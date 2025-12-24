Thế nào là dáng mũi tự nhiên?

Bác sĩ đánh giá thế nào về khái niệm "dáng mũi tự nhiên"?

Nếu phải trả lời ngắn gọn, tôi cho rằng dáng mũi tự nhiên không phải là mũi thấp, cũng không phải là để người khác "không nhận ra đã phẫu thuật". Một dáng mũi tự nhiên là khi đặt trên gương mặt của một người, khiến tổng thể trở nên hài hòa hơn, dễ nhìn hơn và "đúng" với họ hơn.

Chị T.A. sau 1 năm nâng mũi cấu trúc tại Phòng khám thẩm mỹ AZ NOSE

Rất nhiều khách hàng nói với tôi rằng họ muốn "một chiếc mũi thật tự nhiên", nhưng khi hỏi lại thì mỗi người lại hình dung khác nhau: không quá cao, không quá nhọn, nhìn như chưa làm, hay giữ gần giống mũi cũ. Trong chuyên môn, tôi không định nghĩa "tự nhiên" bằng những yếu tố riêng lẻ như vậy.

Tôi nhìn tổng thể gương mặt: trán, mắt, môi, cằm, độ dày da, nền xương, mô mềm và cả nét biểu cảm khi cười hay nói. Tất cả những yếu tố đó mới quyết định dáng mũi nào giúp gương mặt trông tự nhiên mà vẫn đẹp hơn phiên bản cũ.

Có những chiếc mũi cao hơn nhiều so với ban đầu nhưng vẫn hài hòa, ăn khớp với gương mặt - tôi vẫn xem đó là tự nhiên. Ngược lại, có mũi chỉ thay đổi rất ít nhưng khiến gương mặt trở nên gượng gạo, mất cân đối - dù không cao, tôi cũng không gọi đó là tự nhiên.

Như vậy có nghĩa là, sẽ không có một form "tự nhiên" chung nào đó phải không, thưa bác sĩ?

Đúng vậy. Tôi không tin vào một form tự nhiên chung cho tất cả.

Không có hai gương mặt nào giống nhau hoàn toàn. Mỗi người có cấu trúc xương, độ dày mô, chiều dài gương mặt, độ nhô của trán và cằm khác nhau. Vì vậy, cùng một dáng mũi nhưng đặt lên hai gương mặt khác nhau có thể tạo ra cảm nhận hoàn toàn khác.

Chị T.D. sau 1 năm nâng mũi tại Phòng khám AZ NOSE

Tôi thường gặp khách hàng mang theo hình ảnh một người nổi tiếng và nói: "Em muốn dáng mũi giống người này". Tôi luôn tôn trọng mong muốn đó vì nó phản ánh gu thẩm mỹ cá nhân.

Nhưng sau đó, tôi sẽ phân tích ngược lại: vì sao dáng mũi đó đẹp trên gương mặt kia, và nếu đặt lên gương mặt của khách hàng thì liệu có thật sự phù hợp hay không. Tôi không "sao chép" mũi từ người này sang người khác. Mỗi khách hàng là một bản thể riêng, và chiếc mũi cần được thiết kế riêng cho bản thể đó.

Khi làm đúng, chiếc mũi không còn cảm giác là một thứ được "đắp thêm", mà trở thành một phần tự nhiên của gương mặt. Với tôi, đó là bản chất thật sự của dáng mũi tự nhiên: không phải giống ai khác, mà là thuộc về chính gương mặt đó.

Theo bác sĩ thì dáng mũi tự nhiên có phải là xu hướng mà mọi người nên hướng đến?

Không hẳn. Dáng mũi tự nhiên không phải là chuẩn mực bắt buộc, cũng không "đúng hơn" các dáng mũi khác.

Có những người phù hợp với dáng mũi cao, sắc nét, cá tính rõ ràng. Có người thích sự nổi bật hoặc muốn thay đổi nhiều so với ban đầu. Trong thẩm mỹ, không có đúng hay sai tuyệt đối. Điều quan trọng là dáng mũi đó có phù hợp với con người thật của bạn hay không, và bạn có sẵn sàng sống cùng nó trong nhiều năm hay không.

Top 15 Hoa hậu Biển Việt Nam 2024 Phạm Lụa sau 3 năm nâng mũi tại AZ NOSE

Những người chọn dáng mũi tự nhiên thường quan tâm đến sự lâu bền, hài hòa và cảm giác an tâm khi nhìn vào bản thân mỗi ngày. Với họ, chiếc mũi không cần quá nổi bật, nhưng phải "thuộc về" họ.

Một khoảnh khắc khiến tôi thấy rất ý nghĩa là khi khách hàng sau phẫu thuật nhìn vào gương và nói: "Em thấy đúng là mình rồi". Với tôi, cảm giác "đủ" ấy chính là một dạng tự nhiên sâu sắc nhất.

Vậy nếu phải trả lời ngắn gọn: "Thế nào là dáng mũi tự nhiên?" thì bác sĩ sẽ trả lời thế nào?

Dáng mũi tự nhiên là dáng mũi khi đặt trên gương mặt của bạn, khiến mọi thứ trở nên cân đối hơn, hài hòa hơn và giúp bạn cảm thấy an tâm hơn khi nhìn thấy chính mình mỗi ngày. Nó không được quyết định bởi chiều cao, tên gọi hay xu hướng. Nó được quyết định bởi cảm giác đúng đắn khi chiếc mũi ấy tồn tại trên gương mặt bạn.

Cuối cùng, điều tôi muốn nhấn mạnh là: không có bác sĩ nào quyết định thế nào là tự nhiên thay cho bạn. Các bác sĩ chỉ phân tích, định hướng và đề xuất một phương án phù hợp với cấu trúc gương mặt dựa trên rất nhiều năm kinh nghiệm và yếu tố khác nhau. Nhưng cảm giác "phù hợp với mình" là điều chỉ chính khách hàng mới có thể cảm nhận. Và khi chiếc mũi mới giúp bạn nhìn thấy một phiên bản hài hòa, thoải mái và tự tin hơn của bản thân, thì với tôi, đó mới là một kết quả thẩm mỹ đúng nghĩa của "tự nhiên".

Cảm ơn bác sĩ CKI. Nguyễn Hoàng Nam.

Phòng khám chuyên khoa Thẩm mỹ (Thuộc Công ty TNHH Thẩm mỹ AZ NOSE)

Địa chỉ: 263-265 Đường 3/2, Phường Vườn Lài, TP.HCM (Địa chỉ cũ: 263-265 Đường 3/2, Phường 10, Quận 10, TP.HCM)

Hotline: 0903 167 178