7 kiếp xui xẻo mới mua trúng 6 loại cốc này: Uống nước mà như “uống độc”, sức khỏe bay màu từng ngày

Tưởng rằng chỉ cần rót nước vào là xong, ai ngờ cái cốc tưởng vô tri ấy lại có thể trở thành “sát thủ thầm lặng” trong mỗi ngụm nước hằng ngày. Một báo cáo gần đây cho thấy trung bình mỗi gia đình sở hữu từ 8 đến 15 chiếc cốc, nhưng không phải cái nào cũng an toàn. Thị trường tràn ngập đủ loại “cốc độc” – càng bắt mắt càng tiềm ẩn nguy cơ, càng trend càng dễ rước bệnh. Dưới đây là 6 loại cốc được chuyên gia cảnh báo là “bỏ ngay kẻo muộn”, vì uống lâu ngày chẳng khác nào tự rút ngắn tuổi thọ.

1. Loại đầu tiên là cốc sứ có vân rạn giá rẻ

Thứ mà nhiều người tưởng là “đồ cổ sang chảnh”, thậm chí còn tự hào gọi là “cốc nuôi trà”. Thực ra, chính những vết rạn nhỏ li ti là nơi bám bẩn, giữ ẩm, tạo điều kiện cho vi khuẩn sinh sôi. Một cuộc kiểm nghiệm ở Trung Quốc từng cho thấy chỉ sau ba tháng sử dụng, lượng vi khuẩn trong vết nứt cao gấp 23 lần mức cho phép. Nghĩa là mỗi ngụm trà, bạn đang uống kèm cả “súp vi khuẩn”.

2. Tiếp theo là cốc thủy tinh dày kiểu “búa đập” kém chất lượng

Loại này từng cực kỳ thịnh hành. Vẻ ngoài long lanh, trong suốt khiến ai cũng muốn mua, nhưng chính độ dày của đáy cốc là vấn đề. Khi đổ nước nóng, phần trong và ngoài giãn nở không đều, cốc dễ nổ bất ngờ, gây bỏng tay hoặc vỡ vụn trên bàn. Các phiên bản có màu lại càng nguy hiểm, vì lớp sơn phun ngoài bong tróc nhanh, hòa vào nước, khiến bạn vô tình nuốt luôn lớp hóa chất công nghiệp.

3. Cốc có tai hình thú cũng là một “cú lừa thị giác”

Nhìn qua thì ngộ nghĩnh, đáng yêu, nhưng thực tế gần như không thể dùng. Uống bên trái vướng tai, uống bên phải đụng cằm, cốc trở thành món đồ trưng bày chứ chẳng ai chịu dùng để uống nước. Đã thế, chất liệu lại mỏng manh, dễ mẻ, một cú va nhẹ là nứt ngay.

4. Nguy hiểm không kém là cốc giữ nhiệt rẻ tiền "giả sang chảnh"

Loại cốc này mô phỏng ly giấy của các thương hiệu cà phê nổi tiếng. Loại này thường được giới văn phòng, học sinh ưa chuộng vì đẹp và tiện. Nhưng chỉ cần đổ nước trên 55 độ, áp suất trong cốc tăng, nắp bật tung, nước nóng phun thẳng mặt. Không ít người đã bị bỏng nặng chỉ vì chủ quan. Thực tế, nhà sản xuất đã ghi chú “không dùng cho nước nóng”, nhưng dòng cảnh báo bé tí xíu nằm khuất dưới đáy cốc – chẳng mấy ai đọc tới.

5. Cốc “giả gốm” phủ men công nghiệp cũng đang tràn lan trên sàn thương mại điện tử

Các quảng cáo tung hô “lớp phủ gốm cao cấp”, “chống bám bẩn”, “dễ vệ sinh”, song phần lớn chỉ là inox tráng hợp chất công nghiệp như oxit nhôm, silicon, magie… Dùng vài tuần lớp phủ bong tróc, gặp nước chua như nước chanh hay nước trái cây là ăn mòn, rồi từng mảnh nhỏ rơi vào nước uống. Uống lâu ngày, cơ thể hấp thụ lượng nhỏ hóa chất mà không hề hay biết.

6. Cuối cùng là loại cốc “eo thon” giá rẻ đang hot trên mạng xã hội

Nhìn thì sang, nhưng phần đáy nhỏ khiến cốc cực kỳ mất cân bằng. Đặt trên bàn chỉ cần chạm nhẹ là đổ. Một cốc cà phê đổ ra, bàn phím, giấy tờ, điện thoại... đều “ra đi”. Sơn phủ ngoài cũng cực dễ bong, phần miệng cốc sau vài lần rửa có thể loang lổ, thậm chí rơi vụn màu sơn xuống nước.

Nhiều người nghĩ “uống nước thôi, sao nghiêm trọng thế”, nhưng thực tế đây là vật dụng tiếp xúc trực tiếp với cơ thể mỗi ngày. Một chiếc cốc an toàn phải có bốn tiêu chí: chất liệu sạch (thủy tinh borosilicate, inox 304 hoặc 316), cấu trúc đơn giản dễ rửa, không sơn phun hay mạ màu, và đến từ thương hiệu có kiểm định rõ ràng.

Đừng để một chiếc cốc đẹp trở thành nguyên nhân khiến sức khỏe xuống dốc. Bởi nếu chọn nhầm, bạn không chỉ mất tiền mà còn đang đánh cược cả tuổi thọ của chính mình.

