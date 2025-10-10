Wake-up 247 tiếp năng lượng cho sinh viên “bùng nổ” cùng NSOC 2025

Cuối tuần vừa qua (04/10), trường Đại học Xây Dựng Hà Nội đã thực sự "bùng nổ" khi gần 8000 sinh viên hòa mình vào ngày hội NSOC Unitour 2025. Chương trình nằm trong khuôn khổ National Student Open Cup (NSOC) 2025 - Giải đấu Thể thao điện tử sinh viên toàn quốc do Ocean Entertainment Group (OEG) tổ chức.

Với tư cách là Đơn vị Đồng hành Vàng, Wake-up 247 đã mang đến một không gian trải nghiệm sôi động, gắn liền với tinh thần trẻ trung, đầy năng lượng. Tại đây, các bạn sinh viên vừa được thưởng thức hương vị nước tăng lực vàng Guarana, vừa tham gia những hoạt động thử thách để nhận những phần quà hấp dẫn.

Gian hàng của Wake-up 247 tại NSOC Unitour trường Đại học Xây Dựng Hà Nội.

Khác với một sự kiện eSports thông thường, NSOC Unitour được thiết kế như một ngày hội đa sắc màu. Sinh viên không chỉ theo dõi các trận vòng loại tựa game Đấu Trường Chân Lý kịch tính, mà còn được tham gia hàng loạt hoạt động thú vị: Talkshow "Bình dân học AI & Định hướng nghề nghiệp thời đại số"; Giao lưu cùng các KOLs nổi tiếng trong giới eSports; Chương trình âm nhạc, trình diễn cosplay đặc sắc, cùng hàng loạt hoạt động trải nghiệm với vô vàn phần quà hấp dẫn…

Tại gian hàng Wake-up 247, sinh viên không chỉ được tiếp năng lượng tức thì từ nước tăng lực vàng Guarana, mà còn có cơ hội tham gia thử thách "Sức bật dũng mãnh" để nhận những phần quà hấp dẫn, giao lưu cùng KOLs.

Được chiết suất từ hạt Guarana - chứa caffeine tự nhiên và gấp 2 lần so với hạt cà phê thông thường, nước tăng vàng Wake-up 247 giúp đập tan lờ đờ uể oải - dũng mãnh vượt lên.

Điểm nhấn lớn nhất trong NSOC Unitour tại trường Đại học Xây Dựng Hà Nội chính đêm nhạc hội mini concert với sự xuất hiện của dàn ca sĩ, nghệ sĩ tên tuổi như: Tiên Tiên, Ánh Sáng Aza, rapper Wxrdie, KayC, DJ Huy OEG, DJ Teddy Doox, DJ DSmall, MC Kevin…

Tất cả đã tạo nên một "ngày hội đa sắc", nơi Wake-up 247 tiếp thêm năng lượng để sinh viên "cháy" hết mình cùng eSports và giải trí.

Đồng hành cùng NSOC 2025, Wake-up 247 khẳng định cam kết gắn bó với thế hệ trẻ Việt Nam, đặc biệt là cộng đồng sinh viên yêu thích eSports. Với thành phần chiết xuất từ Guarana - nguồn năng lượng vàng giúp tỉnh táo, tập trung và bền bỉ, Wake-up 247 mong muốn trở thành "người bạn đồng hành" của sinh viên trên mọi hành trình: học tập, thi đấu và giải trí.

Sau điểm đến đầu tiên tại Trường Đại học Xây Dựng Hà Nội, hành trình NSOC Unitour 2025 sẽ tiếp tục lan tỏa đến 5 trường Đại học khác tại Hà Nội và TP. HCM, mang đến một "đại tiệc giải trí" kết hợp eSports - Âm nhạc - Cosplay - Trải nghiệm số dành riêng cho sinh viên Việt Nam.

NSOC 2025 là giải đấu Thể thao điện tử dành riêng cho sinh viên Việt Nam. Giải đấu có quy mô hơn 10 tỷ đồng, riêng tổng giải thưởng lên đến 2 tỷ đồng, tranh tài ở hai tựa game Valorant và Đấu Trường Chân Lý. NSOC 2025 có thể nói là sự kiện eSports tầm cỡ và đáng mong đợi nhất trong năm đối với cộng đồng sinh viên Việt Nam.

NSOC 2025 được tổ chức bởi OEG, dưới sự tham gia tư vấn, đồng hành hỗ trợ của Ủy ban Olympic Việt Nam, phối hợp đồng tổ chức cùng BEAT Network, đơn vị triển khai OEG Studio. Giải đấu chính thức mở cổng đăng ký từ ngày 11/09 đến ngày 27/10/2025. Chung kết Quốc gia dự kiến diễn ra vào cuối tháng 11 tại thủ đô Hà Nội.

