Gục trước 4 bảo bối skincare này: Càng dùng càng thấy đẹp, mỗi lần soi gương đều phải ngẩn ngơ

Chăm sóc da không chỉ dừng lại ở việc dưỡng mặt mà còn cần chú trọng đến những vùng nhỏ nhưng dễ "tố cáo" tuổi tác và sự mệt mỏi như mắt và môi. Một làn da đẹp toàn diện phải đi cùng đôi mắt tươi sáng không nếp nhăn và đôi môi mềm mịn, căng mọng. Chính vì vậy, bên cạnh chu trình skincare quen thuộc, chị em đừng quên đầu tư thêm các sản phẩm chuyên biệt cho hai vùng da này.

Dưới đây là 4 món chăm sóc mắt và môi được yêu thích, vừa giúp dưỡng ẩm, phục hồi vừa mang lại vẻ ngoài rạng rỡ, cuốn hút hơn mỗi ngày. Đặc biệt, nhân dịp 10.10, các sản phẩm này đang được bán với mức giá cực hời trên Shopee, chị em tranh thủ sắm ngay kẻo lỡ.

1. Tẩy trang mắt môi Shiseido Instant Eye And Lip Makeup Remover

Không chỉ nổi tiếng với các dòng dưỡng da cao cấp, Shiseido còn chinh phục tín đồ làm đẹp bằng sản phẩm tẩy trang mắt môi tiện dụng. Với công thức cải tiến, sản phẩm dễ dàng làm tan chảy mascara chống nước, eyeliner hay son lì cứng đầu chỉ sau vài lần lau, nhưng vẫn dịu nhẹ, không gây cay rát vùng da mỏng manh quanh mắt và môi. Bên cạnh khả năng làm sạch vượt trội, dung dịch tẩy trang này còn giúp cân bằng pH, giữ độ ẩm tự nhiên cho da, mang lại cảm giác mát mịn và dễ chịu sau khi sử dụng. Thành phần chiết xuất từ thiên nhiên an toàn, là lựa chọn lý tưởng ngay cả với làn da nhạy cảm.

Nơi mua: Shopee

2. Son dưỡng Sulwhasoo Perfecting Lip Color

Sulwhasoo Perfecting Lip Color là dòng son dưỡng cao cấp, kết hợp hoàn hảo giữa trang điểm và chăm sóc môi. Chất son mềm mịn, lên màu nhẹ nhàng, mang đến sắc môi tự nhiên nhưng vẫn toát lên nét tinh tế, sang trọng. Điểm cộng nổi bật nằm ở khả năng dưỡng ẩm chuyên sâu nhờ chiết xuất thảo dược quý từ nhân sâm cùng các thành phần thiên nhiên đặc trưng của Sulwhasoo. Nhờ đó, đôi môi luôn duy trì được sự mềm mại, hạn chế khô nứt và dần trở nên căng mọng, tươi tắn hơn. Thiết kế vỏ son tinh xảo, sang chảnh khiến sản phẩm càng thêm cuốn hút ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Nơi mua: Shopee

3. Kem vùng mắt cải thiện nếp nhăn OHUI Age Recovery Cream

Với công thức chứa Baby Collagen độc quyền của OHUI kết hợp cùng các dưỡng chất tái tạo da, sản phẩm giúp làm đầy rãnh nhăn, tăng độ đàn hồi và mang lại vẻ mịn màng tươi trẻ cho đôi mắt. Chất kem mỏng nhẹ, dễ thẩm thấu, không gây bết dính, phù hợp sử dụng cả sáng lẫn tối. Kiên trì sử dụng đều đặn, vùng da quanh mắt sẽ dần trở nên săn chắc, sáng khỏe, giảm rõ rệt quầng thâm và bọng mắt.

Nơi mua: Shopee

4. Mặt nạ ngủ cho môi Laneige Lip Sleeping Mask

Laneige Lip Sleeping Mask là sản phẩm chăm sóc môi đình đám được nhiều tín đồ làm đẹp yêu thích. Với kết cấu dạng balm đặc trưng, mặt nạ ngủ này hoạt động suốt đêm, giúp loại bỏ tế bào chết, làm mềm lớp da môi khô ráp và phục hồi độ ẩm sâu. Công thức chứa Berry Mix Complex giàu vitamin C cùng các chất chống oxy hóa từ quả mọng, không chỉ dưỡng ẩm mà còn mang lại làn môi hồng hào, tươi tắn hơn. Điểm cộng lớn là mùi hương ngọt ngào dễ chịu, tạo cảm giác thư giãn khi sử dụng. Sau một đêm, đôi môi trở nên mềm mịn, căng mọng, sẵn sàng cho lớp son hôm sau lên chuẩn màu và đẹp hơn.

Nơi mua: Shopee

