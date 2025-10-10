Video clip 10 giây khiến 116 triệu người cay xè mắt

Trong căn bếp luôn có những mẹo đơn giản đến khó tin, nhưng nếu biết sớm thì chắc hẳn đã tiết kiệm được bao công sức. Điển hình là đoạn clip 10 giây trên TikTok hướng dẫn cách thái hành tây chỉ với 2 bước cơ bản. Thế mà nhờ sự nhanh gọn và hiệu quả, clip này đã thu về tới 116 triệu lượt xem cùng gần 6 triệu lượt thả tim. Những con số ấn tượng đủ chứng minh sức hút của chiếc mẹo 10 giây, tưởng vô tri nhưng lại xịn đỉnh nóc, đến mức nhiều người còn tiếc nuối vì không khám phá ra sớm hơn để áp dụng khi nấu nướng.

TikTok @casa_tips

Chỉ vỏn vẹn 10 giây nhưng mẹo thái hành tây đã dư sức chinh phục đông đảo người dùng toàn cầu nhờ sự đơn giản và tiện lợi. Cách làm cực kỳ dễ:

Trước hết, bóc sạch lớp vỏ ngoài rồi dùng dĩa cắm chắc vào phần giữa củ hành. Ở bước này bạn có thể thay thế bằng dao hoặc đũa, nhưng dĩa được ưa chuộng hơn vì có độ cứng và nhiều răng, giúp cố định củ hành chắc chắn, không bị trượt khi thao tác. Đây là bước quan trọng nhằm hạn chế tay tiếp xúc trực tiếp với nhựa hành.

Sau đó, bạn chỉ cần dùng tay giữ chắc cán dĩa, tay còn lại dùng dao bào hoặc dụng cụ nạo đưa qua lại nhẹ nhàng. Chỉ trong chớp mắt, củ hành sẽ được thái thành từng sợi mảnh hoặc lát mỏng đều tăm tắp. Vậy là chỉ với 2 thao tác, bạn vừa có thể thái hành tây nhanh gọn vừa giữ tay sạch sẽ, không lo ám mùi hăng.

Điều hay ho ở "chiếc mẹo" này đó là nó không chỉ áp dụng cho hành tây mà còn dùng được với nhiều loại củ quả khác như khoai tây, cà rốt hay củ cải khi cần thái lát hoặc bào sợi. Chỉ với vài vật dụng quen thuộc trong bếp và thao tác cực kỳ đơn giản, bạn đã có thể "xử đẹp" những nguyên liệu vốn dễ gây ám mùi, biến việc nấu nướng trở nên nhẹ nhàng và thoải mái hơn hẳn.

Ở phần bình luận của video, nhiều người không khỏi trầm trồ trước "phát minh" đơn giản mà đỉnh nóc. Nhiều người đã nhanh chóng áp dụng theo và khẳng định tính tiện lợi vượt ngoài sức tưởng tượng. Một số bình luận của CĐM: - Đã áp dụng, nhanh thật sự nhưng dao nạo phải sắc nha - Dễ thế này mà suốt 10 năm nấu nướng tôi đã không biết để áp dụng - 33 tuổi rồi giờ tôi mới phát hiện ra điều này - Thông minh quá, bạn vừa giúp tôi tiết kiệm được 4 ngày thái hành đấy - Làm sao mà tôi chưa từng nghĩ ra điều này trước đây chứ? - Sao tôi lại thấy điều này sau khi đã dành cả ngày chỉ để thái 5 củ hành tây nhỉ? - Mẹo vặt hay nhất mà tôi từng thấy trong thời gian gần đây.



