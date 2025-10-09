Ngày nay, nhiều món đồ từng được xem là không thể thiếu trong mỗi gia đình lại dần mất đi chỗ đứng. Có những thứ một thời gắn liền với hình ảnh sang trọng, tiện nghi, thậm chí còn được coi là tài sản quý giá, nhưng trong cuộc sống hiện đại chúng lại trở thành đồ thừa thãi, chiếm chỗ nhiều hơn là mang lại lợi ích. Thói quen sống gọn gàng, tối giản và đề cao sự tiện dụng khiến giới trẻ sẵn sàng nói không với những vật dụng cồng kềnh, dù có cho miễn phí cũng chẳng mấy ai muốn mang về.

1. Bàn trà cỡ lớn

Trước kia, một chiếc bàn trà to đặt giữa phòng khách không chỉ dùng để bày biện mà còn được xem như biểu tượng của sự bề thế. Trên mặt bàn thường đầy đủ từ lọ hoa, gạt tàn cho tới bánh kẹo hay hoa quả, khách bước vào liền cảm nhận ngay không khí sang trọng. Tuy nhiên với thế hệ trẻ, bàn trà cỡ lớn lại trở thành món đồ cồng kềnh, chiếm nhiều diện tích mà ít khi được tận dụng. Họ ưu ái những chiếc bàn nhỏ hoặc bàn phụ gọn nhẹ, có thể linh hoạt di chuyển hoặc cất đi khi cần để giữ không gian thoáng đãng, tiện nghi và dễ chịu hơn.

2. Tủ quần áo khổng lồ

Những chiếc tủ quần áo to cao, nặng nề tuy có sức chứa lớn nhưng lại chiếm quá nhiều diện tích, khiến căn phòng trở nên bí bách. Việc vệ sinh, di chuyển hay sắp xếp cũng vô cùng bất tiện, mất thời gian và công sức. Thay vào đó, nhiều người ngày nay chuộng các mẫu tủ nhỏ gọn, thiết kế tối giản hoặc tủ mở hiện đại. Không chỉ tiết kiệm không gian, kiểu tủ này còn giúp việc sắp xếp quần áo trở nên dễ dàng, gọn gàng và linh hoạt hơn.

3. Chậu ngâm chân massage

Có thời gian, chậu ngâm chân từng là món quà công nghệ được săn lùng, nhờ những tính năng như giữ nhiệt, sục nước và massage mang lại cảm giác thư giãn hơn hẳn việc ngâm chân thông thường. Thế nhưng thực tế sử dụng lại không mấy như mong đợi. Mỗi lần dùng phải chuẩn bị nước, cắm điện rồi sau đó lại mất công đổ bỏ, lau chùi và cất giữ. Sự bất tiện khiến nhiều người nhanh chóng bỏ xó, để chậu nằm im trong kho, dần dần biến thành món đồ tốn chỗ thay vì vật dụng chăm sóc sức khỏe hữu ích.

4. Khăn phủ bàn ăn

Khăn phủ bàn ăn từng được coi là vật dụng hữu ích để bảo vệ bề mặt bàn, tránh trầy xước hay hỏng hóc khi thức ăn, nước uống rơi vãi. Chỉ cần giặt sạch khăn là bàn lại như mới. Thế nhưng hiện tại, món đồ này ngày càng bị xem là rườm rà và kém thẩm mỹ. Không chỉ dễ bám bẩn, khó giữ được sự tinh tươm mà còn khiến không gian ăn uống trông lỗi thời, thiếu gọn gàng. Vì vậy, nhiều gia đình giờ đây ưu tiên để bàn trần hoặc sử dụng miếng lót tiện lợi, vừa vệ sinh nhanh chóng vừa giữ được vẻ hiện đại cho phòng ăn.

5. Máy khâu cũ

Ngày trước, máy khâu được xem là tài sản quý giá, có trong nhà là niềm tự hào của không ít gia đình. Nhưng trong nhịp sống hiện đại, món đồ này gần như không còn đất dụng võ. Quần áo hỏng chỉ cần mang ra tiệm sửa, nhanh gọn mà không mất công ngồi cặm cụi may vá. Chưa kể những chiếc máy khâu cũ kỹ thường chiếm diện tích, nặng nề và khó bảo quản, khiến chúng dần trở thành món đồ bỏ xó, chỉ còn lại giá trị kỷ niệm hơn là công năng thực tế.

Theo Toutiao