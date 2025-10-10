Quá nể độ ăn chơi của vợ chồng Đoàn Văn Hậu: Soi phát ra ngay món đồ giá trăm triệu chình ình góc nhà!

Cư dân mạng vốn không xa lạ với hình ảnh Doãn Hải My đảm đang trong bếp, khi thì cắm hoa, lúc lại tỉ mỉ nấu nướng. Mới đây, cô nàng tiếp tục gây sốt với đoạn video vào bếp trổ tài làm bánh, ghi điểm tuyệt đối bởi sự khéo léo và chỉn chu trong từng công đoạn. Bên cạnh những lời khen cho Hải My, lần này tâm điểm chú ý còn đổ dồn vào một món đồ, không đâu khác chính là chiếc tủ lạnh đặt gọn gàng ở góc bếp. Có thể thấy trong căn biệt thự bạc tỷ vừa hoàn thiện của vợ chồng Văn Hậu - Hải My, sự xuất hiện của món gia dụng "đắt xắt ra miếng" đã khiến dân tình cảm thấy vô cùng thích thú và tò mò.





Không quá khó để cư dân mạng tìm ra "in tư" của chiếc tủ lạnh đắt đỏ. Đây là sản phẩm đến từ thương hiệu Panasonic, thuộc dòng cao cấp PRIME Edition, một trong những phiên bản hiện đại và tinh xảo nhất của hãng. Sở hữu thiết kế sang trọng và công nghệ tiên tiến, chiếc tủ lạnh này khiến nhiều người choáng ngợp khi có mức giá lên đến cả trăm triệu, tuỳ nơi phân phối mà dao động từ 117 - 135 triệu đồng.

Tủ sở hữu thiết kế 6 cánh, trang bị công nghệ hiện đại với khả năng khử mùi mạnh mẽ, vô hiệu hóa 99,99% vi khuẩn và giảm tới 90% dư lượng thuốc trừ sâu. Không chỉ vậy, tủ còn có nhiều tính năng cao cấp như: ngăn đông mềm chuẩn -3°C (giúp giữ thực phẩm tươi ngon suốt 7 ngày, có thể chế biến ngay mà không cần rã đông), chức năng cấp đông siêu tốc (giúp hạn chế chảy nước sau rã đông, bảo quản thực phẩm ở trạng thái thơm ngon tối ưu), hệ thống nước lọc mát lạnh ngay trên cánh tủ (với ngăn chứa kháng khuẩn, khử mùi cùng sức chứa lên tới 4L nước).

Thêm vào đó, một điểm cộng đáng chú ý là khả năng kết nối và điều khiển trực tiếp qua điện thoại, cho phép tùy chỉnh cài đặt, theo dõi mức tiêu thụ điện và nhận thông báo mọi lúc, mọi nơi, mang lại trải nghiệm tiện nghi tối đa cho người dùng.

Trong căn bếp hiện đại của gia đình Hải My - Văn Hậu, chiếc tủ lạnh đắt tiền được đặt gọn gàng ở góc bếp, liền kề khu vực nấu nướng và bàn ăn, mang đến sự tiện lợi tối đa cho sinh hoạt hàng ngày. Không chỉ sở hữu nhiều tính năng vượt trội, thiết kế của tủ còn hòa hợp hoàn hảo với kiến trúc và bảng màu tổng thể của căn bếp. Dễ thấy, từng món đồ trong nhà đều được hai vợ chồng lựa chọn kỹ lưỡng, phản ánh rõ gu thẩm mỹ tinh tế cùng sự chu toàn trong từng chi tiết.

