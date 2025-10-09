Đây xứng đáng là chiếc áo len “must-have” trong tủ đồ của hội trai xinh gái đẹp

Nếu để chọn một chất liệu vừa ấm áp, vừa tinh tế để đồng hành trong mùa lạnh, thì những chiếc áo len sợi souffle của UNIQLO chắc chắn là ứng cử viên sáng giá với quá nhiều lựa chọn đa dạng cho cả nam và nữ: Từ cardigan dáng ngắn thời thượng; đến những mẫu áo len cổ tròn kinh điển chưa bao giờ vắng mặt trong những bản phối thu đông; hay những chiếc áo len cổ kéo khoá với nhiều cách "style" để bạn biến hoá hợp phong cách.

Cùng với bản màu đa sắc, không ngạc nhiên khi các trai xinh gái đẹp ưu ái lựa chọn những item với chất liệu len sợi souffle của UNIQLO để xúng xính tận hưởng không khí mùa thu ở Việt Nam lẫn khi vi vu khám phá trời Tây.

Những chiếc áo với chất liệu souffle yarn êm mềm đồng hành cùng Helly Tống, Sơn Đoàn, Bạch Lưu Dương, Linh Sim tận hưởng khung cảnh mùa thu - khi sắc lá và tiết trời se lạnh trở thành phông nền hoàn hảo cho những bản phối thanh lịch.

Điểm thú vị khiến các tín đồ thời trang mê mẩn dòng áo len sợi souffle của UNIQLO không chỉ đến từ phom dáng hay màu sắc. Nếu đã từng thưởng thức món bánh souffle bông xốp, mềm mịn, hẳn bạn có thể mường tượng ngay xúc cảm khi chạm tay vào những item này. Trái ngược với nhận định rằng áo len thường gây ngứa, dễ xù lông, những trang phục với chất liệu souffle yarn của UNIQLO mềm mại tới mức bạn có thể mặc trực tiếp trên da mà vẫn cảm thấy nhẹ nhàng và dễ chịu.

Và nếu đang tìm kiếm ý tưởng để lên đồ thật xinh tươi, rạng ngời trong những ngày cuối năm, thì cứ chịu khó theo dõi newsfeed của dàn KOL và content creator mặc đẹp để học tập ngay bí quyết mix match ấn tượng!

Trong những ngày thu rong ruổi Edinburgh của Helly Tống, người bạn đồng hành dịu dàng của cô là những chiếc áo len sợi souffle UNIQLO - "mềm mại, êm ái, nhẹ bẫng như áng mây". Và như để hòa mình vào không gian tĩnh lặng, cổ kính của thành phố này, Helly đã chọn phối trên những gam màu trầm kinh điển - navy, nâu, xám. Nếu chiếc áo cardigan len sợi souffle và áo len sợi souffle cổ kéo khoá giúp Helly khoe khéo những gam màu được layering vừa vặn, thì bản phối với áo len sợi souffle cổ ba phân màu nâu chocolate cùng quần jeans suông xanh nhạt là lựa chọn không thể hợp hơn cho một ngày thu đông "nổi hứng" dạo chơi bất chợt.

Bên cạnh bảng màu cơ bản, nếu để chọn ra một màu sắc mới mẻ của mùa thu đông này, thì có lẽ "Purple is the new Pink" là câu nói được các tín đồ truyền tai nhau nhiều nhất. Gam màu tím pastel xu hướng đã được UNIQLO đưa vào những chiếc áo len sợi souffle, mang đến cảm giác ngọt ngào và tươi mới để hội trai xinh gái đẹp tha hồ nổi bật giữa phố đông.

Tự thú nhận sở thích… ít mặc màu mè, Bynellie vẫn "giải đề" phối màu tím ngon ơ! Trong outfit đầu tiên, cô nàng chọn chiếc áo cardigan màu tím pastel dáng crop boxy với độ relaxed nhẹ nhàng nhờ chất len mềm mịn. Ở bản phối này, Bynellie chỉ diện 2 item đơn giản là áo thun trắng và quần jeans dáng rộng ống rũ, để mọi sự chú ý tập trung vào sắc tím pastel ấn tượng. Tới outfit thứ 2, Bynellie mang đến cái nhìn đậm chất Ivy League với những layer ton-sur-ton trên gam màu tím và ánh tím. Đặc biệt, sự tương phản giữa chất liệu satin bóng của chân váy và độ xù mềm của áo len cổ tròn khiến tổng thể có sự cân bằng hơn.

Cũng chọn một chiếc áo len sợi souffle cổ tròn màu pastel, cũng layer ton-sur-ton và phối style Ivy League, nhưng bản phối của Linh Sim lại mang đến cái nhìn tiểu thư và nữ tính hơn. Bí quyết nằm ở cách cô nàng chọn một chiếc áo sơ mi với độ crop vừa phải ngang tầm áo len, phối với quần váy dáng xòe trẻ trung. Đây chính là công thức dành cho những cô bạn theo style ngọt ngào. Và cho những ngày chỉ hơi se lạnh như bên trời Anh, bạn cũng có thể khoác hờ chiếc áo len trên vai để tạo điểm nhấn.

Bên cạnh dáng áo len cổ tròn quen thuộc, chiếc áo len sợi souffle cổ kéo khoá cũng là lựa chọn được nhiều tín đồ ưu ái trong mùa thu đông năm nay. Không cần quá nhiều chi tiết cầu kỳ, cô nàng Bạch Lưu Dương chỉ cần mở nhẹ cổ áo, khoe trọn phần cổ và xương quai xanh thanh thoát trong một ngày đi chơi nhẹ nhàng tại Paris. Còn nếu muốn phối layering như Sơn Đoàn thì chi tiết cổ kéo khoá lại càng hợp lý. Bạn cũng có thể dựng thẳng cổ áo để tổng thể trông ấm áp, cá tính hơn.

Với các tín đồ của mùa lạnh, thì có lẽ một chiếc cardigan không bao giờ là đủ, bởi đây là item linh hoạt nhất để phối nên những bộ outfit chuẩn thu đông. UNIQLO cũng kịp thời "lên kệ" mẫu cardigan sợi souffle dáng ngắn với 7 lựa chọn màu sắc, từ những gam trầm như nâu, xanh olive đến những tông sáng như trắng, be, tím để hội mặc đẹp tha hồ lựa chọn. Dáng cardigan crop nhẹ, suông rộng thoải mái, cùng chất liệu souffle yarn nhẹ nhàng và mềm mại khiến những bản phối layering không hề "ngộp thở", mà rất tinh tế và thanh thoát.

Còn nếu đang "bí ý tưởng" phối cardigan, thì loạt gợi ý siêu đa dạng của TikToker alu.de.buheki chỉ với một chiếc cardigan sợi souffle màu xám của UNIQLO hẳn sẽ khiến các bạn trẻ "chốt đơn" luôn và ngay! Phối basic với sơ mi, quần jeans; preppy khi thay quần bằng chân váy ngắn; hay hoá "nữ sinh Nhật Bản" với sơ mi dài, chân váy xếp ly dáng lửng, thêm phụ kiện cà vạt và mũ beret… Đây quả là gợi ý chất lượng để các nữ "học xinh" tự tin diện cardigan cả tuần không chán!