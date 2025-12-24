Không tự ý dùng Tamiflu điều trị cúm tại nhà

Theo ghi nhận của ngành Y tế, thời gian gần đây, số ca mắc cúm có xu hướng gia tăng. Thay vì đến cơ sở y tế thăm khám, không ít người dân lựa chọn tự mua thuốc điều trị tại nhà, trong đó Tamiflu là loại thuốc được truyền tai nhau sử dụng phổ biến.

BSCKI Trịnh Thu Hoàn, Trưởng Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) cho biết, Tamiflu là thuốc kháng virus được chỉ định trong điều trị cúm A và cúm B. Thuốc có tác dụng làm giảm mức độ và thời gian các triệu chứng như sốt, ớn lạnh, đau nhức cơ thể, ho, đau họng nếu được sử dụng đúng thời điểm và đúng đối tượng.

Tuy nhiên, Tamiflu là thuốc kê đơn, cần được bác sĩ chỉ định dựa trên tình trạng bệnh, độ tuổi, cân nặng và các bệnh lý nền của người bệnh. Việc tự ý sử dụng có thể gây ra nhiều tác dụng không mong muốn như đau đầu, buồn nôn, nôn, chóng mặt, phát ban. Một số trường hợp có thể xuất hiện rối loạn ý thức, lú lẫn hoặc ảo giác. Đặc biệt, lạm dụng thuốc có nguy cơ làm tăng tình trạng kháng thuốc, gây khó khăn cho điều trị về sau.

Các bác sĩ khuyến cáo, khi có biểu hiện nghi ngờ mắc cúm như sốt, ho, đau họng, mệt mỏi, người dân cần đến cơ sở y tế để được thăm khám và tư vấn điều trị phù hợp, không tự ý mua Tamiflu hoặc các thuốc kháng virus khác để sử dụng.

Trong quá trình theo dõi tại nhà, nếu xuất hiện các dấu hiệu nặng như sốt cao kéo dài, khó thở, lơ mơ, mệt nhiều, người bệnh cần đi khám ngay. Bên cạnh đó, cần thực hiện các biện pháp phòng bệnh như đeo khẩu trang, vệ sinh tay thường xuyên và tiêm vaccine cúm định kỳ theo khuyến cáo của ngành Y tế.