Ông bà nói: Nhà là gốc của tài - 3 nơi càng sạch thì lộc càng tụ, làm ăn trơn tru như bôi mỡ

Người xưa có câu “nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm”, nhưng ít ai biết, việc giữ cho nhà cửa tinh tươm còn ảnh hưởng trực tiếp đến vận khí – tài lộc của gia chủ. Đặc biệt là 3 góc “nhạy cảm” trong nhà: nơi mà nếu để bẩn, để lộn xộn, không chỉ làm giảm năng lượng tích cực mà còn khiến tiền tài khó tụ, sức khỏe hao mòn, việc làm ăn trục trặc. Ngược lại, nếu bạn chăm chút để ba góc này luôn sáng sủa, gọn gàng, sạch sẽ, thì chẳng khác gì đang mở toang cánh cửa đón tài khí, gọi vận may ùa vào.

1. Góc bếp, nơi giữ lửa, giữ tiền

Trong phong thủy, bếp chính là “tài khố” của ngôi nhà – nơi tích tụ năng lượng của tiền bạc và của cải. Người ta vẫn nói “bếp có lửa, nhà có của” là vì thế.

Thế nhưng nhiều gia đình lại để góc bếp đầy dầu mỡ, bát đũa ngổn ngang, thậm chí góc tường bám đen vì ám khói. Điều này khiến hỏa khí bị uế tạp, tài khí không lưu thông, vận may cứ thế trôi đi.

Nếu muốn bếp “giữ của” tốt, hãy giữ 3 nguyên tắc vàng:

- Luôn sạch mặt bếp – khô sàn – trống rác.

- Không để bát đĩa bẩn qua đêm.

- Định kỳ lau tường, hút mùi và thay miếng rửa bát.

Một căn bếp sáng sủa, sạch thơm không chỉ khiến bữa cơm ngon hơn, mà còn khiến vận khí trong nhà ấm áp, thịnh vượng, sinh tài đắc lộc.

2. Góc nhà vệ sinh, nơi tẩy uế, lọc khí xấu

Nhiều người không để ý, nhưng nhà vệ sinh là nơi dễ tích tụ âm khí nhất. Chỉ cần ẩm thấp, mốc meo, cống thoát nước tắc nghẽn... là ngay lập tức sinh ra mùi hôi, vi khuẩn và nguồn năng lượng tiêu cực.

Theo phong thủy, nhà vệ sinh bẩn chẳng khác nào “lỗ rò tài lộc” – tiền có vào cũng nhanh chóng trôi ra ngoài.

Vì vậy, đừng tiếc chút công dọn dẹp. Chỉ cần giữ nhà vệ sinh luôn:

- Khô thoáng, sạch sáng, không mùi.

- Nắp bồn cầu luôn đậy khi không dùng.

- Đặt thêm cây xanh nhỏ như trầu bà, lưỡi hổ hoặc than hoạt tính để hút khí độc.

Chỉ cần tinh tươm một chút, năng lượng trong phòng sẽ được “tẩy rửa”, giúp tài khí lưu thông, sức khỏe dồi dào, tinh thần nhẹ nhõm.

3. Góc cửa chính, nơi đón khí, gọi lộc

Cửa chính là “miệng khí” của ngôi nhà, nơi nạp tài vận và cũng là nơi đầu tiên “đón thần tài” ghé thăm. Nếu khu vực này lộn xộn, giày dép vứt lung tung, thảm chùi chân dơ dáy… chẳng khác nào chặn đường tiền bạc.

Cách đơn giản nhất để “mở cửa đón tài” là:

- Giữ cửa sạch, không bụi, không rác.

- Giày dép xếp gọn một bên, tránh chắn lối ra vào.

- Đặt thêm một chậu cây phong thủy nhỏ như kim tiền, kim ngân, vạn niên thanh để “gọi lộc” về nhà.

Chỉ cần mỗi sáng mở cửa ra thấy sáng sủa, tinh tươm, là bạn đã tự nạp năng lượng tích cực cho cả ngày, làm ăn tự nhiên cũng hanh thông, thuận buồm xuôi gió.



