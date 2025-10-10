Cắt hành tây không còn cay mắt nhờ biết 5 cách này, nhiều người bất ngờ vì làm bếp bao năm giờ mới biết

Hành tây là nguyên liệu không thể thiếu trong nhiều món ăn, nhưng ai cũng biết việc cắt hành tây thường xuyên khiến chúng ta bị cay mắt và chảy nước mắt. Tuy nhiên, với một số mẹo đơn giản, chúng ta hoàn toàn có thể tránh được tình trạng này. Cùng khám phá ngay 5 cách giúp việc cắt hành tây trở nên dễ dàng và thoải mái hơn.

1. Sử dụng dao sắc

Dao cùn sẽ làm dập hành tây, khiến các chất gây cay dễ dàng phát tán. Vì vậy, dùng dao sắc không chỉ giúp việc cắt nhanh chóng mà còn giảm thiểu việc giải phóng khí gây cay mắt. Đây là một cách hiệu quả và đơn giản mà chúng ta nên áp dụng khi làm bếp.

2. Làm lạnh hành tây trước khi cắt

Một cách đơn giản để giảm cay mắt khi cắt hành tây là cho hành vào tủ lạnh trước. Việc này giúp làm chậm phản ứng của các enzym và giảm lượng khí gây kích ứng phát tán vào không khí. Để hành tây vào tủ lạnh khoảng 30 phút trước khi cắt sẽ giúp giảm thiểu đáng kể tình trạng này.

3. Cắt hành tây dưới quạt hoặc gần đèn nến

Cắt hành tây gần một chiếc quạt hoặc đèn nến có thể giúp hút hoặc đốt cháy các khí gây cay mắt. Phương pháp này giúp không khí trong bếp được thông thoáng, giảm thiểu sự phát tán khí gây khó chịu.

4. Đeo kính bảo vệ mắt khi cắt hành tây

Một giải pháp hiệu quả cho những ai có mắt nhạy cảm là đeo kính bảo vệ mắt. Kính bảo vệ sẽ ngăn không cho các hợp chất gây cay tiếp xúc với mắt, giúp chúng ta làm bếp mà không bị cản trở bởi việc chảy nước mắt.

5. Nhai kẹo cao su khi cắt hành tây

Nhai kẹo cao su khi cắt hành tây có thể giúp giảm tình trạng cay mắt. Khi nhai, miệng sản sinh nhiều nước bọt, giúp giảm sự phát tán khí gây cay vào không khí. Đây là một phương pháp khá đơn giản nhưng có thể giúp chúng ta thoải mái hơn khi cắt hành tây.

Cách chọn mua và bảo quản hành tây

Khi chọn mua hành tây, chúng ta nên chú ý đến vẻ ngoài của củ hành. Hãy chọn những củ hành có vỏ khô, không bị nứt hay ẩm ướt, vì những củ hành này sẽ tươi lâu hơn. Đặc biệt, hành tây nên được bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát và không có ánh nắng trực tiếp.

Để hành tây tươi lâu, tốt nhất nên để chúng ở nhiệt độ phòng, tránh để trong tủ lạnh vì sẽ làm hành dễ bị mềm và nhanh hỏng. Hành tây cũng có thể được bảo quản trong rổ hoặc giỏ có lỗ thoáng để không bị ẩm.

Tại sao hành tây lại gây cay mắt?

Khi cắt hành tây, các tế bào hành bị phá vỡ và giải phóng một enzyme gọi là alliinase. Enzyme này kết hợp với các chất khác trong hành tây để tạo ra axit sulfenic, chuyển thành khí gây kích ứng mắt, khiến chúng ta chảy nước mắt. Đây là lý do chính khiến chúng ta bị cay mắt khi cắt hành tây.

Với những mẹo đơn giản này, việc cắt hành tây sẽ không còn là vấn đề lớn đối với chúng ta nữa. Những cách như làm lạnh hành tây, sử dụng dao sắc, hay đeo kính bảo vệ mắt sẽ giúp chúng ta cắt hành một cách dễ dàng và thoải mái hơn. Bên cạnh đó, việc chọn mua và bảo quản hành tây đúng cách cũng góp phần quan trọng giúp chúng ta giữ hành tươi lâu và luôn sẵn sàng cho các món ăn yêu thích.

Theo aboluowang