Nhà trồng 4 cây này: Rắn sợ run bần bật không dám bén mảng, tài lộc lại ào ào chạy tới

Cây cảnh không chỉ giúp không gian sống trở nên xanh mát, trong lành mà còn có thể xua đuổi tà khí, rắn rết và mang tài lộc đến cho gia chủ. Nếu biết cách lựa chọn và bố trí khéo léo 4 loại cây dưới đây, căn nhà sẽ vừa đẹp vừa thu hút vận may, tiền bạc dồi dào và bình an ngập tràn.

1. Cây hương thảo (Rosmarinus officinalis)

Là loại cây thuộc họ Hoa môi, lá xanh thẫm, hoa nhỏ tím mọc thành chùm, thường được trồng trong chậu hoặc bồn cảnh. Hương thảo nổi tiếng với mùi hương đặc trưng, hơi the và nồng, khiến rắn vốn nhạy cảm với mùi phải tránh xa.

Loài cây này còn được coi là biểu tượng của sự tỉnh táo, trí tuệ và may mắn trong phong thủy. Khi đặt chậu hương thảo ở cửa chính hoặc ban công, mùi hương tự nhiên không chỉ xua đuổi rắn mà còn thanh lọc không khí, tạo năng lượng tích cực và giúp gia chủ luôn minh mẫn, tập trung trong công việc cũng như trong đời sống hàng ngày. Ngoài ra, hương thảo dễ trồng, chịu nắng và ít tốn công chăm sóc, rất phù hợp với không gian hiện đại.

2. Cây lô hội (Aloe vera)

Thuộc họ Liliaceae, lô hội là loại cây mọng nước, lá dày hình mác, viền răng cưa nhỏ, rất dễ nhận biết. Lô hội được xem là cây xua đuổi khí âm và rắn rết hiệu quả nhờ việc chứa nhiều nước và chất nhựa hơi hăng, khiến rắn không muốn tiếp cận. Trong phong thủy, trồng lô hội ở phòng khách hoặc gần cửa sổ giúp hấp thụ năng lượng xấu, xua đi tà khí và đồng thời thu hút may mắn, tiền tài cho gia chủ. Loài cây này sinh trưởng mạnh, dễ chăm sóc và còn giúp không gian thêm xanh mát, tạo cảm giác dễ chịu cho cả gia đình.

3. Cây kim tiền (Zamioculcas zamiifolia)

Cây kim tiền thuộc họ Ráy Araceae, lá xanh bóng, mọc thẳng tắp từ gốc, là biểu tượng của tài lộc, may mắn và thịnh vượng. Lá cây kim tiền dày, bóng, cứng khiến rắn khó di chuyển hoặc núp gần, nên tự động tránh xa. Về phong thủy, đặt cây kim tiềnn ở hướng Đông Nam trong nhà hay nơi làm việc giúp kích hoạt vận may tài chính, tạo dòng chảy tiền bạc liên tục, đồng thời mang đến cảm giác an toàn, cân bằng năng lượng cho không gian sống. Việc chăm kim tiền cũng khá đơn giản, chỉ cần đủ ánh sáng gián tiếp và tưới nước vừa phải để cây phát triển tốt.

4. Cây lưỡi hổ (Sansevieria)

Lưỡi hổ là loại cây nổi bật với lá thẳng đứng, nhọn hoắt và chứa tinh dầu tự nhiên có mùi hơi hắc, đây chính là nguyên nhân khiến rắn sợ không dám bén mảng. Trong phong thủy, lưỡi hổ được xem như một lá chắn bảo vệ ngôi nhà khỏi năng lượng tiêu cực, xua đuổi tà khí và bảo vệ sức khỏe cho các thành viên. Trồng lưỡi hổ ở cửa ra vào, các góc khuất hoặc hành lang giúp thanh lọc không khí, tạo năng lượng tích cực, đồng thời mang đến bình an và cảm giác an tâm cho gia chủ. Lưỡi hổ dễ trồng, chịu hạn tốt, phù hợp cả với những người bận rộn.

Bốn loại cây nói trên khi kết hợp không chỉ giúp rắn tránh xa mà còn cân bằng năng lượng trong nhà, đem lại may mắn, tài lộc và sức khỏe cho cả gia đình. Việc chọn cây phù hợp vị trí, chăm sóc đúng cách sẽ giúp gia chủ tận dụng tối đa ý nghĩa phong thủy, biến không gian sống thành nơi đầy năng lượng tích cực và an toàn. Trồng cây vừa xua đuổi rắn, vừa thu hút tài lộc không còn là điều xa vời nếu bạn biết lựa chọn thông minh và đặt cây đúng chỗ.