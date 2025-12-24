Nguy cơ mất thị lực do móc câu cá cắm vào mắt

Khoa Mắt - Bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp Hải Phòng vừa phẫu thuật cấp cứu cho một bệnh nhi 13 tuổi trong tình trạng móc câu cá cắm sâu vào mắt trái, gây tổn thương nhãn cầu nặng.

Theo người nhà, trong lúc đi câu cá, bệnh nhi không may bị móc câu văng ngược, đâm trực tiếp vào mắt. Ban đầu, người bệnh được sơ cứu và chuyển đến Bệnh viện Mắt Hải Phòng, sau đó nhanh chóng chuyển tuyến khẩn cấp về Bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp. Thời điểm nhập viện, bệnh nhi đau nhức dữ dội, chảy máu mắt, thị lực giảm rõ, dị vật vẫn còn cắm sâu trong nhãn cầu.

Qua thăm khám và chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ xác định móc câu đã xuyên thủng giác mạc và củng mạc, gây thoát dịch kính - tổn thương đặc biệt nghiêm trọng. Theo ThS.BS Bùi Thị Thúy Hải, Phó trưởng Khoa Mắt, đây là chấn thương nhãn cầu hở nặng, tiềm ẩn nguy cơ mất thị lực vĩnh viễn, thậm chí phải bỏ nhãn cầu nếu xử trí chậm trễ hoặc không đúng kỹ thuật.

Ca phẫu thuật cấp cứu được khẩn trương triển khai với sự phối hợp của ekip chuyên sâu Khoa Mắt và Gây mê hồi sức. Móc câu là dị vật nguy hiểm do có ngạnh và nhiều cạnh sắc, nếu rút không đúng cách có thể gây rách thêm các cấu trúc trong mắt. Bằng kỹ thuật vi phẫu chính xác, các bác sĩ đã lấy bỏ hoàn toàn dị vật, xử lý tổn thương nội nhãn và phục hồi các cấu trúc theo đúng giải phẫu, bảo tồn tối đa nhãn cầu cho bệnh nhi.

Sau phẫu thuật, tình trạng người bệnh ổn định, phản ứng viêm được kiểm soát, thị lực cải thiện rõ và tiếp tục được theo dõi, điều trị chuyên sâu.

Từ ca bệnh này, các bác sĩ khuyến cáo không để trẻ em tự ý sử dụng hoặc chơi đùa với dụng cụ câu cá. Khi xảy ra tai nạn có dị vật cắm vào mắt, tuyệt đối không tự ý rút dị vật, cần che chắn mắt và nhanh chóng đưa người bệnh đến cơ sở y tế chuyên khoa mắt để được xử trí kịp thời, đúng cách.