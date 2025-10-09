Sữa tươi tiệt trùng hương trái cây mới từ TH true MILK có gì mà cả nhà thích mê?

Vừa qua, Sữa tươi tiệt trùng Hương Chuối Tự Nhiên TH true MILK - Sản phẩm mới toanh từ Tập đoàn TH đã chính thức "lên kệ", tiếp tục mang đến cho người dùng thêm lựa chọn hương vị mới từ sữa tươi sạch của TH true MILK.

Được ví như "tân binh toàn năng", Sữa tươi tiệt trùng Hương Chuối Tự Nhiên TH true MILK nhanh chóng được đông đảo người dùng ở nhiều độ tuổi yêu thích. Từ người lớn đến trẻ nhỏ, cả nhà ai cũng đều mê mẩn hương trái cây mới này.

Không chỉ là nguồn dinh dưỡng lành mạnh, tiện lợi cho cả gia đình, Sữa tươi tiệt trùng Hương Chuối Tự Nhiên TH true MILK còn là một trong những bước tiến tiếp theo của Tập đoàn TH trong hành trình sáng tạo những sản phẩm tốt cho sức khỏe, dinh dưỡng từ thiên nhiên và đáp ứng khẩu vị đa dạng của người tiêu dùng Việt.

