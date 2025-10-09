‘Công thức’ săn hàng hiệu dịp 10/10 của các tín đồ mua sắm online

Shopee Mall - nơi Gen Z an tâm mua sắm hàng chính hãng

Hào Phạm (27 tuổi, Cà Mau) từng khá đắn đo khi lần đầu mua laptop trên Shopee. "Khi ấy, mình khá phân vân vì giá trên Shopee Mall rất tốt nhưng đó là lần đầu mình mua hàng trực tuyến giá trị cao. Lúc nhận hàng, mình thấy đây là sự lựa chọn sáng suốt vì đơn được đóng gói cẩn thận, máy không gặp trục trặc, mã bảo hành cũng được gửi về số điện thoại của mình", Hào kể.

Sau trải nghiệm ấy, gần như mỗi khi cần mua đồ như đồng hồ, giày thể thao... từ các thương hiệu chính hãng, Hào đều kiểm tra trước giá và ưu đãi trên Shopee Mall.

"Với việc đảm bảo hàng chính hãng cùng chính sách đổi trả linh hoạt, mình rất an tâm khi mua sắm trên Shopee Mall. Chi phí mua sắm cũng được tối ưu khi có Voucher Xtra, ưu đãi từ livestream và của riêng thương hiệu", Hào phân tích.

Một đơn hàng tai nghe chính hãng từ Shopee Mall giúp Hào tiết kiệm đến 500.000 đồng.

Với Hào, mua sắm trực tuyến giờ đây vừa phải đem lại sự an tâm, vừa phải tối ưu chi phí, công sức, và Shopee Mall đã đáp ứng được tất cả các tiêu chí ấy. Biết được 10/10 là Đại tiệc thương hiệu trên Shopee, Hào đã cập nhật thông tin và chuẩn bị săn Voucher Xtra lên đến 10 triệu đồng cùng ưu đãi của Shopee Mall giảm đến 50%. Từ kinh nghiệm mua sắm dịp Mega Sale trước, Hào tự tin sẽ chốt được vài sản phẩm với giá tốt.

Shopee Premium - "vũ trụ" hàng high-end kèm quà xịn

Từng du học nước ngoài, chị Hằng Huỳnh (1992, TP.HCM) sớm tiếp cận và ưa chuộng thương hiệu cao cấp quốc tế. Thời gian đầu trở về Việt Nam, chị gặp khó khăn khi tìm mua các sản phẩm quen dùng. "Hồi đó, sản phẩm nhập chính hãng về Việt Nam từ các thương hiệu cao cấp không phải lúc nào cũng có sẵn. Mình phải dành thời gian ra các trung tâm thương mại lớn để hỏi thông tin và mua hàng", chị Hằng tâm sự.

Mọi chuyện thay đổi từ khi chị biết đến Shopee Premium - nơi chị gọi vui là "vũ trụ high-end chính hãng". Giờ đây, chị thường đặt hàng từ các thương hiệu thuộc Shopee Premium. Hơn thế, mỗi khi muốn dùng thử sản phẩm của một thương hiệu cao cấp, chị Hằng đều tìm trên Shopee Premium trước, "Nếu thương hiệu ấy đã có mặt trên Shopee Premium, mình sẽ yên tâm chốt đơn ngay".

Điều khiến chị thích thú hơn cả là trải nghiệm mua sắm qua livestream cùng các KOL, trong đó chị đặc biệt yêu thích blogger Hannah Olala. Mỗi phiên live, chị vừa được nghe tư vấn chi tiết về sản phẩm, vừa có cơ hội nhận quà tặng giá trị lớn. Tháng 10 này, chị Hằng tiếp tục đặt lịch chờ livestream tiếp theo của Hannah Olala với Shopee Premium, dự kiến có nhiều voucher và combo quà tặng chưa từng có trong các đợt sale trước đây.

Chị Hằng tranh thủ chọn sản phẩm để sẵn sàng chốt đơn dịp 10/10.

Bên cạnh chuẩn bị cho Mega Sale 10/10 như thêm sẵn sản phẩm muốn mua vào giỏ hàng, chị Hằng chia sẻ bản thân cũng đón chờ đến sinh nhật lần thứ 5 của Shope Premium trong tháng này, "vũ trụ high-end chính hãng" chắc chắn sẽ có thêm nhiều chương trình thú vị dành cho người dùng.

ShopeeVIP và chương trình thành viên - bí kíp "ẵm" voucher độc quyền

Là người mẹ hai con, đồng thời quản lý cửa hàng thời trang và homestay, chị Uyên Võ (sinh năm 1994, Huế) luôn phải tối ưu mọi thứ - từ thời gian cho đến chi tiêu. Vì vậy, mua sắm trực tuyến dần trở thành thói quen của chị.

Tìm giải pháp nâng cao trải nghiệm mua sắm, chị lựa chọn đăng ký ShopeeVIP và thành viên thân thiết của các thương hiệu Shopee Mall và Shopee Premium. Với ShopeeVIP, chị được nhận voucher mỗi ngày cùng ưu đãi riêng từ thương hiệu cho ngày Mega Sale. Shopee Mall lại cho khách hàng thân thiết như chị Uyên loạt quyền lợi riêng như tích điểm, quà tặng, ưu đãi sinh nhật...

"Các chương trình quyền lợi đã nâng tầm trải nghiệm mua sắm trực tuyến của mình. Ngoài sự tiện lợi, ShopeeVIP và chương trình khách hàng thân thiết đem đến cho mình đa dạng các đặc quyền, từ voucher, quà tặng sinh nhật đến tích điểm đổi sản phẩm… Các quyền lợi này đi kèm ưu đãi chỉ có trong Mega Sale giúp mình tối ưu được nhiều chi phí", chị tâm sự.

Chị Uyên tối ưu thời gian, chi phí nhờ ShopeeVIP và chương trình khách hàng thân thiết.

Được biết ShopeeVIP mới thêm quyền lợi độc quyền từ các thương hiệu Shopee Premium, cùng ưu đãi Shopee Mall giảm đến 50% chỉ có trong đại tiệc thương hiệu lần này, chị Uyên quyết định tận dụng đồng thời nhiều voucher để chốt đơn với giá tốt nhất cho ngày 10/10 tới.

