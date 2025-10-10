7 món đồ càng giữ trong nhà càng nghèo rớt mùng tơi

Có những món đồ tưởng chừng vô hại nhưng lại âm thầm hút cạn vận may của gia chủ. Nhà cửa bừa bộn, năng lượng trì trệ, những thứ này tồn tại càng lâu thì tài khí càng tiêu tán, tiền bạc chẳng biết bay đi đâu mất. Nếu muốn cuộc sống suôn sẻ, ví tiền rủng rỉnh, hãy kiểm tra ngay xem trong nhà bạn có 7 món này không.

1. Quần áo cũ chất đống

Nhiều người có thói quen giữ lại quần áo cũ để “phòng khi cần”. Nhưng quần áo lâu ngày không mặc không khác gì năng lượng cũ kỹ bị ứ đọng. Mỗi chiếc áo, chiếc quần đều mang theo khí vận của người mặc. Khi để chúng nằm lăn lóc, bám bụi, chúng sẽ hút lấy tà khí, khiến năng lượng tốt trong nhà không lưu thông. Dọn dẹp tủ quần áo, bỏ đi hoặc quyên góp những món đã lâu không dùng chính là cách đơn giản để giải phóng không gian và mở đường cho vận khí mới.

2. Bát đĩa sứt mẻ

Trong phong thủy, vật dụng ăn uống tượng trưng cho sự no đủ, sung túc. Nếu vẫn dùng bát đĩa sứt mẻ, bạn đang vô tình “mời gọi” sự thiếu thốn vào nhà. Những món đồ nứt vỡ tượng trưng cho tiền tài rò rỉ, vận may chia cắt. Đừng tiếc rẻ vài chiếc bát cũ, hãy thay mới ngay khi có dấu hiệu hư hại. Nhà bếp gọn gàng, vật dụng nguyên vẹn sẽ giúp thu hút năng lượng thịnh vượng.

3. Cây chết, hoa héo

Cây xanh mang sinh khí, nhưng khi đã khô héo, chúng lại trở thành biểu tượng của năng lượng tàn úa. Nhiều người tiếc công chăm sóc mà để mặc chậu cây héo trong góc phòng, điều này khiến không gian trĩu nặng và mất cân bằng. Hãy mạnh dạn bỏ đi cây chết, thay bằng chậu mới tươi tốt. Sự tươi xanh của cây cối giúp lưu thông khí tốt, khiến tài lộc và sức khỏe cùng nở rộ.

4. Đồng hồ hư hoặc dừng kim

Đồng hồ tượng trưng cho dòng chảy của thời gian và nhịp sống. Một chiếc đồng hồ dừng lại lâu ngày khiến dòng năng lượng trong nhà cũng bị “nghẽn mạch”. Theo quan niệm phong thủy, đồng hồ chết đặt ở phòng khách hay phòng ngủ có thể khiến công việc trì trệ, tiền tài khó tụ. Nếu không sửa được, tốt nhất hãy bỏ đi để vận khí được lưu thông.

5. Giày dép cũ nát

Giày dép gắn liền với hành trình di chuyển, đại diện cho con đường công danh và cơ hội. Giữ lại những đôi giày rách, mòn đế chẳng khác nào níu kéo vận xui. Mỗi lần bước ra khỏi nhà bằng đôi giày hỏng là bạn đang vô tình dẫm lên vận may của chính mình. Hãy chỉ giữ lại những đôi giày sạch, còn tốt, cất gọn gàng – đó là cách biểu thị sự sẵn sàng đón nhận những cơ hội mới.

6. Gương mờ, nứt, loang ố

Gương là vật phản chiếu năng lượng mạnh nhất trong nhà. Một tấm gương nứt vỡ hay mờ đục sẽ phản ngược năng lượng xấu trở lại, khiến gia chủ dễ gặp trục trặc về tiền bạc hoặc sức khỏe. Hãy lau gương thường xuyên, thay mới ngay khi có dấu hiệu nứt, để hình ảnh phản chiếu luôn sáng rõ, giúp vận khí và tinh thần được nâng lên.

7. Đồ điện hỏng, dây rối, vật dụng cũ kỹ

Tủ lạnh, quạt, đèn hư nhưng vẫn cắm trong ổ điện chỉ khiến năng lượng bị tiêu hao vô ích. Các thiết bị điện đại diện cho nguồn năng lượng sống, khi chúng không còn hoạt động, chúng hút ngược sinh khí của ngôi nhà. Hãy mạnh dạn loại bỏ, sửa hoặc thay mới để không gian được “thở”, giúp vận khí lưu thông và tiền bạc không còn thất thoát.

* Thông tin trong bài mang tính chiêm nghiệm, tham khảo



