyên đán Bính Ngọ), nhiều nơi đang tổ chức các buổi tiệc tất niên, liên hoan tổng kết cuối năm. Việc sử dụng rượu bia thường gia tăng trong các dịp này. Do đó, việc biết được các món ăn chống say rượu tốt nhất sẽ giúp quý ông tận hưởng trọn vẹn hơn các bữa tiệc cuối năm, giảm nguy cơ mệt mỏi.

Dưới đây là danh sách những thực phẩm tốt nhất nên ăn trước khi uống rượu và lý do chúng hiệu quả.

Vì sao say rượu xảy ra?

Say rượu là phản ứng của cơ thể khi uống quá nhiều cồn, và nó xuất phát từ nhiều yếu tố, bao gồm:

Mất nước

Rượu là chất lợi tiểu, nghĩa là nó kích thích đi tiểu và làm mất nước trong cơ thể. Mất nước là nguyên nhân chính gây khát nước, chóng mặt và đau đầu.

Mất cân bằng điện giải

Cùng với việc mất nước, cơ thể cũng mất đi các chất điện giải quan trọng như kali, magiê và natri. Điều này góp phần gây mệt mỏi, yếu cơ và dễ cáu gắt.

Giảm lượng đường trong máu

Rượu có thể làm giảm lượng đường trong máu, dẫn đến các triệu chứng như run rẩy, thay đổi tâm trạng và lú lẫn.

Các triệu chứng say rượu phổ biến bao gồm đau đầu, mệt mỏi, khát nước và khô miệng, đau nhức cơ, buồn nôn hoặc nôn, đau dạ dày, chóng mặt, tăng nhạy cảm với ánh sáng và âm thanh, cáu kỉnh hoặc rối loạn tâm trạng, rối loạn giấc ngủ.

Cách tốt nhất để phòng ngừa say rượu là uống có chừng mực, uống đủ nước, ăn trước khi uống và điều chỉnh tốc độ uống trong suốt buổi tối.

Cách tốt nhất để phòng ngừa say rượu là uống có chừng mực ngay từ đầu.

Vì sao ăn trước khi uống rượu lại quan trọng?

Khi rượu được uống lúc bụng đói, nó nhanh chóng đi vào ruột non – nơi rượu được hấp thụ rất nhanh vào máu. Điều này có thể dẫn đến sự gia tăng nhanh nồng độ cồn trong máu, làm tăng nguy cơ say và các tác dụng phụ khó chịu như buồn nôn, chóng mặt và mất nước. Ăn trước khi uống sẽ làm chậm quá trình hấp thụ này, giúp cơ thể có thêm thời gian để phân giải rượu và xử lý nó an toàn hơn. Vì vậy, nếu bạn dự định uống vài ly, dưới đây là những thực phẩm nên ăn để chuẩn bị cho cơ thể và giảm thiểu tác động của rượu.

Những thực phẩm tốt nhất nên ăn trước khi uống rượu

Quả bơ

Các thực phẩm giàu chất béo đã được chứng minh là có thể làm chậm quá trình hấp thụ rượu. Bơ giàu chất béo lành mạnh và chất xơ, là lựa chọn tuyệt vời giúp làm chậm sự hấp thụ cồn.

Trứng

Trứng chứa nhiều protein, và protein mất nhiều thời gian để tiêu hóa nên giúp bạn no lâu hơn. Ăn trứng trước khi uống có thể làm chậm quá trình làm rỗng dạ dày, từ đó giúp điều hòa tốc độ rượu đi vào cơ thể. Trứng cũng chứa axit amin cysteine, có thể hỗ trợ gan trong việc đào thải rượu.

Sữa chua Hy Lạp

Sữa chua Hy Lạp cung cấp sự kết hợp tuyệt vời giữa protein và chất béo lành mạnh, khiến nó trở thành một lựa chọn rất tốt. Nó cũng nhẹ bụng và chứa vi khuẩn probiotic giúp hỗ trợ tiêu hóa.

Cá hồi

Cá hồi giàu axit béo omega-3 và các vitamin nhóm B, giúp hỗ trợ chức năng gan và có thể giúp giảm viêm do rượu gây ra.

Khoai lang

Giàu carbohydrate phức hợp, khoai lang là nguồn năng lượng tốt giúp làm chậm quá trình hấp thụ rượu. Chúng cũng giàu kali, có thể giúp bù lại một phần tình trạng mất nước do uống rượu.

Trái cây họ cam quýt

Vitamin C nổi tiếng với vai trò chống cảm cúm, nhưng bạn có biết rằng nó cũng có thể giúp bảo vệ cơ thể khỏi các triệu chứng say rượu không? Hãy bổ sung các thực phẩm giàu vitamin C như quả mọng và trái cây họ cam quýt để giảm bớt triệu chứng say rượu.

Phô mai

Phô mai chứa chất béo và protein giúp làm giảm sự hấp thụ rượu. Trên thực tế, một nghiên cứu về một số loại phô mai chứa hai loại vi khuẩn cho thấy probiotic trong phô mai giúp tăng tốc độ chuyển hóa rượu bằng cách tăng cường các enzyme quan trọng của gan. Phô mai cũng giúp bổ sung vitamin nhóm B và canxi – những chất bị suy giảm trong cơ thể khi uống rượu.

Dưa chuột

Các thực phẩm giúp cấp nước bao gồm trái cây và rau củ có hàm lượng nước cao như cần tây, dưa chuột, dưa hấu và bí ngòi. Đảm bảo cơ thể được cấp đủ nước trước khi uống rượu có thể giúp giảm thiểu các triệu chứng khó chịu của say rượu.

Chuối

Chuối là nguồn kali tuyệt vời, vì vậy ăn chuối trước và sau khi uống rượu có thể giúp duy trì cân bằng điện giải, giảm mệt mỏi và chuột rút cơ bắp vào ngày hôm sau.

Ăn chuối trước và sau khi uống rượu có thể giúp duy trì cân bằng điện giải

Ngũ cốc nguyên hạt

Các carbohydrate phức hợp như gạo lứt, yến mạch và bánh mì nguyên cám được giải phóng năng lượng chậm, giúp cung cấp năng lượng bền vững. Chúng cũng giúp ổn định lượng đường trong máu, giảm nguy cơ đau đầu và mệt mỏi liên quan đến say rượu.

Kết luận

Những gì bạn ăn trước khi uống rượu đóng vai trò rất quan trọng trong cách cơ thể phân giải và hấp thụ cồn. Việc lựa chọn các thực phẩm giàu dinh dưỡng, có khả năng cấp nước và là carbohydrate phức hợp – những thực phẩm mất nhiều thời gian để tiêu hóa – có thể giúp giảm kích ứng dạ dày và làm cho các triệu chứng say rượu trở nên nhẹ hơn.

